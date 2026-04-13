獨／李沐合作神級韓團Nell！MV身旁是他　起底「寶石級新星」閔珹埴

記者吳睿慈／專訪

南韓神級樂團Nell推出最新歌曲MV，特地來到台北取景，找來人氣女星李沐主演，更有歌迷發現李沐身旁帥氣又有魅力的男演員，他的氣場強烈、長相深邃，雖然沒有台詞，卻存在感強烈，掀起熱烈討論，網友熱議「他是誰」。《ETtoday》為讀者挖掘「寶石級」新人男演員閔珹埴（민성식），他不僅是畫家、模特兒，還曾擔任刺青師、玩過樂團，跨界背景相當豐富，這次來到台北拍攝，雖然性格怕生，但私下卻有著超乎想像的反差魅力，真誠態度讓人一秒圈粉。

▲閔珹埴參與Nell的新歌MV拍攝，第一次以演員身份來到台北工作。（圖／記者周宸亘攝）

閔珹埴接近日受《ETtoday》專訪，身上充滿刺青，看起來頗有距離感，講話卻相當靦腆，有問必答，不時還會虧自己。他首次參與MV工作拍攝，扛下男主角之責，「是透過攝影導演的邀約，因為我有出演過那位導演之前拍的微電影，（團隊）看了那個作品後，導演邀約我」，首次以工作身份來到台北，他直呼「有點緊張」。

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▲▼閔珹埴在MV裡帥到暴動，工作人員一致認同「太帥了」。（圖／記者周宸亘攝）

從伸展台跨界挑戰演戲，閔珹埴擔心自己成為片場拖油瓶，他自虧：「我緊張到很不自然，身體跟肢體都很僵硬，但那個是不論到哪個拍攝現場都會這樣，不是因為跟女演員對戲才這樣，而是因為我覺得這是工作，我不能妨礙到別人。」他大讚對手戲演員李沐非常專業，「第一天的拍攝我們就是要演出最親近的關係。起初非常尷尬，但因為她本身是很專業的演員，讓我感到很舒適。」

在台灣拍攝的日子留下深刻回憶，閔珹埴形容「我像是公主一樣被服侍」，他笑喊：「大家都對我很好，還幫我舉電風扇，我要幫大家，大家還不讓我幫忙，本來想幫忙提行李的……。」初次走到螢幕前，他對一切都感到新鮮又感動，絲毫沒有架子，始終抱著「大家都是平等工作夥伴」的心態，以正面、真誠的態度投入每一個拍攝瞬間。

▲閔珹埴被稱讚很帥，害羞到埋進沙發裡。（圖／記者周宸亘攝）



閔珹埴雖謙虛表示「我演得超不好」，但其實在片場獲得滿滿稱讚，他所散發的獨有藝術家氣息、 優秀外型，擄獲在場所有人。聽到稱讚，他害羞到埋進沙發裡：「長得更帥的人更多，我覺得大家好像是想讓我安心，會幫我應援、加油稱讚，所以說我拍得很好、很帥，但我不太相信人，就是聽聽想說『好，我要更努力了』。」

▲▼閔珹埴笑起來有不同氛圍。（圖／記者周宸亘攝）



從小就充滿好奇心，閔珹埴除了是名模特兒，也曾在台北舉辦快閃畫展，同時還玩樂團。他笑說：「在我還沒去做以前，不會知道我到底做得好不好，所以一切就是先試做看看再說。」這樣勇於嘗試、不設限的人生態度，也讓他的生活圈與創作觸角不斷擴展。他也因此結識了台灣樂團落日飛車，「我在朋友的Bar『新都市（Seendosi）』工作，他們曾在Bar演出，之後又跟著朋友們一起來玩，就這樣自然而然地認識了。」

▲▼李沐合作神級韓團Nell，男主角是新人閔珹埴。（圖／翻攝自Nell YouTube）

▲閔珹埴同時也是畫家，帶著自己畫的筆袋現身，害羞曬出自己的作品。（圖／記者周宸亘攝）