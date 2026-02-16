20年前一首歌爆紅！最美玉女「震撼結婚離開台灣」　被搶鏡頭委屈痛哭

記者蔡琛儀／專訪

20年前以〈陪我看日出〉等歌曲在台灣走紅的新加坡玉女歌手蔡淳佳，在成名後不久便決定離開台灣，回到新加坡結婚並重操驗光師舊業創業。她回顧25年的演藝生涯，坦言自己從未主動規劃要當歌手，而是被發掘後順勢而行，嗓音溫柔療癒的她，自認內心相當剛強，卻長期被塑造成「玉女形象」。

▲蔡淳佳當年以〈陪我看日出〉、〈對不起我愛你〉成為療癒系代表。（圖／Joi Music、淳萃文化提供）

她當時隻身來台在陌生環境中，需要面對語言與文化差異，她常被迫壓抑自我，笑說：「只能在心裡罵髒話。」當年仍流行上電視節目、廣播節目宣傳，但蔡淳佳當時中文不流暢，不太會說故事，不會自我吹捧，「被建議說要炒新聞我也無法，不能騙人。」在錄影棚內，眾星爭搶鏡頭，她內斂少話，因此經常少了許多畫面，有一次下節目後，在車上被宣傳人員狂念：「你剛剛應該要多講一點！」讓她當場委屈落淚。

隨著唱片公司人事頻繁變動、未來方向不明朗，加上身心俱疲，她開始萌生「先退一步休息」的念頭。當時她與先生交往已長達十年，她不想再讓對方等待，決定回新加坡後便結婚，她形容，當歌手是一件孤單的事，常得獨自面對喜怒哀樂，那樣的生活讓她開始重新思考自己真正想要的是什麼。

▲蔡淳佳當年爆紅後就回到新加坡。（圖／Joi Music、淳萃文化提供）

回到新加坡後，蔡淳佳完全閒不下來，與同為驗光師的老公投入高達40萬新幣（約當時近千萬台幣）開眼鏡店，幾乎把所有身家都押了下去。這也是她母親生前一直希望她走的路。蔡淳佳笑說：「我們真的是豁出去，太大膽，但只唱歌又覺得不踏實，還是要有另一個出路。」由於老公有其他工作，一開始店裡大小事務都由她獨自打理，她不會看帳、談判，常因此焦慮到失眠。

原本在節目上不敢說話、推銷自己的她，隨著時間與現實打磨，開始會觀察他人臉色，也意外發現自己其實很會說話，學會用更有質感的方式推銷自己，並與客戶建立良好交情，花了五年以上公司才回本，員工也從2人變4人。這個過程也讓蔡淳佳徹底蛻變，她反省自己以前太龜毛、急躁，很多事都想親力親為、全部掌控；開店後，她學會面對不同個性與想法的員工，並與員工進行溝通與談判，這些都是她當老闆一路學來的功課。

▲蔡淳佳還有驗光師的身份，自己開設眼鏡店。（圖／Joi Music、淳萃文化提供）

外界除了好奇蔡淳佳當年離開台灣後的生活，也對於47歲的她仍能維持凍齡美貌嘖嘖稱奇，她透露，自己從19歲就開始固定保養，每個月花費約2萬元台幣，固定做臉部按摩、臉部保養、淋巴排毒等。曾有一段時間因工作太忙暫停保養，結果臉立即爆痘，因此她迅速回到固定臉部保養療程。

至於醫美，她只做過一次音波拉提，「覺得很有效，但自己認為現在臉不垂，就看能保持到什麼狀態。」飲食方面，她對咖啡、牛奶、太辣或太油的食物敬謝不敏。蔡淳佳認為，一切保養與準備都是為了自己開心，並不刻意取悅他人。

▲蔡淳佳至今身材、外貌都保養得宜。（圖／Joi Music、淳萃文化提供）