金湯匙傳說！盤點8位富二代偶像　昇玟遇直升機衝撞案「意外揭身家」

記者張筱涵／綜合報導

從知名企業總裁的子女、醫界菁英後代到政治世家，這些被稱為「Young & Rich」的偶像們，在出道前就擁有優渥的成長環境與不凡身家。以下為您盤點幾位備受矚目的富二代出身偶像。

Jay（ENHYPEN）

Jay是ENHYPEN成員，父親James Park是韓國知名旅行社的總裁，他曾在節目中提到，因父親工作緣故，從小頻繁往返美、韓、中、日等地，隨行人員眾多。成員們更曾透露去他家作客時，被家中的豪華程度所震撼，展現了其殷實的家境。

▲▼Jay (ENHYPEN)　Jake (ENHYPEN)。（圖／翻攝自X／ENHYPEN_members）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Jay。（圖／翻攝自X／ENHYPEN_members）

Ricky（ZEROBASEONE）

選秀節目《Boys Planet》出身的 Ricky，來自上海富商家庭，其官方自我介紹便是自信的「Young and Rich, Tall and Handsome」。在練習生時期，他便常以精品穿搭現身，優渥的家世加上貴公子般的氣質，讓他在出道前就備受關注。

▲▼RICKY。（圖／翻攝自X／ZB1_official）

▲RICKY。（圖／翻攝自X／ZB1_official）

辰樂（NCT DREAM）

NCT DREAM 的成員辰樂是上海企業家之子，自幼便是知名童星，曾舉辦個人演唱會，上海家是一座自帶竹林與私人泳池、市價數十億韓元的豪宅。在韓國活動期間，父母為了讓他生活舒適，直接在首爾購置房產，讓他成為少數在首爾擁有自宅的現役偶像。

▲▼辰樂。（圖／翻攝自Instagram／kh1000le）

▲辰樂。（圖／翻攝自Instagram／kh1000le）

Annie（ALLDAY PROJECT）

Annie背景堪稱頂級。她是新世界集團會長李明熙的外孫女，母親是新世界百貨會長鄭有慶，三星集團會長李在鎔則是她的表舅，出身於韓國最具代表性的財閥家族，讓她在練習生時期就引起了演藝圈的高度關注。

▲▼annie。（圖／翻攝自Instagram／anniesymoon）

▲Annie。（圖／翻攝自Instagram／anniesymoon）

Lia（ITZY）

Lia來自濟州島富裕家庭的，畢業於著名的「英國北倫敦大學學院濟州分校 (NLCS Jeju)」，該校一年學費加住宿費高達6000萬韓元（約台幣140萬），以優質的教育資源聞名。據傳她在練習生時期，就常揹著價值數百萬韓元的名牌包通勤，成長環境相當優渥。

▲▼Lia。（圖／翻攝自Instagram／itzy_lia）

▲Lia。（圖／翻攝自Instagram／itzy_lia）

Jake（ENHYPEN）

Jake在澳洲時就讀昆士蘭排名前茅的頂級私校「聖彼得路德學院 (St Peters Lutheran College)」。該校擁有頂級的管弦樂隊設施與奢華泳池，高昂的學費與優質的教育環境，培養出他一身紳士氣質。

▲▼Jay (ENHYPEN)　Jake (ENHYPEN)。（圖／翻攝自X／ENHYPEN_members）

▲Jake。（圖／翻攝自X／ENHYPEN_members）

留真（ITZY）

ITZY的留真父親是首爾知名醫院的院長，她從小住在首爾江南區，家境殷實，談吐與氣質都展現出良好的家教，被粉絲視為「院長千金」的代表。雖然她對家庭背景較為低調，但從其成長軌跡與多才多藝的表現，仍可看出其優越的家庭後盾。

▲▼留真。（圖／翻攝自Instagram／iamfinethankyouandryu）

▲留真。（圖／翻攝自Instagram／iamfinethankyouandryu）

昇玟（Stray Kids）

昇玟的曾祖父曾任韓國副總統，外公則是首屆仁川市議會會長。他曾分享兒時上學遲到是因為「有直升機撞擊住宅事故」，後經查證該區域是韓國知名豪宅，眼尖粉絲也發現他家廚房使用法國皇室御用奢侈品牌感應爐，低調中展現了驚人的家世背景。

