ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

開運「發財油」吸金法
「5星座」出國財運最強
《單身》琇濱新戲合作金宇彬
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳詩媛 王齊麟 賓賓哥 楊皓如 塔乃花鈴 黃正音 卡特 周杰倫

2026春節必看！9天年假「最強片單懶人包」　柯震東《功夫》大戰星爵、瑪格羅比

記者蕭采薇／綜合報導

準備好迎接 2026 年長達 9 天的春節假期了嗎？今年春節片單堪稱「神級大亂鬥」，不僅有劉冠廷、柯震東、王淨等台灣一線卡司集結，連「星爵」克里斯普瑞特、好萊塢女神瑪格羅比都要陪你過年！《ETtoday星光雲》精選6部必看強檔，無論是熱血格鬥、賀歲喜劇或虐心愛戀，這份「春節攻略」快收進口袋，讓你的長假精彩到不想收假。

《雙囍》

新郎高庭生（劉冠廷飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來打死不相往來的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事。

▲《雙囍》入選東京影展「世界焦點」單元，劉冠廷、余香凝很期待。（圖／水花電影提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《雙囍》劉冠廷、余香凝飾演夫妻，在籌備婚禮的過程中，也面對自己的原生家庭。（圖／水花電影提供）

不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮。

▲9m88（左起）、劉冠廷、蔡凡熙三人在《雙囍》中要共同面對「一天兩場婚禮」。（圖／水花電影提供）

▲劉冠廷（中）不願得罪父母，試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮。（圖／水花電影提供）

《雙囍》是《孤味》億萬導演許承傑的新作，擅長描寫親情與家庭的他，創作靈感來自對「婚禮」場合的觀察：「婚禮特別的是，它不只是一場儀式，而是把兩個甚至更多家庭推到同一張桌子上。」希望觀眾能透過《雙囍》感受到：「成家的意義不只是婚禮的儀式，而是在理解原生家庭之後，更清楚要怎麼去建立屬於自己的家。」

▲《雙囍》入選東京影展「世界焦點」單元，劉冠廷、余香凝很期待。（圖／水花電影提供）

▲導演許承傑（左）擅長描寫親情與家庭，《雙囍》創作靈感來自對「婚禮」場合的觀察。（圖／水花電影提供）

《功夫》

由九把刀執導、改編自其同名小説的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，金獎製作團隊耗時兩年、斥資近三億元台幣重磅打造，集結強大卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演。柯震東挑戰高密度動作戲全面升級，王淨作為女力代表，全力投入高強度武打，一場關鍵下腰動作意外開發出「腰力驚人」的潛能。

▲《功夫》由柯震東、朱軒洋、王淨、戴立忍主演。（圖／麻吉砥加提供）

▲柯震東、朱軒洋在《功夫》開拍前，接受為期近兩個月的魔鬼特訓。（圖／麻吉砥加提供）

為打造台灣電影前所未見的動作場面，戴立忍、柯震東、朱軒洋在《功夫》開拍前，接受為期近兩個月的魔鬼特訓，從基礎體能、武打節奏到高難度翻滾動作，全程由韓國頂尖動作團隊Triple A與動作導演張材旭嚴格把關。其中柯震東與朱軒洋的動作戲份尤其密集，不僅要飛天遁地，還宛如台版「蜘蛛人」般在都市高樓之間跳躍穿梭，對體能與心理都是極限挑戰。

▲《功夫》由柯震東、朱軒洋、王淨、戴立忍主演。（圖／麻吉砥加提供）

▲王淨作為女力代表，全力投入高強度武打。（圖／麻吉砥加提供）

《關鍵公敵》

由「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）主演的科幻驚悚動作片《關鍵公敵》，是一部題材新穎且有時代話題性又極具商業潛力的作品。故事設定在不遠的未來，一個高階警探（克里斯普瑞特飾演）因被指控謀殺妻子接受AI法庭審判。

▲克里斯普瑞特（右）在科幻驚悚動作片《關鍵公敵》，飾演高階警探，意外被控殺妻。（圖／索尼影業提供）

▲克里斯普瑞特（右）在科幻驚悚動作片《關鍵公敵》，飾演高階警探，意外被控殺妻。（圖／索尼影業提供）

在定罪行刑之前，他只有90分鐘向曾經極度推崇的AI法官（蕾貝卡弗格森飾演）證明自己的清白。先前在紐約動漫展（NEW YORK COMIC CON）現場，已搶先公開這部高張力、高概念的AI動作犯罪驚悚片片段，率先炒熱一波話題。

《“咆哮山莊”》

獲譽「人間芭比」的女星瑪格羅比（Margot Robbie），與近期以「科學怪人」一角走紅的男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）攜手合作《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀。正式預告中，瑪格羅比身穿夢幻新娘白紗，性感露出美背及胸前風光，為愛步入壯觀卻荒涼的迷霧高原。

▲瑪格羅比和雅各艾洛迪，在新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀。（圖／華納提供）

▲瑪格羅比和雅各艾洛迪，在新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀。（圖／華納提供）

《“咆哮山莊”》由曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎的導演艾莫芮德芬諾執導，以其獨特風格重新詮釋英國文學作家艾蜜莉勃朗特的同名小說。瑪格羅比和雅各艾洛迪分別飾演一對青梅竹馬：凱西和希斯克里夫，兩人萌生禁忌之愛，卻在命運捉弄下分離。

▲瑪格羅比和雅各艾洛迪，在新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀。（圖／華納提供）

▲瑪格羅比在新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀，並帶來大尺度的演出。（圖／華納提供）

沒想到多年後希斯克里夫回到咆哮山莊，兩人重逢卻掀起家庭風暴，發展出一段充滿慾望、愛情與瘋狂的史詩故事。電影片名特別加上引號，預示本片將大膽刻劃這段撼動時代的愛情。預告更引用書中經典名句「陪我直到永遠、不顧一切、令我發狂」勾人遐想。

《日租家庭》

由《神鬼傳奇》、《我的鯨魚老爸》金獎影帝布蘭登費雪主演，《日租家庭》敘述一名長年旅居東京且遭遇瓶頸的美國演員乍逢一個前所未有的演藝機緣。

▲《日租家庭》將於2026年2月13日在台灣上映。（圖／探照燈影業提供）

▲《日租家庭》由《神鬼傳奇》、《我的鯨魚老爸》金獎影帝布蘭登費雪主演。（圖／探照燈影業提供）

在一家極不尋常的「日租家庭」藝能事務所任職、為素昧平生的人士扮演「替身」。當他一次次將自己完全融入客戶的日常生活中，表演與真實的界線，也因他所產生的真實情感連結，而開始模糊不清。但在正視自身工作的複雜道德層面之際，他也重新尋獲人生目標、歸屬感，以及人際關係的靜謐之美。

▲《日租家庭》將於2026年2月13日在台灣上映。（圖／探照燈影業提供）

▲《日租家庭》敘述一名長年旅居東京，且遭遇瓶頸的美國演員，乍逢一個前所未有的演藝機緣。（圖／探照燈影業提供）

《日租家庭》除了橫掃芝加哥影展、夏威夷影展等國際各大影展觀眾票選獎，去年底也在台北金馬影展的觀眾票選中，獲得外語片的冠軍。

《山羊巔峰》

球場上的「GOAT」始終是球迷爭辯不休的熱門話題，這次《山羊巔峰》直球對決帶來最熱血沸騰的逐夢故事。由NBA傳奇巨星史蒂芬柯瑞更從籃球場跨界到大銀幕，親自擔任電影的監製，並由《蜘蛛人：穿越新宇宙》原班團隊打造。

▲《山羊巔峰》由NBA傳奇巨星史蒂芬柯瑞，親自擔任電影的監製。（圖／索尼提供）

▲《山羊巔峰》帶來最熱血沸騰的逐夢故事。（圖／索尼提供）

電影中的「職吼比賽」不止場地會因環境不同而有各種障礙和陷阱，每種動物還能發揮自身優勢只為了把球塞入籃框，只不過小山羊威爾剛好就是那隻全身都是劣勢的「路人」，為了追逐總冠軍的遙遠夢想，他將展開一段不可能的任務。

▲金州勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）。（圖／路透）

▲NBA傳奇巨星史蒂芬柯瑞，從籃球場跨界到大銀幕，親自擔任《山羊巔峰》的監製。（圖／路透）

以神準三分球著名的史蒂芬柯瑞，不起眼的身材卻在長人林立的NBA打出一片天，甚至改變了現代籃球戰術的思維，成為現今最偉大的球星之一。這次不僅擔任《山羊巔峰》的監製，更親自上場配音，他說：「這是我們最喜歡的那種故事，充滿真摯情感、幽默笑點與熱血動作，所有年齡層的觀眾都能為這部作品歡呼喝采！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

過年新春片單雙囍功夫關鍵公敵“咆哮山莊”日租家庭山羊巔峰

推薦閱讀

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！　自己獨自返台

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！　自己獨自返台

10小時前

「王嘉爾前女友」結婚了！秀巨型鑽戒宣布喜訊　現任老公超狂背景曝光

「王嘉爾前女友」結婚了！秀巨型鑽戒宣布喜訊　現任老公超狂背景曝光

8小時前

韓男偶像「辱罵女員工是胖子」炎上！　3大電視台工作人員集體控訴

韓男偶像「辱罵女員工是胖子」炎上！　3大電視台工作人員集體控訴

8小時前

《單身即地獄》男嘉賓撞臉宋仲基！　紅到接新戲「確定合作金宇彬」

《單身即地獄》男嘉賓撞臉宋仲基！　紅到接新戲「確定合作金宇彬」

7小時前

朴正民大方認了！穿著華莎送的衣服跑行程　韓網嗨翻：這對太好嗑

朴正民大方認了！穿著華莎送的衣服跑行程　韓網嗨翻：這對太好嗑

17小時前

日「東大校花」壓線登機遭炎上！　網挖3年前舊文抓包「有前科」急道歉

日「東大校花」壓線登機遭炎上！　網挖3年前舊文抓包「有前科」急道歉

9小時前

獨／殷琦淡出演藝圈近況曝！升格「理事長特助」陪夫衝事業　鬆口真實心聲

獨／殷琦淡出演藝圈近況曝！升格「理事長特助」陪夫衝事業　鬆口真實心聲

13小時前

郁方怒割頸案輕判「逼楊家去死」　轟法官幫兇：惡魔長大只會變大惡魔

郁方怒割頸案輕判「逼楊家去死」　轟法官幫兇：惡魔長大只會變大惡魔

10小時前

夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭！　緊擁甜喊：這輩子她先屬於我

夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭！　緊擁甜喊：這輩子她先屬於我

15小時前

孫協志深吻夏宇童！　誓詞淚崩「互訂終生」：謝謝妳出現在我生命裡

孫協志深吻夏宇童！　誓詞淚崩「互訂終生」：謝謝妳出現在我生命裡

13小時前

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到　身分曝光GG了

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到　身分曝光GG了

2/13 13:23

樂天女孩全新陣容首曝光！見面會限量200席「買票時間、方法一次看」

樂天女孩全新陣容首曝光！見面會限量200席「買票時間、方法一次看」

9小時前

熱門影音

夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭 開心喊：我有女兒了！

夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭 開心喊：我有女兒了！
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
見鴻海豪抽1000萬紅包 Lulu.陳漢典傻眼：沒辦法主持

見鴻海豪抽1000萬紅包 Lulu.陳漢典傻眼：沒辦法主持
李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
愛雅生了！夫妻倆當場痛哭 向天上母親喊：我也是媽媽了

愛雅生了！夫妻倆當場痛哭 向天上母親喊：我也是媽媽了
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下
主唱Siyeon自責落淚　QWER忙安慰：妳好正

主唱Siyeon自責落淚　QWER忙安慰：妳好正
在古代如何辨識穿越者

在古代如何辨識穿越者
網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD

網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD
賈永婕嘆老公酸她「大頭症」　還遭小孩猛虧「不要再發文了」

賈永婕嘆老公酸她「大頭症」　還遭小孩猛虧「不要再發文了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

陳漢典.Lulu受難記！說謊當場被拆穿　「綜藝金童玉女」太忙..沒空排戲被吐槽

陳漢典.Lulu受難記！說謊當場被拆穿　「綜藝金童玉女」太忙..沒空排戲被吐槽

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

看更多

孫協志.夏宇童交換鑽戒親吻　見5566上台脫口：慘了！

即時新聞

剛剛
剛剛
22分鐘前0

專訪／馬國畢親妹車禍過世「附身在小女孩身上」　曝神明感召過程

1小時前3

2026春節必看！9天年假「最強片單懶人包」　柯震東《功夫》大戰星爵、瑪格羅比

2小時前3

不只是一夕爆紅！　DAY6、WOODZ、fromis_9撐過動盪後站上全盛期

7小時前32

《單身即地獄》男嘉賓撞臉宋仲基！　紅到接新戲「確定合作金宇彬」

8小時前0

「王嘉爾前女友」結婚了！秀巨型鑽戒宣布喜訊　現任老公超狂背景曝光

8小時前20

韓男偶像「辱罵女員工是胖子」炎上！　3大電視台工作人員集體控訴

9小時前0

樂天女孩全新陣容首曝光！見面會限量200席「買票時間、方法一次看」

9小時前33

日「東大校花」壓線登機遭炎上！　網挖3年前舊文抓包「有前科」急道歉

9小時前166

好萊塢大咖男星公開挺台灣軍購！　勞勃許奈德喊：美國與台灣同在

10小時前59

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！　自己獨自返台

讀者迴響

熱門新聞

  1. 陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！
    10小時前109
  2. 「王嘉爾前女友」結婚了！秀巨型鑽戒宣布喜訊
    8小時前
  3. 韓男偶像「辱罵女員工是胖子」炎上！
    8小時前4
  4. 《單身》男嘉賓撞臉宋仲基！紅到接新戲「合作金宇彬」
    7小時前62
  5. 朴正民大方認了！穿著華莎送的衣服跑行程　韓網嗨翻：這對太好嗑
    17小時前
  6. 日「東大校花」壓線登機遭炎上！網抓包有前科
    9小時前63
  7. 殷琦淡出演藝圈近況曝！升格「理事長特助」陪夫衝事業　
    13小時前2213
  8. 郁方怒割頸案輕判「逼楊家去死」轟法官幫兇
    10小時前245
  9. 夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭！
    15小時前121
  10. 孫協志深吻夏宇童！誓詞淚崩「互訂終生」
    13小時前2619
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合