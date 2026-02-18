ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Lulu升格陳太太首過年
新春旺財指南！
《超級星光大道》8位冠軍近況
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鄭少秋 小孟老師 黃少谷 蕭閎仁 珍琳 張兆志 許允樂 Makiyo

被唱衰「只是玩票」！　蘇震洋等30年圓夢...反成妻兒「重大轉捩點」

▲蘇震洋等了30年終於正式發片。（圖／記者周宸亘攝）

▲蘇震洋等了30年終於正式發片。（圖／記者周宸亘攝）

記者翁子涵／台北報導

蘇震洋年輕時曾奪下第一代歌唱選秀節目冠軍，卻始終與正式發片擦身而過，直到等了30年、在坐四望五的年紀，他才圓夢推出首張EP《不晚》，真正以歌手身分重新站上舞台，只是遲來的發片，卻也伴隨著質疑聲浪「只是來玩票的」。

他坦言從發片開始，就不斷聽到類似聲音，「很多人會先恭喜你，接著說一句『你就是來玩票的啦』。」他笑說自己其實早有心理準備，但仍清楚知道，「這不是錢不錢的問題，也不是我一個人想做就能做的事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蘇震洋被質疑「只是玩票」。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蘇震洋被質疑「只是玩票」。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蘇震洋專訪。（圖／記者周宸亘攝）

連在尋找合作團隊的過程中，他都能感受到那份不信任。「一開始找企劃時，就覺得對方心裡認定，我只是來完成夢想，做完就會走人。」面對這樣的質疑，他選擇用行動回應，「我沒辦法讓每個人都認同，只能把事情做好，至少對得起自己。」

這個年紀才推出第一張EP，是否承受更大的壓力？蘇震洋反而看得平靜，「我不覺得是壓力，我覺得是重新學習。」真正走進錄音室後，他才發現與過去唱現場完全不同，「以前唱歌就是唱，現在才知道市場在聽什麼，也才知道每個人其實都有很多可能性。」他也拒絕被年齡定型，造型老師曾建議他走「大叔路線」，他直接婉拒，「我不想被年紀框住，謝金燕也是姊姊啊。」

▲▼蘇震洋鼓舞了自己的妻兒。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蘇震洋鼓舞了自己的妻兒。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蘇震洋專訪。（圖／記者周宸亘攝）

發片後，他沒有急著證明自己，有次參加活動，發現台下有歌迷非常努力替他加油，還主動跑來打招呼，讓他印象深刻，「我很清楚，我不可能妄想一出來大家就認識我。」他說只要有人覺得他的歌好聽，能在某段人生裡陪伴著對方，「我就覺得值得了。」

▲▼蘇震洋用行動證明自己。（圖／記者周宸亘攝）

▲蘇震洋用行動證明自己。（圖／記者周宸亘攝）

EP中的〈痛快人生〉，也意外打中不少中年族群，一位媽媽留言寫下：「我的人生已經沒辦法痛快了，還要為孩子繼續奮鬥。」讓他感觸良多，「我想告訴那些因為家庭、因為孩子把夢想先收起來的人，只要有機會，都不要放棄，還是可以為自己做點夢。」

真正被他影響最深的，其實是最親近的家人，蘇震洋透露，父親在他發片前其實相當擔心，「他跟我說不要做太認真，怕我期望越大、失望越大。」他則回應父親：「我會很認真，但對結果不會有太多得失心，我在意的是有沒有盡力。」

太太則一路看著他重新追夢，反而受到鼓舞，「她心理系畢業，本來就對心理和寫作有興趣，也一直在做講述型課程。」看到他在這個年紀仍願意歸零、從頭學習，「她更確定要把自己的事情做好，現在也在籌備講座和出書。」

兒子也在父親的選擇中找到力量，「他在不同場合聽到我的歌，會很開心跟我分享，會跟我說『我剛剛又聽到你的歌』。」這些互動不僅讓父子間多了更多對話，「他也更確定自己未來想走的方向。」

面對「只是玩票」的標籤，蘇震洋沒有反擊，只表示：「在做什麼事情，自己心裡最清楚。」30年後終於唱出屬於自己的歌，他用行動證明這是一段走了半輩子的認真。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蘇震洋

推薦閱讀

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

3小時前

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

2/16 11:08

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

14小時前

薛凱琪春晚彩排「雙眼無神」畫面瘋傳　近況曝光惹心疼

薛凱琪春晚彩排「雙眼無神」畫面瘋傳　近況曝光惹心疼

5小時前

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

2/16 22:00

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

16小時前

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

3小時前

大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單…內褲勾引、霸總強制愛

大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單…內褲勾引、霸總強制愛

7小時前

月燒17萬養病母！　《星光》大Q「1年20場工作全被砍」崩潰身心出狀況

月燒17萬養病母！　《星光》大Q「1年20場工作全被砍」崩潰身心出狀況

6小時前

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

4小時前

家寧初一拜拜許願「優雅奔向目標」　網狂酸：欠錢欠過年

家寧初一拜拜許願「優雅奔向目標」　網狂酸：欠錢欠過年

3小時前

看得出這6女星幾歲？天心「20年不吃鹽酥雞」鍾欣怡戒珍奶 殘酷菜單曝

看得出這6女星幾歲？天心「20年不吃鹽酥雞」鍾欣怡戒珍奶 殘酷菜單曝

10小時前

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

談詩玲專訪

談詩玲專訪

木蘭專訪

木蘭專訪

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

看更多

【貓頭嬰？】貓坐小剷屎官頭上尾巴還圍臉一圈　媽白擔心相處不好

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前0

被唱衰「只是玩票」！　蘇震洋等30年圓夢...反成妻兒「重大轉捩點」

2小時前0

財產從不分你我！鍾欣怡、孫樂欣「共同產制」鎖住10年婚

3小時前83

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

3小時前0

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

3小時前43

家寧初一拜拜許願「優雅奔向目標」　網狂酸：欠錢欠過年

4小時前30

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

5小時前20

YTR鐵牛喜迎二寶！　甜曬陪產照：好特別的除夕

5小時前0

金湯匙傳說！盤點8位富二代偶像　昇玟遇直升機衝撞案「意外揭身家」

5小時前61

薛凱琪春晚彩排「雙眼無神」畫面瘋傳　近況曝光惹心疼

6小時前30

月燒17萬養病母！　《星光》大Q「1年20場工作全被砍」崩潰身心出狀況

讀者迴響

熱門新聞

  1. Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家
    3小時前163
  2. 鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年
    2/16 11:082220
  3. 豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂
    14小時前2625
  4. 薛凱琪春晚彩排「雙眼無神」畫面瘋傳
    5小時前121
  5. 5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定
    2/16 22:00229
  6. 盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚
    16小時前
  7. 《超級星光大道》8位冠軍近況曝光
    3小時前
  8. 大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單
    7小時前4
  9. 月燒17萬養病母！　《星光》大Q「1年20場工作全被砍」崩潰身心出狀況
    6小時前6
  10. 丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情
    4小時前6
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合