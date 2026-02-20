「國民老婆」半年寫不出歌崩潰失眠！　認了嫉妒同行：祝福說不出口

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

專訪／挺《客家廚房》！利特秒答應
對另一半斤斤計較星座Top 3
啦啦隊女神「買台積電+0050」拚買房
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

澎恰恰 黃文星 子瑜 鄭志偉 慈妹 雪碧 林襄 凱莉

「國民老婆」163 Braces朵芸半年寫不出歌崩潰失眠！　認了嫉妒同行：祝福說不出口

▲▼ 163 braces被粉絲封為「國民老婆」 。（圖／記者黃克翔攝）

▲163 braces被粉絲封為「國民老婆」 。（圖／記者黃克翔攝）

記者翁子涵／台北報導

網路發跡的人氣歌手163 Braces朵芸，憑藉自然清新的歌聲，在 YouTube累積近 90 萬訂閱、總瀏覽量突破5千萬次，也因清新甜美的外型被粉絲封為「國民老婆」，去年推出首張個人全創作專輯《海螺記》，從翻唱歌手正式轉型為創作歌手，背後卻是一段漫長且孤獨的挑戰。

▲▼163 braces 在 YouTube累積近90萬訂閱、總瀏覽量突破5千萬次。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼163 braces 在 YouTube累積近90萬訂閱、總瀏覽量突破5千萬次。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 163braces專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

回顧最初開始上傳翻唱影片的契機，她坦言一切其實非常單純，「蠻喜歡唱歌，但純唱歌影片怪怪的，所以帶著吉他到台中，有彈有唱不會那麼高調。」拍了影片後，她順手發到 IG，也同步上傳到沒有人知道的YouTube，當時完全沒有預設未來，「那時候就覺得很正常，翻唱的時候還好，純粹就是興趣。」

她原本就會鋼琴，大學時也自學吉他，不過現實層面卻逼著她不得不前進，「沒有自己的歌，其實就沒辦法演出。」直到開始要寫自己的歌，她才感受到巨大壓力，「創作很像在學一種新的語言，後面開始學習想說的話，情緒要怎麼用字去表達，旋律要怎麼營造氛圍，大家都在創作，你要找到屬於自己的那一份，適合自己的音樂風格，到現在我都還在探索。」

她曾整整半年到1年寫不出歌，也曾動過放棄的念頭，「有幾度真的覺得算了，創作好像不是屬於我的天命之路。」她也坦言自己曾被嫉妒與比較吞噬，「我那時候會嫉妒別人的成就、天份，看別人寫歌很快、寫得很好，會很生氣自己做不到，覺得自己不如別人，擔心追不上。」那些情緒讓她變得焦慮又憤怒，「會比較多生氣，那時候其實很負面，真心想祝福對方，但都卡在嘴巴裡說不出來。」

最痛苦的時候，她曾一整天關在錄音室，卻寫不出任何一句歌詞，「很燥，會覺得自己不適合這條路。」這樣的狀態持續了大約半年，「失眠很嚴重，壓力也很大。」真正拉住她的，是粉絲的留言與支持，她給自己一個期限，「我想給自己一到兩年看看能不能幹嘛。」剛大學畢業，父母借她生活費，成了她撐過低潮的重要後盾，「還好爸媽支援我很多，我物慾不重，給我的錢至少讓我把歌寫出來，目標很明確。」

▲▼163 braces挑戰創作過程遇到不小瓶頸。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼163 braces挑戰創作過程遇到不小瓶頸。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 163braces專訪。（圖／記者黃克翔攝）

外界的評價，也成了另一種負擔，「其實我蠻在乎外界給我的所有評價，很容易受到影響。」她便開始練習與評論保持距離，「想要做出改變，練習不要接收那麼多意見。」有一次，她寫了一首自己非常滿意的歌，卻被質疑不是她寫的，「那一刻真的覺得，自己付出的努力好像被一筆勾銷了。」

談到同樣是歌手的男友李浩瑋，她形容自己其實很倔強，「我有一點好強，不想要他給我太多建議。」她希望靠自己摸索，「這樣我才能跟他站在同一個地方，我比較喜歡先做完，再聽他的建議。」她也從對方在創作路上的前進速度獲得刺激，「他自己也一直在往前成長，遇到問題不會停下來，反而激勵我，不行就這樣退縮。」

同處音樂產業、都喜歡動漫，讓兩人有高度共感，她笑說自己對很多事情都缺乏安全感，「不管什麼問題，我其實都會沒有安全感。」但男友最大的優點，是能夠承接她所有的情緒，「他是我可以誠實以對的人，可以把所有想法都說出來，是真的可以溝通的感覺，不用壓抑、也不用藏。」

▲▼ 163braces和男友李浩瑋感情甜蜜。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 163braces和男友李浩瑋一同在歌壇努力。（圖／記者黃克翔攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

163 Braces朵芸

推薦閱讀

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

9小時前

「八點檔男星」逛潮州年街站攤位前開唱　路人秒認出拿手機狂拍

「八點檔男星」逛潮州年街站攤位前開唱　路人秒認出拿手機狂拍

9小時前

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊被讚高EQ

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊被讚高EQ

12小時前

專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

9小時前

慈妹雪地解放比基尼！　「布料快包不住」炸超兇事業線

慈妹雪地解放比基尼！　「布料快包不住」炸超兇事業線

11小時前

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

1小時前

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！　認當小三：被拿假身分證騙

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！　認當小三：被拿假身分證騙

20小時前

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

13小時前

凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　兩派網戰翻：怎麼一副得意樣子

凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　兩派網戰翻：怎麼一副得意樣子

16小時前

啦啦隊女神「買台積電+0050」拚買房！　北漂7年嘆：台北物價是中部2倍

啦啦隊女神「買台積電+0050」拚買房！　北漂7年嘆：台北物價是中部2倍

15小時前

專訪／挺《客家廚房》！聽到來台錄影　利特秒答應「交代SM空行程」

專訪／挺《客家廚房》！聽到來台錄影　利特秒答應「交代SM空行程」

12小時前

劉宇寧在紅什麼？「丹東廚師→陸劇男神」　直播3000萬人逆襲之路揭密

劉宇寧在紅什麼？「丹東廚師→陸劇男神」　直播3000萬人逆襲之路揭密

18小時前

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
雪碧專訪

雪碧專訪

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

看更多

【柴柴也拜年】柴柴被抱起雙手合十要紅包 爸還幫配狗語XD

即時新聞

剛剛
剛剛
53分鐘前32

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！　135cm鍾國洪網封「真人版柯南」

53分鐘前2

2月20日星座運勢／雙子擴大銷售業績狂飆！　射手魅力滿分被搭訕

1小時前22

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

2小時前35

「國民老婆」半年寫不出歌崩潰失眠！　認了嫉妒同行：祝福說不出口

2小時前0

初四迎神「7大禁忌一次看」！供品拜完最好送人 招財秘訣全公開

9小時前1031

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

9小時前44

「八點檔男星」逛潮州年街站攤位前開唱　路人秒認出拿手機狂拍

9小時前70

專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

10小時前20

愛妻劉依純「被男團包圍搶合照」　包偉銘：我是不是失寵了？

10小時前20

獨家專訪／票房奪冠的背後⋯　林柏宏談角色突「罕見哽咽」：想給自己一個擁抱

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《超級夜總會》音樂總監過世！　澎恰恰沉痛發聲
    9小時前2031
  2. 「八點檔男星」逛潮州年街站攤位前開唱
    9小時前84
  3. 子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊
    12小時前167
  4. 專訪／出道演《濟公》即巔峰！鄭志偉敬業態度曝光
    9小時前14
  5. 慈妹雪地解放比基尼！　「布料快包不住」
    11小時前2813
  6. 林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻
    1小時前1
  7. 雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！
    20小時前3020
  8. 林襄絲襪「下身開洞」啦啦隊被拍超糗6幕
    13小時前208
  9. 凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　網戰翻
    16小時前189
  10. 啦啦隊女神北漂7年「買台積電+0050」拚買房！
    15小時前88
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合