趙露思拍一半就病倒！《戀人》劇組爆要「硬闖上檔」　集數砍半求止損

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星趙露思和前經紀公司銀河酷娛鬧翻，靠著《許我耀眼》成功逆襲，她目前的戲劇存檔只剩2024年底拍攝的《戀人》，但當時因身體因素無法拍完，如今卻傳出劇組為了止損，決定強行剪輯上檔，引發外界議論。

趙露思2024年底診斷出憂鬱症及失語症，無法持續拍攝《戀人》，拍攝進度未達6成，劇組宣布停工，據悉，她在拍攝期間遭遇不公待遇，劇組不只給了陰陽劇本，要求她即興演出，她多次溝通都被無視，對自己要求極高的她因此病情加重，最後身體無法負荷病倒。

▲趙露思。（圖／翻攝自微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，劇組原本考慮於2025年復拍《戀人》，但由於彭冠英的檔期難以協調，加上趙露思的身體狀況尚未完全康復，最終決定放棄復拍計畫，如今傳出劇組為了止損，即便趙露思拍攝的戲份不足6成，仍要繼續上檔，將原定的24集內容縮減至14集，計劃在2026年3月強行上映。

事實上，趙露思先前曾無奈表示，「一開始說沒拍完就是不播了，後來又說要播。」提到如果劇情不連貫，可能會受到觀眾的批評。不過有業界人士透露已經看完全劇，認為品質超出預期，形容趙露思與彭冠英的互動甜蜜不遜於《許我耀眼》，可說是相當有信心。

▲趙露思。（圖／翻攝自微博）