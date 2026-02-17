ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
張兆志揭「離婚許允樂內幕」
過年紅包「14禁忌」一次看
5藝人集體轉行當房仲
竟然有4對！盤點韓星10年情結婚潮　尹善宇❤金佳恩認愛即婚禮

記者張筱涵／綜合報導

2025年韓國演藝圈迎來一波溫馨的「長跑結婚潮」，多對交往長達近十年的明星情侶陸續傳出婚訊，用時間證明真愛經得起考驗，也讓粉絲直呼「又重新相信愛情了」。

金宇彬 ♥ 申敏兒

▲▼申敏兒甜勾金宇彬入場！婚禮照曝光　夫妻倆準備「高級小禮」獲讚。（圖／翻攝自公司）

▲申敏兒甜勾金宇彬入場的婚禮照。（圖／翻攝自公司）

金宇彬與申敏兒於2015年因拍攝廣告結緣並大方認愛，戀情曝光後始終低調相處，多次被目擊在海外自在約會，從巴黎、峇里島到日本，互動自然真實，也讓外界見證這段感情穩定成長。

正值事業高峰的金宇彬2017年罹患鼻咽癌，被迫全面停工治療，申敏兒不離不棄，幾乎全面停下個人行程，默默陪伴男友撐過漫長的抗癌過程。歷經治療後，金宇彬於2019年回歸演藝圈，也坦言這段經歷讓他更加珍惜生活與身邊的人。

交往10年來，兩人極少公開放閃，卻在日常中展現最真實的陪伴與默契，無論是被目擊逛街、旅行，或申敏兒低調送上咖啡車應援，都成為粉絲心中「細水長流」的代表。如今，這段經歷病痛與歲月考驗的愛情終於走進婚姻，也被外界視為演藝圈最具代表性的長跑感情之一。

珉雅 ♥ 溫朱莞

▲珉雅和溫朱莞低調完婚。（圖／翻攝自Instagram）

▲珉雅和溫朱莞低調完婚。（圖／翻攝自Instagram）

Girl’s Day出身的珉雅與演員溫朱莞相識近10年，於2025年11月結為夫妻，兩人選擇在峇里島舉行僅邀請家人出席的非公開婚禮，低調為這段多年情誼畫下新篇章。婚訊曝光後，雙方所屬公司也先後證實消息，表示兩人是在長時間相處與深厚信任下，決定攜手走向人生下一階段。

珉雅與溫朱莞的緣分始於電視劇《美女孔心》，當時以演藝圈前後輩身分相識，並未傳出緋聞，直到2021年再度於音樂劇《那一天》合作，長時間排練與演出讓彼此距離逐漸拉近，從朋友發展為戀人。這段感情始終維持低調，鮮少對外公開，卻在圈內被視為細水長流型的交往代表。

讓外界更加動容的是，珉雅經歷喪父之痛時，溫朱莞被傳全程守在靈堂陪伴，成為她最重要的精神支柱。這份在低潮中累積的陪伴與信任，被認為是兩人最終決定步入婚姻的重要關鍵。如今修成正果，珉雅也成為Girl’s Day繼素珍之後，第二位步入婚姻的成員，這段不張揚卻真摯的感情，也收穫外界滿滿祝福。

尹善宇 ♥ 金佳恩

▲尹善宇和金佳恩交往10年直到宣布喜訊才被外界知道。（圖／翻攝自Instagram／st.ggot）

▲尹善宇和金佳恩交往10年直到宣布喜訊才被外界知道。（圖／翻攝自Instagram／st.ggot）

尹善宇與金佳恩因合作戲劇結緣，卻始終低調交往，直到宣布婚訊才讓外界驚覺，原來這對螢幕情侶早已攜手走過人生的重要十年，被形容為演藝圈「最安靜卻最長情」的代表之一。

尹善宇與金佳恩因合作電視劇《一片丹心蒲公英》相識，從朋友開始相處，隨著時間累積默契與信任，自然發展為戀人。不同於多數公開戀情的明星情侶，兩人刻意將感情留在生活中，未曾傳出戀愛消息，也未被拍到高調約會，卻在彼此的陪伴中穩定前行，這段長跑式的感情，也被圈內視為細水長流型愛情的典範。

在宣布婚訊時，金佳恩曾親自分享心聲，感性表示尹善宇10年來始終站在自己身邊，成為最堅實的後盾，兩人也約定未來將繼續做彼此的「自己人」。私下生活中，兩人也不時透過VLOG分享日常點滴，從平凡相處到可愛互動，都流露出自然又踏實的幸福感。如今攜手步入婚姻，這段不張揚卻溫柔堅定的感情，也收穫了滿滿祝福。

Rado ♥ 普美

▲普美要結婚了。（圖／翻攝自IG）

▲普美和Rado低調交往多年，將於今年結婚。（圖／翻攝自IG）

Apink成員尹普美和音樂製作人Rado（本名宋周英）將於5月舉行婚禮，為這段近9年的感情畫下新篇章。尹普美在宣布喜訊的信中提到，兩人是在長時間相處中彼此扶持、分享日常，無論開心或動搖的時刻都攜手走過，最終決定一起走向未來，她也感性向粉絲喊話，表示會像以往一樣，在自己的位置上保持責任感，並以更成熟的樣貌回饋支持。

事實上，尹普美與Rado早在2016年便因音樂合作結緣，當時Rado參與Apink正規三輯《Pink Revolution》的製作，兩人因工作往來逐漸拉近距離，並於2017年4月發展為戀人。直到2024年4月，這段戀情才正式對外曝光，尹普美當時同樣選擇以手寫信向粉絲坦承戀愛，強調彼此在音樂與生活上都給予對方正面影響。

多年來，兩人始終低調交往，在各自的領域默默支持彼此。Rado作為K-POP代表性製作人，創作過TWICE、請夏、STAYC等多首人氣作品，而尹普美也在團體活動、戲劇與綜藝領域穩定發展。這段由音樂牽起、以陪伴維繫的感情，最終修成正果，也被外界視為演藝圈中少見的長跑愛情代表。

▲▼竟然有4對！盤點韓星10年情誼結婚潮　尹善宇❤金佳恩認愛即婚禮。（AI協作圖／記者張筱涵製作，經編輯審核）

