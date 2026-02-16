ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「最美空姐」宣布離婚
除夕「6生肖」財氣炸裂
獨家／朴寶劍建中制服現身！
根本狗血劇！　女團成員遭外遇復仇成功...小三挺孕肚當場崩潰

記者蔡琛儀／專訪

身價逾十億元的「財富女神」王宥忻，近日攜手多位事業好友組成平均年齡40up的熟女團「F40」，團員包括王宥忻、Cony、關關、艾軒。四位美魔女各具特色，也都是事業女強人，不過她們搞笑說，加入女團的條件是「必須年過40歲，而且離過婚」，其中成員艾軒今年離婚剛好滿十年，戲劇化的是，她當時與前夫離婚後又復合，讓小三氣炸。

▲10億財富女神王宥忻組女團「F40」練舞。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼10億財富女神王宥忻組女團「F40」。（圖／記者林敬旻攝）

▲10億財富女神王宥忻組女團「F40」練舞。（圖／記者林敬旻攝）

艾軒和前夫是在保險公司認識，因宗教信仰禁止性行為才步入婚姻，但後來前夫外遇，小三甚至囂張到踩進門嗆聲：「她說我前夫愛我，是因為我很會賺錢。」艾軒也不甘示弱，趁前夫喝醉查看手機發現與其他女生的親密訊息，截圖傳給小三回嗆，最後這段三角關係糾纏了兩年才告終。

離婚後，前夫竟又回頭與她交往，宛如現實版韓劇《妻子的誘惑》，小三發現後大怒，傳訊息聲稱懷孕，甚至威脅「一屍兩命」，艾軒最後大方拿錢給前夫處理，霸氣又灑脫；雖然前夫後來對艾軒提出承諾，但她認為：「我們不合適，還是分開比較好」。艾軒離婚後積極精進自我，環遊世界、開餐廳與物業管理公司收租、做直播，生活充實，育有15歲兒子的她與現任男友穩定交往4年多，也不排斥再婚。

▲10億財富女神王宥忻組女團「F40」練舞。（圖／記者林敬旻攝）

▲艾軒大方承認自己全身上下花了500多萬元整形。（圖／記者林敬旻攝）

除了情路精彩，艾軒也相當重視外表，全身上下花費500多萬元整形，自嘲：「我身上完全沒動過的地方是個性，我連名字都改了！」她自稱全台第一位墊屁股的人，招風耳也縫起來，胸部從B罩杯整到D罩杯，男友甚至拜託她不要再整了。她笑稱自己是醫美狂，每年花40萬保養，音波、電波、埋線樣樣來，但也曾發生手術意外，臉被燙出洞，還有一次墊額頭結果填充物發炎，五年後才被其他醫生取出，驚見上面還有醫生簽名，細菌感染相當嚴重。

▲10億財富女神王宥忻組女團「F40」練舞。（圖／記者林敬旻攝）

▲關關也坦承自己有隆乳。（圖／記者林敬旻攝）

另一名成員關關也坦承隆乳，她懷孕時胖了16公斤，瘦到39公斤後胸部「離家出走」，後來醫美將胸部從A罩杯整到E罩杯，兩邊材質不同。Cony則沒有做醫美，但努力瘦身中。團長王宥忻體型纖細、體重不到40公斤，被公認吃不胖體質，她去年11月才和前夫翁承旭復婚，害羞笑說除了跳舞，「床上運動的熱量消耗也很多」。

▲10億財富女神王宥忻組女團「F40」練舞。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼王宥忻被公認吃不胖，Cony對於瘦身則是抱持順其自然的心。（圖／記者林敬旻攝）

▲10億財富女神王宥忻組女團「F40」練舞。（圖／記者林敬旻攝）

