專訪／台大學霸女星進演藝圈「媽氣到冷戰」　9年後成政大碩士！

記者黃庠棻／專訪

女星蔡祥有著甜美、可愛的外表，還是畢業於台大獸醫系的高材生，2014年正式踏入演藝圈後，演出過《如果花知道》、《莒光園地》、《追分成功》，近期在台視八點檔《寶島西米樂》中有亮眼表現，收穫許多新粉絲，而她在接受《ETtoday星光雲》專訪時也大方分享了拍攝趣事。

▲蔡祥演出《寶島西米樂》受到觀眾喜愛。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡祥演出《寶島西米樂》受到觀眾喜愛。（圖／記者林敬旻攝）

在《寶島西米樂》中，蔡祥飾演尹昭德的女兒，兩人因為拍戲培養出深厚的「父女情」，其實過去她曾在大愛電視台的演員課程中跟對方有所接觸，當時她是學生，前輩則是老師身份。

▲蔡祥演出《寶島西米樂》受到觀眾喜愛。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡祥演出《寶島西米樂》受到觀眾喜愛。（圖／記者林敬旻攝）

多年過去，蔡祥、尹昭德合作在《寶島西米樂》成了父女，開拍前兩人到西服店去上課，沒想到前輩還記得之前的師徒之情，讓她相當感動。在拍戲過程中，尹昭德很會帶動情緒，讓蔡祥忍不住大讚「會帶演員的前輩，跟他對戲很鬆」。

▲《寶島西米樂》劇情迎來重大轉折，尹昭德飾演的「梅樹師」病逝，令人不甚唏噓。（圖／台視提供）

▲蔡祥跟尹昭德在《寶島西米樂》飾演父女。（圖／台視提供）

戲裡，蔡祥在學生時期比較叛逆，被問到私底下做過最叛逆的事情，她笑說「就是進入演藝圈」，坦言當時媽媽是「拒絕溝通」的狀態，像是要跟公司簽約，她打電話回家會被母親直接掛掉，母女倆冷戰了半年，靠著姊姊從中作潤滑劑，時間久了媽媽也想通了，最終只問了句「妳確定嗎？」就讓她放手去闖。

▲蔡祥進入演藝圈一開始被母親反對。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡祥進入演藝圈一開始被母親反對。（圖／記者林敬旻攝）

其實，蔡祥表示媽媽一開始反對她進入演藝圈，全都是因為擔心，害怕沒有親朋好友在這個圈子，她會被欺負，加上刻板印象認為藝人容易跟吸毒、黑道沾上邊，害怕她學壞，有一度母女關係不太好，因為當時她課業有些荒廢，後來答應母親「把學業顧好」關係才改善。

▲蔡祥進入演藝圈一開始被母親反對。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡祥進入演藝圈一開始被母親反對。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，蔡祥並沒有因為進入演藝圈就停止精進學業，日前她才剛從政治大學土地政策與環境規劃碩士班畢業，被問到怎麼選這個科系，本身就是賽德克族的她表示，自己從小就喜歡原住民的議題，當下看了簡章，再加上自己喜歡唸書，就抱持著試試看的想法努力。

▲蔡祥取得政大碩士。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡祥取得政大碩士。（圖／記者林敬旻攝）

後來，蔡祥大約準備了一兩個月，沒想到就成功考上，更在努力上課之後拿下碩士學位，而她在課程中發現，原以為自己原住民的身份已經對原住民的相關知識很熟悉，沒想到「要學的還很多」，了解國外原住民的文化之後能夠套到台灣原住民身上，有了更寬廣的思維。

▲蔡祥取得政大碩士。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡祥取得政大碩士。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，蔡祥在念完土地政策與環境規劃課程之後，動了想要考取「土地估價師」的證照，有了這個證照之後，她就可以以專業身份估土地、房子多少錢，更笑說未來還想要再念另一個碩班，近期對心理學相當有興趣。

▲蔡祥家中養了很多寵物。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡祥家中養了很多寵物。（圖／記者林敬旻攝）

大學就讀獸醫系，私底下的蔡祥也很愛動物，養了一隻狗、兩隻貓、四隻老鼠、2隻鬥魚以及很多缸螞蟻，家裡就像動物園一樣，還表示未來想要養蜥蜴，而她如此喜愛照顧動物的原因，就是因為生性很宅，也不喜歡跟人接觸，於是就把愛留給了寵物。

▲蔡祥家中養了很多寵物。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡祥家中養了很多寵物。（圖／記者林敬旻攝）

有趣的是，蔡祥所有的動物都是領養而來，就連鬥魚跟螞蟻都是她在社團看到有網友要送養，親自去接回來飼養的。她會為了鬥魚的天性讓牠們住在空間大的豪宅，更會為了兩隻魚一天開六到八小時的燈；關於螞蟻的飼養，蔡祥也會親自製作螞蟻洞穴，用石膏自己雕刻，凡事都為了寵物親力親為。

