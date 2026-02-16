國際大咖女星私下超跩！　李明川不忍「當眾爆氣走人」：你厲害你自己來

記者蔡琛儀／專訪

知名造型師李明川入行30年，合作過的明星不計其數，個性直率的他，某段時期還被封為「難搞藝人剋星」，他自嘲：「難搞的人都給我，因為江湖上說我更難搞。」回想20多年前，李明川曾與一名國際級大牌女星合作拍攝宣傳照，原本預計拍攝三套服裝，試裝時對方樣樣點頭、毫無意見，正式開拍當天卻從服裝、攝影到拍照背景，幾乎每一個環節都被挑毛病。

▲李明川入行30多年，是圈內重量級造型師。（圖／記者湯興漢攝）

不尊重專業是他的地雷，李明川笑說：「我們整個團隊都是一線等級的，我牡羊座真的看不下去，太氣了！」他先默默把所有東西收好，等女星走進來說要換衣服時，他直接回應：「你都不喜歡的話，我就先收起來吧。」對方當場愣住，李明川更補一句：「你覺得你很厲害，穿你自己的就好了。」就連女星想補妝，也被他冷回：「自己化！」儘管經紀公司隨後趕緊出面，把他拉到一旁安撫，但李明川最後仍氣到直接走人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一次是在外景節目錄影，原本約好下午一點開工，卻一路拖到兩點半，主持人仍遲遲未現身，由於他三點還有其他工作，詢問後得知主持人已在路上，李明川只好先打電話向下一個通告請求延後，等到下個通告時間逼近，主持人才終於出現，他二話不說，直接當著主持人的面離開。事後他被該節目製作公司的老闆叫進辦公室訓話，「那時我年紀小，我永遠記得他對我說：『我們還會再見，你這樣的個性會害了你。』」

▲▼李明川自嘲某段時期還被封為「難搞藝人剋星」。（圖／記者湯興漢攝）

還有一次，他加入某歌手MV拍攝團隊，歌手拍完對嘴後發現沒對到，對其他畫面也不滿意。事後導演誤以為是李明川跑去向唱片公司告狀，竟在片場氣到要拿鐵棍打他。李明川回憶：「我那時真的很受傷，心想我要回家，不要做了。」所幸最後該歌手親自出面替他說話，才讓衝突化解。

而天后蔡依林（Jolin）則是讓李明川讚譽有加，「她會把自己完全交給你，不會加入太多個人意見，什麼衣服、妝髮都很OK。」他坦言，過去常覺得當紅藝人一定有很多想法，但蔡依林完全相反，「她非常尊重專業，也讓我感覺被尊重。」

▲▼李明川外在灑脫直率，其實內心相當細膩。（圖／記者湯興漢攝）

由於他不只是造型師，自己也會上通告、主持，吸引不少節目邀他聊八卦，但他不是推掉邀約，就是拒絕道人長短；而知道太多的代價，有時更反而落得兩面不是人的處境。後來他開始明確劃分公領域與私領域的情感，與藝人保持距離，認定的圈內好友也僅有何嘉文、徐曉晰與利菁。不過經歷新冠疫情後，他的想法逐漸轉變，「人跟人的相處，有緣能走在一起其實不容易，要懂得珍惜。」也因此他才慢慢敞開心胸，更重拾麥克風推出單曲，一圓年輕時的歌唱夢。

▲李明川近年體悟到「緣分」的重要，開始會參與許多圈內聚會。（圖／翻攝自Facebook／利菁Regine）