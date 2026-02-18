被唱衰「只是玩票」！　蘇震洋等30年圓夢...反成妻兒「重大轉捩點」

▲蘇震洋等了30年終於正式發片。（圖／記者周宸亘攝）

蘇震洋年輕時曾奪下第一代歌唱選秀節目冠軍，卻始終與正式發片擦身而過，直到等了30年、在坐四望五的年紀，他才圓夢推出首張EP《不晚》，真正以歌手身分重新站上舞台，只是遲來的發片，卻也伴隨著質疑聲浪「只是來玩票的」。

他坦言從發片開始，就不斷聽到類似聲音，「很多人會先恭喜你，接著說一句『你就是來玩票的啦』。」他笑說自己其實早有心理準備，但仍清楚知道，「這不是錢不錢的問題，也不是我一個人想做就能做的事。」

連在尋找合作團隊的過程中，他都能感受到那份不信任。「一開始找企劃時，就覺得對方心裡認定，我只是來完成夢想，做完就會走人。」面對這樣的質疑，他選擇用行動回應，「我沒辦法讓每個人都認同，只能把事情做好，至少對得起自己。」

這個年紀才推出第一張EP，是否承受更大的壓力？蘇震洋反而看得平靜，「我不覺得是壓力，我覺得是重新學習。」真正走進錄音室後，他才發現與過去唱現場完全不同，「以前唱歌就是唱，現在才知道市場在聽什麼，也才知道每個人其實都有很多可能性。」他也拒絕被年齡定型，造型老師曾建議他走「大叔路線」，他直接婉拒，「我不想被年紀框住，謝金燕也是姊姊啊。」

發片後，他沒有急著證明自己，有次參加活動，發現台下有歌迷非常努力替他加油，還主動跑來打招呼，讓他印象深刻，「我很清楚，我不可能妄想一出來大家就認識我。」他說只要有人覺得他的歌好聽，能在某段人生裡陪伴著對方，「我就覺得值得了。」

EP中的〈痛快人生〉，也意外打中不少中年族群，一位媽媽留言寫下：「我的人生已經沒辦法痛快了，還要為孩子繼續奮鬥。」讓他感觸良多，「我想告訴那些因為家庭、因為孩子把夢想先收起來的人，只要有機會，都不要放棄，還是可以為自己做點夢。」

真正被他影響最深的，其實是最親近的家人，蘇震洋透露，父親在他發片前其實相當擔心，「他跟我說不要做太認真，怕我期望越大、失望越大。」他則回應父親：「我會很認真，但對結果不會有太多得失心，我在意的是有沒有盡力。」

太太則一路看著他重新追夢，反而受到鼓舞，「她心理系畢業，本來就對心理和寫作有興趣，也一直在做講述型課程。」看到他在這個年紀仍願意歸零、從頭學習，「她更確定要把自己的事情做好，現在也在籌備講座和出書。」

兒子也在父親的選擇中找到力量，「他在不同場合聽到我的歌，會很開心跟我分享，會跟我說『我剛剛又聽到你的歌』。」這些互動不僅讓父子間多了更多對話，「他也更確定自己未來想走的方向。」

面對「只是玩票」的標籤，蘇震洋沒有反擊，只表示：「在做什麼事情，自己心裡最清楚。」30年後終於唱出屬於自己的歌，他用行動證明這是一段走了半輩子的認真。