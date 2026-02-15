專訪／周覓接SM理事！拋偶像包袱聽藝人心聲：會與台灣有更多交流

記者吳睿慈／專訪

韓流帝王SUPER JUNIOR於11月在臺北大巨蛋盡情燃燒三夜，與台灣E.L.F.共度美好時光，而SJ-M周覓也被發現低調現身觀眾席，以行動力支持戰友，掀起熱烈迴響。演唱會結束的隔日，周覓卸下華麗舞台上的偶像光環，穿著一襲低調但襯托出沉穩氣質的裝扮現身，以SM理事身份受訪，親切地自我介紹：「你好，我是周覓。」

▲周覓接下SM大中華的理事工作，放下偶像包袱直接對談藝人的需求。（圖／SM提供）



這回相隔10年重返台灣，周覓不是以歌手身份登台，而是肩負洽公任務而來，手上已經有幾個案子在談，「台灣也是作為一個我們看重的市場，SM陸續會有藝人、新團等，希望大家可以有更多跟台灣粉絲互動的機會。」7月時正式對外官宣接下理事工作，但其實周覓早在2025上半年，就開始著手進行相關工作事項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外界對周覓接下這份重責大任感到意外，甚至感到震驚。他聽聞後只是淡淡一笑，語氣平靜卻沉著：「就是時間到了吧，我想人生都有一些不一樣的嘗試，藝人也做了18年，我是個滿喜歡挑戰新鮮事物的人，我覺得人生除了當藝人，其實是有一些我們可以嘗試去且擅長的東西，這個部分也是我很感興趣。」

▲周覓善用過去的自身工作經驗，更能體會藝人的需求。（圖／SM提供）



從18年藝人身份轉換成管理層，周覓看待事情的視角自然有改變，「我還只是當藝人的時候，其實更多的是經紀部、製作部，跟藝人息息相關的工作，但當了理事之後我會接觸很多其他的部門和幕後團隊」，希望善用自身經驗強化意見交流，才能讓工作環節更加暢通無阻，「當了這麼多年藝人，就發現溝通還是滿有必要的」。

作為公司高層，周覓也能知曉藝人的迷惘心情，「既然我也是那麼走過來的，我希望現在用我的能力可以去多幫助他們，藝人的工作環境和狀態是多變的，他不像普通工作人員朝九晚五，藝人就是忙起來特別忙，閒起來可能特別閒，這是藝人職業的特徵，其實是要學會接受這種變化、調適」，他自謙是「知心大哥哥」，可以為藝人解決疑難雜症，還能換位思考，而這也是他接下理事的優勢之一。

談及接下理事後的成績，周覓收穫良多，「我這邊接手已經做了很多，滿好的，那種成就感跟做藝人是不一樣的」，尤其是收到藝人方面的肯定，讓他格外有感。「那個成就感跟我發一張唱片、拿一個獎，同樣都是成就感，但感覺很不一樣」，建立公司與藝人之間的信任度，也是他的任務之一。

作為SM第一個團體來台灣long Stay的團體SUPER JUNIOR-M，周覓這趟訪台，是為了替未來開啟更多合作之門，「我們希望讓大家有更多可以跟台灣粉絲互動的機會，它不僅僅是只做演唱會或見面會，也可能是多來做宣傳，可以跟台灣的演藝圈有一些互動，包含電視節目等。」

▲周覓承諾未來SM會有更多與台灣的交流。（圖／SM提供）



理事、偶像雙重身份並行，周覓不論是在心境、身份上都轉換地很快速，反倒是身邊工作人員不習慣，他笑說：「我經常跟工作人員說『不用照顧我』，我是過來工作的，我不是藝人周覓，我不希望工作人員自己也在工作，卻還要花心思來照顧我。」話音未落，一旁的工作人員忍不住補上一句玩笑話：「周覓是理事，他可是高層。」

▲周覓仍會繼續耕耘本職工作，希望未來以藝人身份多多來台與粉絲交流。（圖／SM提供）



周覓也強調，藝人道路仍會持續耕耘。訪問尾聲，他反問「台灣粉絲沒有忘記我吧？」過去來台long stay，獲得很多台灣粉絲支持，這幾年比較少來台，他心中其實懷著歉意，「這個部分我也很抱歉，希望以後可以作為藝人周覓，有更多的機會跟他們交流。」不過，他下一秒強調：「但是，在那之前，我希望我的藝人可以有更多的機會過來！」逗笑所有人。

出道18年，周覓從舞台中央走向了公司決策的另一端，但無論是藝人、理事，或是那個10幾年前在台灣努力的周覓，他始終誠懇、正向，也始終把粉絲放在心上最深處。