2026春節必看！9天年假「最強片單懶人包」　柯震東《功夫》大戰星爵、瑪格羅比

記者蕭采薇／綜合報導

準備好迎接 2026 年長達 9 天的春節假期了嗎？今年春節片單堪稱「神級大亂鬥」，不僅有劉冠廷、柯震東、王淨等台灣一線卡司集結，連「星爵」克里斯普瑞特、好萊塢女神瑪格羅比都要陪你過年！《ETtoday星光雲》精選6部必看強檔，無論是熱血格鬥、賀歲喜劇或虐心愛戀，這份「春節攻略」快收進口袋，讓你的長假精彩到不想收假。

《雙囍》

新郎高庭生（劉冠廷飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來打死不相往來的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事。

▲《雙囍》劉冠廷、余香凝飾演夫妻，在籌備婚禮的過程中，也面對自己的原生家庭。（圖／水花電影提供）

不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮。

▲劉冠廷（中）不願得罪父母，試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮。（圖／水花電影提供）

《雙囍》是《孤味》億萬導演許承傑的新作，擅長描寫親情與家庭的他，創作靈感來自對「婚禮」場合的觀察：「婚禮特別的是，它不只是一場儀式，而是把兩個甚至更多家庭推到同一張桌子上。」希望觀眾能透過《雙囍》感受到：「成家的意義不只是婚禮的儀式，而是在理解原生家庭之後，更清楚要怎麼去建立屬於自己的家。」

▲導演許承傑（左）擅長描寫親情與家庭，《雙囍》創作靈感來自對「婚禮」場合的觀察。（圖／水花電影提供）

《功夫》

由九把刀執導、改編自其同名小説的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，金獎製作團隊耗時兩年、斥資近三億元台幣重磅打造，集結強大卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演。柯震東挑戰高密度動作戲全面升級，王淨作為女力代表，全力投入高強度武打，一場關鍵下腰動作意外開發出「腰力驚人」的潛能。

▲柯震東、朱軒洋在《功夫》開拍前，接受為期近兩個月的魔鬼特訓。（圖／麻吉砥加提供）

為打造台灣電影前所未見的動作場面，戴立忍、柯震東、朱軒洋在《功夫》開拍前，接受為期近兩個月的魔鬼特訓，從基礎體能、武打節奏到高難度翻滾動作，全程由韓國頂尖動作團隊Triple A與動作導演張材旭嚴格把關。其中柯震東與朱軒洋的動作戲份尤其密集，不僅要飛天遁地，還宛如台版「蜘蛛人」般在都市高樓之間跳躍穿梭，對體能與心理都是極限挑戰。

▲王淨作為女力代表，全力投入高強度武打。（圖／麻吉砥加提供）

《關鍵公敵》

由「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）主演的科幻驚悚動作片《關鍵公敵》，是一部題材新穎且有時代話題性又極具商業潛力的作品。故事設定在不遠的未來，一個高階警探（克里斯普瑞特飾演）因被指控謀殺妻子接受AI法庭審判。

▲克里斯普瑞特（右）在科幻驚悚動作片《關鍵公敵》，飾演高階警探，意外被控殺妻。（圖／索尼影業提供）

在定罪行刑之前，他只有90分鐘向曾經極度推崇的AI法官（蕾貝卡弗格森飾演）證明自己的清白。先前在紐約動漫展（NEW YORK COMIC CON）現場，已搶先公開這部高張力、高概念的AI動作犯罪驚悚片片段，率先炒熱一波話題。

《“咆哮山莊”》

獲譽「人間芭比」的女星瑪格羅比（Margot Robbie），與近期以「科學怪人」一角走紅的男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）攜手合作《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀。正式預告中，瑪格羅比身穿夢幻新娘白紗，性感露出美背及胸前風光，為愛步入壯觀卻荒涼的迷霧高原。

▲瑪格羅比和雅各艾洛迪，在新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀。（圖／華納提供）

《“咆哮山莊”》由曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎的導演艾莫芮德芬諾執導，以其獨特風格重新詮釋英國文學作家艾蜜莉勃朗特的同名小說。瑪格羅比和雅各艾洛迪分別飾演一對青梅竹馬：凱西和希斯克里夫，兩人萌生禁忌之愛，卻在命運捉弄下分離。

▲瑪格羅比在新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀，並帶來大尺度的演出。（圖／華納提供）



沒想到多年後希斯克里夫回到咆哮山莊，兩人重逢卻掀起家庭風暴，發展出一段充滿慾望、愛情與瘋狂的史詩故事。電影片名特別加上引號，預示本片將大膽刻劃這段撼動時代的愛情。預告更引用書中經典名句「陪我直到永遠、不顧一切、令我發狂」勾人遐想。

《日租家庭》

由《神鬼傳奇》、《我的鯨魚老爸》金獎影帝布蘭登費雪主演，《日租家庭》敘述一名長年旅居東京且遭遇瓶頸的美國演員乍逢一個前所未有的演藝機緣。

▲《日租家庭》由《神鬼傳奇》、《我的鯨魚老爸》金獎影帝布蘭登費雪主演。（圖／探照燈影業提供）

在一家極不尋常的「日租家庭」藝能事務所任職、為素昧平生的人士扮演「替身」。當他一次次將自己完全融入客戶的日常生活中，表演與真實的界線，也因他所產生的真實情感連結，而開始模糊不清。但在正視自身工作的複雜道德層面之際，他也重新尋獲人生目標、歸屬感，以及人際關係的靜謐之美。

▲《日租家庭》敘述一名長年旅居東京，且遭遇瓶頸的美國演員，乍逢一個前所未有的演藝機緣。（圖／探照燈影業提供）

《日租家庭》除了橫掃芝加哥影展、夏威夷影展等國際各大影展觀眾票選獎，去年底也在台北金馬影展的觀眾票選中，獲得外語片的冠軍。

《山羊巔峰》

球場上的「GOAT」始終是球迷爭辯不休的熱門話題，這次《山羊巔峰》直球對決帶來最熱血沸騰的逐夢故事。由NBA傳奇巨星史蒂芬柯瑞更從籃球場跨界到大銀幕，親自擔任電影的監製，並由《蜘蛛人：穿越新宇宙》原班團隊打造。

▲《山羊巔峰》帶來最熱血沸騰的逐夢故事。（圖／索尼提供）

電影中的「職吼比賽」不止場地會因環境不同而有各種障礙和陷阱，每種動物還能發揮自身優勢只為了把球塞入籃框，只不過小山羊威爾剛好就是那隻全身都是劣勢的「路人」，為了追逐總冠軍的遙遠夢想，他將展開一段不可能的任務。

▲NBA傳奇巨星史蒂芬柯瑞，從籃球場跨界到大銀幕，親自擔任《山羊巔峰》的監製。（圖／路透）

以神準三分球著名的史蒂芬柯瑞，不起眼的身材卻在長人林立的NBA打出一片天，甚至改變了現代籃球戰術的思維，成為現今最偉大的球星之一。這次不僅擔任《山羊巔峰》的監製，更親自上場配音，他說：「這是我們最喜歡的那種故事，充滿真摯情感、幽默笑點與熱血動作，所有年齡層的觀眾都能為這部作品歡呼喝采！」