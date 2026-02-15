吳宗憲逼子弟兵極限挑戰嗆：周杰倫時間更少　背後原因曝光超暖！

記者蔡琛儀／專訪

綜藝天王吳宗憲（憲哥）去年宣布簽下新人歌手陳守恩，並推出單曲〈跌〉。陳守恩坦言，當初得知憲哥想簽下他時，他其實很猶豫：「我有刺青、年紀也不小，還有自己的本業，我自己都覺得沒什麼搞頭。」他甚至問憲哥：「確定要簽我嗎？」沒想到對方回：「憑什麼過30歲就不行？我說你可以就可以。」這是陳守恩人生中第一次有人這樣肯定他，也讓原本已打算轉往幕後的他決定再給自己一次機會。

▲吳宗憲相當看好陳守恩。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

陳守恩透露，第一年幾乎都在跟著憲哥跑大陸做直播，直到第二年才真正投入歌曲創作。有一次在直播上，他唱了一首自創英文抒情歌，憲哥大為驚艷，收工吃飯時更下了一道「作業」：回台灣後一個月內寫十首歌，主題是「能感動我的歌」，詞曲都要自己完成。他形容，那段時間幾乎每天都窩在工作室裡，抱著吉他埋頭苦思，才完成五首作品。

直到某次錄《玩很大》時，助理偷偷側拍憲哥把陳守恩的demo播給 KID、陳曉東等大前輩聽的畫面，並告訴他：「憲哥會這樣做，就代表（作品）是好的。」陳守恩原本以為憲哥會給很多指導，但憲哥非常尊重他的創作，音樂細節幾乎全由他自己掌控。

▲▼陳守恩曾一度想要放棄走幕前。（圖／記者黃克翔攝）

陳守恩的爸媽與爺爺都是大學教授，他與姊姊都沒有繼承家族衣缽。他曾嚮往偶像周星馳自編自導自演，因此在美國念大學時選擇戲劇，直到大三才發現這不是自己志願，決定轉學回輔大，並告訴父母自己想回台灣參加歌唱比賽。為此他與家人起了激烈爭執，最後決定搬出去自力更生。

剛開始，他靠上節目與街頭表演維生，並發現街頭演出的「七龍珠」法則：找七個人當走路工營造人氣假象，一場最旺可以賺兩萬元。但久而久之，他發覺這樣的心思已經不是單純為了表演、藝術，「我很生氣，痛定思痛，覺得不好玩，這不是我想唱歌的理由。」

▲▼陳守恩對於吳宗憲的信任相當感動。（圖／記者黃克翔攝）

後來，他開了音樂工作室，接製作、錄音、當老師，生活變得穩定。他的學生包括《原子少年》二代成員、練習生，甚至《大學聲》也有他的學生。陳守恩坦言，他非常喜歡當老師，因為自己不是天才，而是靠苦練走到現在；能把經驗分享給還在掙扎的新人成就感十足，看著學生從無到有，他感到非常開心。

陳守恩說，他這些年鮮少被正面肯定才華，當他決定專心走幕後時，伯樂吳宗憲出現了。在簽約時，他把自己所有不利條件攤開，但憲哥一句：「我就是喜歡你的聲音。」讓他感受到信任，也促使他再次勇敢追夢。