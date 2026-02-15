吳宗憲逼子弟兵極限挑戰嗆：周杰倫時間更少　背後原因曝光超暖！

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

元斌夫妻結婚11年「首次同框」
過年避免觸犯禁忌！命理老師公開招財妙招
割頸案乾哥獄中鬧事！郁方嗆「哪裡可教化」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳妍希 馬國畢 王嘉爾 金虔佑 林琇濱 宋仲基 金宇彬 朴正民

吳宗憲逼陳守恩極限挑戰嗆：周杰倫時間更少　背後原因曝光超暖！

記者蔡琛儀／專訪

綜藝天王吳宗憲（憲哥）去年宣布簽下新人歌手陳守恩，並推出單曲〈跌〉。陳守恩坦言，當初得知憲哥想簽下他時，他其實很猶豫：「我有刺青、年紀也不小，還有自己的本業，我自己都覺得沒什麼搞頭。」他甚至問憲哥：「確定要簽我嗎？」沒想到對方回：「憑什麼過30歲就不行？我說你可以就可以。」這是陳守恩人生中第一次有人這樣肯定他，也讓原本已打算轉往幕後的他決定再給自己一次機會。

▲▼陳守恩首支單曲《跌》媒體記者會，嘉賓吳宗憲、鹿希派。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳宗憲相當看好陳守恩。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

陳守恩透露，第一年幾乎都在跟著憲哥跑大陸做直播，直到第二年才真正投入歌曲創作。有一次在直播上，他唱了一首自創英文抒情歌，憲哥大為驚艷，收工吃飯時更下了一道「作業」：回台灣後一個月內寫十首歌，主題是「能感動我的歌」，詞曲都要自己完成。他形容，那段時間幾乎每天都窩在工作室裡，抱著吉他埋頭苦思，才完成五首作品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到某次錄《玩很大》時，助理偷偷側拍憲哥把陳守恩的demo播給 KID、陳曉東等大前輩聽的畫面，並告訴他：「憲哥會這樣做，就代表（作品）是好的。」陳守恩原本以為憲哥會給很多指導，但憲哥非常尊重他的創作，音樂細節幾乎全由他自己掌控。

▲▼ 吳宗憲旗下新人陳守恩專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼陳守恩曾一度想要放棄走幕前。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 吳宗憲旗下新人陳守恩專訪。（圖／記者黃克翔攝）

陳守恩的爸媽與爺爺都是大學教授，他與姊姊都沒有繼承家族衣缽。他曾嚮往偶像周星馳自編自導自演，因此在美國念大學時選擇戲劇，直到大三才發現這不是自己志願，決定轉學回輔大，並告訴父母自己想回台灣參加歌唱比賽。為此他與家人起了激烈爭執，最後決定搬出去自力更生。

剛開始，他靠上節目與街頭表演維生，並發現街頭演出的「七龍珠」法則：找七個人當走路工營造人氣假象，一場最旺可以賺兩萬元。但久而久之，他發覺這樣的心思已經不是單純為了表演、藝術，「我很生氣，痛定思痛，覺得不好玩，這不是我想唱歌的理由。」

▲▼ 吳宗憲旗下新人陳守恩專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼陳守恩對於吳宗憲的信任相當感動。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 吳宗憲旗下新人陳守恩專訪。（圖／記者黃克翔攝）

後來，他開了音樂工作室，接製作、錄音、當老師，生活變得穩定。他的學生包括《原子少年》二代成員、練習生，甚至《大學聲》也有他的學生。陳守恩坦言，他非常喜歡當老師，因為自己不是天才，而是靠苦練走到現在；能把經驗分享給還在掙扎的新人成就感十足，看著學生從無到有，他感到非常開心。

陳守恩說，他這些年鮮少被正面肯定才華，當他決定專心走幕後時，伯樂吳宗憲出現了。在簽約時，他把自己所有不利條件攤開，但憲哥一句：「我就是喜歡你的聲音。」讓他感受到信任，也促使他再次勇敢追夢。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

吳宗憲陳守恩

推薦閱讀

直擊／吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！　陳楚河義氣送到火葬場

直擊／吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！　陳楚河義氣送到火葬場

8小時前

快訊／小年夜震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚　斷開6年名廚尪

快訊／小年夜震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚　斷開6年名廚尪

1小時前

直擊／吳敦小年夜辦告別式現場曝光　「大批警力戒備」陳楚河現身了！

直擊／吳敦小年夜辦告別式現場曝光　「大批警力戒備」陳楚河現身了！

9小時前

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！　自己獨自返台

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！　自己獨自返台

2/14 20:21

劉雨柔過年爆衝突？　PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部：放下不困難

劉雨柔過年爆衝突？　PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部：放下不困難

3小時前

專訪／馬國畢親妹車禍過世「附身在小女孩身上」　曝神明感召過程

專訪／馬國畢親妹車禍過世「附身在小女孩身上」　曝神明感召過程

16小時前

許老三清空IG「首發黑色細肩帶」遊韓辣照　超仙顏值網驚呆全認不出

許老三清空IG「首發黑色細肩帶」遊韓辣照　超仙顏值網驚呆全認不出

7小時前

半年前資助台大醫學僑生！吳淡如見成績單「繼續付」：我說到做到

半年前資助台大醫學僑生！吳淡如見成績單「繼續付」：我說到做到

12小時前

初一到初七避雷全攻略！這天大掃除「送窮」 回娘家紅包數字有禁忌

初一到初七避雷全攻略！這天大掃除「送窮」 回娘家紅包數字有禁忌

13小時前

「王嘉爾前女友」結婚了！秀巨型鑽戒宣布喜訊　現任老公超狂背景曝光

「王嘉爾前女友」結婚了！秀巨型鑽戒宣布喜訊　現任老公超狂背景曝光

2/14 21:48

獨家／朴寶劍建中制服現身！珍藏10年穿來台　認出骨灰鐵粉：我知道妳

獨家／朴寶劍建中制服現身！珍藏10年穿來台　認出骨灰鐵粉：我知道妳

3小時前

割頸案乾哥獄中鬧事！　郁方嗆「哪裡可教化」：訟棍、顛倒黑白

割頸案乾哥獄中鬧事！　郁方嗆「哪裡可教化」：訟棍、顛倒黑白

9小時前

熱門影音

夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭 開心喊：我有女兒了！

夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭 開心喊：我有女兒了！
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
見鴻海豪抽1000萬紅包 Lulu.陳漢典傻眼：沒辦法主持

見鴻海豪抽1000萬紅包 Lulu.陳漢典傻眼：沒辦法主持
李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
愛雅生了！夫妻倆當場痛哭 向天上母親喊：我也是媽媽了

愛雅生了！夫妻倆當場痛哭 向天上母親喊：我也是媽媽了
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下
主唱Siyeon自責落淚　QWER忙安慰：妳好正

主唱Siyeon自責落淚　QWER忙安慰：妳好正
在古代如何辨識穿越者

在古代如何辨識穿越者
網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD

網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD
賈永婕嘆老公酸她「大頭症」　還遭小孩猛虧「不要再發文了」

賈永婕嘆老公酸她「大頭症」　還遭小孩猛虧「不要再發文了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

陳漢典.Lulu受難記！說謊當場被拆穿　「綜藝金童玉女」太忙..沒空排戲被吐槽

陳漢典.Lulu受難記！說謊當場被拆穿　「綜藝金童玉女」太忙..沒空排戲被吐槽

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

看更多

【2歲寶寶的煩惱】湘荷妹妹內心戲爆棚　吐露心事「大家喜歡我嗎？」

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

KIMIKO陷年夜飯兩難！尪霸氣扛責打給婆婆　她感動：被完整接住了

29分鐘前77

小當家被畫死！作者崩潰求助AI　最新一話「粒子復活？」網全傻眼

42分鐘前10

《星光》女星離婚官司進度曝！　控前夫「拿獎金卻在法庭哭窮」

1小時前919

快訊／小年夜震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚　斷開6年名廚尪

1小時前10

吳宗憲逼子弟兵極限挑戰嗆：周杰倫時間更少　背後原因曝光超暖！

1小時前0

八點檔男星告別計程車工作！　曝3年運將心聲：抱歉不會聊天

2小時前0

專訪／周覓接SM理事！拋偶像包袱聽藝人心聲：會與台灣有更多交流

3小時前85

劉雨柔過年爆衝突？　PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部：放下不困難

3小時前81

獨家／朴寶劍建中制服現身！珍藏10年穿來台　認出骨灰鐵粉：我知道妳

3小時前1

音樂鬼才Vaundy要來台灣了！小年夜突拋喜訊「台北小巨蛋唱2場」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！
    8小時前244
  2. 震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚
    1小時前1818
  3. 吳敦告別式「大批警力戒備」陳楚河現身了！
    9小時前613
  4. 陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！
    2/14 20:211411
  5. 劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部
    3小時前164
  6. 專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！
    16小時前3011
  7. 許老三清空IG「首發黑色細肩帶」遊韓辣照
    7小時前2612
  8. 去年資助台大醫學僑生！吳淡如見成績單繼續付
    12小時前167
  9. 初一到初七避雷全攻略！
    13小時前1
  10. 「王嘉爾前女友」結婚了！秀巨型鑽戒宣布喜訊
    2/14 21:48
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合