獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節「睡著偷親」勇敢暈船成真

記者孟育民／專訪

百萬YouTuber團體「這群人」成員木星（林牧昕）大方認愛小10歲景閎，事實上景閎目前同樣在演員路上努力打拚，兩人因表演課結識，個性截然不同卻意外互補，交往至今超過一年依舊甜蜜如初。兩人接受《ETtoday星光雲》專訪，分享戀情的酸甜苦辣，在訪問過程中瀰漫著粉紅泡泡，木星更直言男友能接住自己的每個面向，讓她感到安心又被理解，甜笑說：「這就是轟轟烈烈的戀愛！」

▲木星、景閎接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

木星結束一段17年的戀情後，還曾和友人宣示「這輩子不會再談戀愛」，沒想到半年不到，真命天子就在身邊。她與景閎同為表演班同學，卻在最初一年幾乎零互動，座位還坐在對角線。景閎回憶笑說，一開始只覺得木星「長得很像《這群人》裡的一個成員」，因為自己已多年沒看影片，後來得知她的身分也沒有太過驚訝。

▲▼木星在景閎身邊就像個小女孩，不時露出嬌羞笑容。（圖／記者湯興漢攝）

兩人真正拉近距離的轉捩點，是因為最後成果發表，兩人被安排飾演一對老夫妻，劇中還有親密戲橋段。隨著排練過程中情感交流加深，私下互動也越來越頻繁，還會相約釣魚，讓木星情不自禁暈船。木星提起悸動的感覺，罕見露出少女般的笑容說：「還沒交往前，我就看到這個男生覺得很穩、很認真可愛 ，而且他真的很老實，沒想到轟轟烈烈的戀愛是那麼開心，太好了，還好我有勇敢的暈船。」

不過隨著曖昧氛圍逐漸升溫，景閎坦言自己曾一度卻步，甚至向同為表演班的同學困惑表示：「她為什麼要喜歡我？她就當她的明星就好啦。」他當時認為兩人之間存在著不小的貧富差距，內心難免感到壓力。直到後來慢慢想開，選擇放下顧慮，專心享受當下的感受。

▲景閎坦承起初有小擔憂。（圖／記者湯興漢攝）

至於為何會開始交往？木星也大方坦承是自己主動，她回憶，當時正值表演班密集練習期間，有一次同學們到她家聚會，玩到深夜後各自休息，因為景閎隔天清晨四、五點就得起床上班，便先睡在小房間。木星笑說，那時對他的好感早已「飆到300％」，一時情不自禁，在他熟睡時偷偷親了一下，也就在那一天確認了彼此的關係。她形容，景閎隔天醒來還相當害羞、不太敢多說話，甚至覺得一切來得太突然，有點不真實。

▲木星還原交往小故事。（圖／記者湯興漢攝）

外表看似冷漠的景閎，內心其實有一顆沉穩、老練的心，面對熱情如火的木星，總是能伸出手拉一把，給予實際的建議，雖然相差10歲但並無代溝。景閎總能填補木星內心的空洞和不安，給予她足夠的情緒價值，木星也不像過去隱藏情緒，發現偶爾向男友撒嬌也不錯。木星感動說：「有時候我在其他地方工作，他就會偷偷跑來給我驚喜，雖然可能是剛好，但對我而言就是很浪漫。我遇到她年齡下降很多，我現在是個女娃。」

▲木星和景閎雖然相差10歲，但個性卻相當互補。（圖／記者湯興漢攝）

兩人生活、工作形影不離，還一同經營水晶咖啡廳「木星小宇宙JU CAFE」，景閎無形之中也被木星改變，原本不愛公開放閃的他，逐漸也習慣了木星的步調，如今還會拍影片分享生活日常。對此，他也表達心中感謝：「因為有（木星）讓我變得更有色彩一點，以前比較喜歡自己一個人，一天就度過了，現在有很多事情可以做。」