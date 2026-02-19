動力火車顏志琳是「山鬼」特種兵！林志穎20歲巔峰入伍　當兵男星盤點

記者許逸群／綜合報導

台灣近年爆出不少藝人涉嫌閃兵的爭議，但也從中引起網友廣大討論許多明星的當兵史。事實上，不僅多數男星都有當兵經歷，舉凡動力火車、林志穎、畢書盡等多位藝人，他們的歷練更是讓人讚嘆，還被網友譽為「台灣演藝圈真男人」的代表。

動力火車：尤秋興、顏志琳

▲動力火車兩人的當兵經歷讓各界佩服。（圖／資料照／記者黃克祥攝）

動力火車兩位成員都在完成學業後先後服兵役，展開各自的軍旅經歷。尤秋興在符合服役資格後，於例行徵兵制度下服役於裝甲步兵隊，主要以坦克及履帶裝甲車等重型機動單位為主，負責地面機動推進與防衛作戰訓練。

與此同時，顏志琳的軍中路線更為特殊與引人注目。顏志琳曾服役於國軍一支高度機密、訓練密集的菁英特種部隊，正式單位名稱為中華民國陸軍航空特戰指揮部高空特種勤務中隊，俗稱「涼山特勤隊」。該部隊以其極高的體能、戰術與心理強度著稱，是國軍少數具備陸、海、空三棲作戰能力的精銳部隊之一。

「涼山特勤隊」是台灣國軍最受矚目的特種作戰單位之一，其正規編制隸屬於陸軍航空特戰指揮部。隊名來源於其駐地屏東縣涼山地區，因此俗稱「涼山」，隊員俗稱「山鬼」。這支部隊的戰術訓練涵蓋高空跳傘、水域滲透、山地及叢林戰、敵後潛入等多項極具挑戰性科目，是國軍執行反恐、特種斬首與戰術滲透任務的重要力量。

林志穎

▲原先可以推後服役的林志穎，在正當紅時選擇先完成兵役。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

90年代華語樂壇曾掀起「小旋風」熱潮的歌手兼演員林志穎，在演藝事業正值高峰時期做出不同於一般明星的決定：他於1994年依法入伍服役，放下當紅身份暫別演藝舞台長達兩年。當時他原本具備推後服役的選擇權，但最終仍依規定加入義務役，堅守對國家的義務。退伍後林志穎才重返演藝圈。

回顧當時背景，林志穎在17歲出道後迅速累積大量粉絲，唱片銷量突破千萬並在亞洲各地開演唱會。然而在20歲那年，兵役公函使他必須暫停演藝工作。同袍與網友多年後仍稱讚他在光環最亮時仍願履行義務，視為藝人恪守社會責任的典範。

畢書盡

▲一出道就有高人氣的畢書盡，選擇先完成兵役才重返演藝圈。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

台韓混血歌手畢書盡（Bii） 的軍旅經驗也備感網友讚賞。畢書盡出生於韓國，父親是台灣的韓國華僑，母親則為韓國人。，直到2011年正式取得中華民國國籍後即入伍服役，選擇加入海軍役別，完成約一年期的兵役義務。這段軍中生涯使他在演藝事業起步階段暫時告別舞台，被各界視為正面典範。

畢書盡曾在公開活動與媒體訪問中談到服役經驗強調，即便當時已逐步在華語歌壇累積人氣，他仍按照兵單要求前往報到並盡全程訓練與服役。對於這段經歷，他曾表示「當兵是義務，應該完成」。

事實上，多數藝人都相當遵守國民兵役義務，且不少藝人都是在正當紅時選擇入伍，包含張雨生、張信哲、黃品源、歐漢聲、張震嶽等人，為演藝圈豎立典範。