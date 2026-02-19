「你能想像？韓星都在講客家話」　《客家廚房》創造40倍流量秘辛

記者吳睿慈／專訪

《廚師的迫降：客家廚房》由客家電視台主動攜手韓國製作公司3Y CORPORATION，開創台韓跨國實境節目的全新模式，集結韓流帝王SUPER JUNIOR隊長利特，與江宏傑、溫昇豪等台灣藝人同台，成功將客家文化推向國際舞台。節目第一季於2024年12月開播後創下亮眼成績，首集流量飆升至官網平時的40倍，更一舉入圍3項金鐘獎，利特也刷新紀錄，成為首位入圍金鐘獎的韓國藝人，為台灣綜藝寫下重要里程碑。

▲《廚師的迫降：客家廚房》第一季流量飆升至官網平時的40倍，製作人羅亦娌跨出國際交流第一步，為台灣綜藝寫下重要里程碑。（圖／記者周宸亘攝）



《廚師的迫降：客家廚房》製作人羅亦娌分享：「其實我們首播的時候，流量在官網上是平常的40倍。」2024年12月推出第一季首集就創造壓倒性流量，延續首季氣勢，第二季再接再厲，將節目規模擴大，跨越台、韓兩地拍攝，韓方出動70逾人、台方近40人左右，投入比第一季更多的人力。主持群也豪華升級，除了第一季的班底利特、李元日、溫昇豪、江宏傑，第二季加入陳庭妮、少女時代孝淵、趙序衡與知名YTR喜飯，羅亦娌對於節目品質有信心，「會希望給觀眾朋友更好的《客家廚房》。」

《廚師的迫降：客家廚房》開啟台灣全新的節目製作模式，韓國製作團隊主導台灣節目，是業界首例，更是一項極具風險的嘗試。製作人羅亦娌邁出國際間文化與技術交流的第一步，找上3Y CORPORATION公司合作，正是看中對方團隊有衝勁、勇於挑戰的特質，讓她決定放手一搏。就連導演李珍赫本人都感到不可思議：「如果別人有成功案例的話，你可能敢願意嘗試。可是妳是第一個嘗試這件事情的人，就是因為第一次，如果是我，我會很不安。」

▲導演李珍赫率領韓國團隊打造《廚師的迫降：客家廚房》。（圖／記者周宸亘攝）



事實上，就如李珍赫所說，製作人羅亦娌內心壓力極大，「你們看我都像天鵝一樣很優雅，但事實上，我的腳是不斷地在水裡滑水。」在節目籌備前，她確實遭受到很大的質疑，但她默默承擔，讓導演李珍赫與其團隊好好發揮，最終成就亮眼成果。她表示，希望成為台灣第一個嘗試這種合作模式的團隊，藉由引進韓國成熟的影視製作經驗，促進文化與技術的雙向交流。

雖然主團隊是韓國人，但台灣方面同樣投入近40位人力，目的就是為了學習與交流，羅亦娌表示：「我很堅持一定要用雙方的技術人員，因為這是很好的相互學習與產業提升。」看著彼此的優點成長，韓國擁有完善的拍攝流程、效率驚人，「我們拍完3、4個月就on檔，這在臺灣是相對非常快速的節奏，我們光攝影機就超過一百台， 你可以去想像攝影機的數量跟收音的數量，還有整個剪接的複雜度，再加上克服語言的困難，在節目上是很難的，甚至在台灣的後期（製作）其實還做不太到。」

▲《廚師的迫降：客家廚房》開啟台灣全新的節目製作模式，韓國製作團隊主導台灣節目。（圖／記者周宸亘攝）



相對地，導演李珍赫也舉例台灣團隊的強項，「我覺得在『細膩』、「細節』、「仔細』這三個方面有感受到台韓差異，雖然不是每個團隊都這樣，但韓國大部分就是以迅速為目標，不太會去注意到很細微的部分。韓國不會做到這麼細節，客台就是看得出來非常用心。」韓國製作多以速度為優先，較少顧及微小之處，而客家電視台從美術道具到工作人員休息空間都用心安排，展現高度細緻度。 羅亦娌謙虛表示：「這是我在國際大事件中學到的，只有注重細節才會有辦法有好的作品。」

《廚師的迫降：客家廚房》不只在技術層面，也成功做到文化交流。「你能想像嗎？韓星都在講客家話。」製作人羅亦娌感性分享，從大明星利特、孝淵口中聽到熟悉的客家話，就連韓國當地消費的客人都大讚客家食物好吃，「在第二季裡，裡面吃飯的客人都說『這是這輩子第一次嚐過的味道』，我都覺得很感人 。」讓她深受感動，更證明客家文化成功被輸出。

▲▼《廚師的迫降：客家廚房》加入利特、孝淵，兩位大咖韓星用心致力於宣傳客家文化，令製作人很感動。（圖／客家電視台提供）



其中，主持人利特的專業表現，也為節目帶給很大加分效果，羅亦娌給予正面評價，「他除了節目節奏掌握很好之外，我覺得他也非常投入宣傳『客家』這件事情，在錄影的過程中， 他把客家文化真的放在心裡。」

▲《廚師的迫降：客家廚房》從第一季延續第二季的默契，彼此磨合，跨越最大障礙「語言溝通」。（圖／記者周宸亘攝）



然而，跨國合作最大障礙就是「語言溝通」，尤其是實境節目無法重來，導演李珍赫坦言錄製當下覺得可惜的部分，「因為我是韓國的導演，工作人員也是韓國人，當下要判斷某個場面時只能用韓國人思維判斷， 如果台灣製作方可以一起即時分享想法、討論，我覺得會更好」，現場雖然有翻譯，但經過一來一往的口頭溝通，出演者的反應已經過了時間點，無法喊卡重來，確實留下遺憾。

談及未來規劃，製作人羅亦娌與導演李珍赫皆對第三季抱持高度期待，並達成共識希望能加入「台灣主廚」，讓節目在克服語言隔閡後，進一步深化文化與專業的交流。羅亦娌以「魚幫水、水幫魚」形容這段跨國合作，期盼透過《客家廚房》，讓世界看見韓國製作的強項，也讓台灣的文化、技術與創意持續成長，「韓國很好，但台灣也一定要更好。」