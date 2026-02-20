「國民老婆」半年寫不出歌崩潰失眠！　認了嫉妒同行：祝福說不出口

▲163 braces被粉絲封為「國民老婆」 。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

網路發跡的人氣歌手163 Braces朵芸，憑藉自然清新的歌聲，在 YouTube累積近 90 萬訂閱、總瀏覽量突破5千萬次，也因清新甜美的外型被粉絲封為「國民老婆」，去年推出首張個人全創作專輯《海螺記》，從翻唱歌手正式轉型為創作歌手，背後卻是一段漫長且孤獨的挑戰。

▲▼163 braces 在 YouTube累積近90萬訂閱、總瀏覽量突破5千萬次。（圖／記者黃克翔攝）



回顧最初開始上傳翻唱影片的契機，她坦言一切其實非常單純，「蠻喜歡唱歌，但純唱歌影片怪怪的，所以帶著吉他到台中，有彈有唱不會那麼高調。」拍了影片後，她順手發到 IG，也同步上傳到沒有人知道的YouTube，當時完全沒有預設未來，「那時候就覺得很正常，翻唱的時候還好，純粹就是興趣。」

她原本就會鋼琴，大學時也自學吉他，不過現實層面卻逼著她不得不前進，「沒有自己的歌，其實就沒辦法演出。」直到開始要寫自己的歌，她才感受到巨大壓力，「創作很像在學一種新的語言，後面開始學習想說的話，情緒要怎麼用字去表達，旋律要怎麼營造氛圍，大家都在創作，你要找到屬於自己的那一份，適合自己的音樂風格，到現在我都還在探索。」

她曾整整半年到1年寫不出歌，也曾動過放棄的念頭，「有幾度真的覺得算了，創作好像不是屬於我的天命之路。」她也坦言自己曾被嫉妒與比較吞噬，「我那時候會嫉妒別人的成就、天份，看別人寫歌很快、寫得很好，會很生氣自己做不到，覺得自己不如別人，擔心追不上。」那些情緒讓她變得焦慮又憤怒，「會比較多生氣，那時候其實很負面，真心想祝福對方，但都卡在嘴巴裡說不出來。」

最痛苦的時候，她曾一整天關在錄音室，卻寫不出任何一句歌詞，「很燥，會覺得自己不適合這條路。」這樣的狀態持續了大約半年，「失眠很嚴重，壓力也很大。」真正拉住她的，是粉絲的留言與支持，她給自己一個期限，「我想給自己一到兩年看看能不能幹嘛。」剛大學畢業，父母借她生活費，成了她撐過低潮的重要後盾，「還好爸媽支援我很多，我物慾不重，給我的錢至少讓我把歌寫出來，目標很明確。」

▲▼163 braces挑戰創作過程遇到不小瓶頸。（圖／記者黃克翔攝）



外界的評價，也成了另一種負擔，「其實我蠻在乎外界給我的所有評價，很容易受到影響。」她便開始練習與評論保持距離，「想要做出改變，練習不要接收那麼多意見。」有一次，她寫了一首自己非常滿意的歌，卻被質疑不是她寫的，「那一刻真的覺得，自己付出的努力好像被一筆勾銷了。」

談到同樣是歌手的男友李浩瑋，她形容自己其實很倔強，「我有一點好強，不想要他給我太多建議。」她希望靠自己摸索，「這樣我才能跟他站在同一個地方，我比較喜歡先做完，再聽他的建議。」她也從對方在創作路上的前進速度獲得刺激，「他自己也一直在往前成長，遇到問題不會停下來，反而激勵我，不行就這樣退縮。」

同處音樂產業、都喜歡動漫，讓兩人有高度共感，她笑說自己對很多事情都缺乏安全感，「不管什麼問題，我其實都會沒有安全感。」但男友最大的優點，是能夠承接她所有的情緒，「他是我可以誠實以對的人，可以把所有想法都說出來，是真的可以溝通的感覺，不用壓抑、也不用藏。」

▲ 163braces和男友李浩瑋一同在歌壇努力。（圖／記者黃克翔攝）