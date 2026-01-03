直擊／冷氣團來襲！ALL(H)OURS穿無袖受訪　他衝上去熊抱身心都暖了

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣男團ALL(H)OURS剛唱完跨年，3日北上接受台灣媒體訪問，成員先學習拜年賀語「馬上有錢」、「新年快樂」，分享元旦先去台南吃了美食，還吃到「棺材板」，忙內ON:N解釋「我們知道食物名字是已逝故人的...」，但Hyunbin補充「不是因為名字嚇到，我們是覺得好吃而嚇到」。

▲Masami很冷，Hyunbin衝上去給抱抱。（圖／記者李毓康攝）

台灣近來冷氣團來襲，但ALL(H)OURS熱情滿滿，Masami、Youmin穿著無袖出場，Youmin幽默表示「我有在運動，運動就不感覺冷，我手臂肌肉可以當作羽絨外套」，但坐在一旁的Masami很冷，直呼「我現在馬上想要拿外套來穿」，Hyunbin聽聞立刻穿上去給抱抱，給予隊友溫暖。

▲ALL(H)OURS祝賀「馬年」，比出馬的手勢。（圖／記者李毓康攝）



首次在台南跨年，隊長Kunho分享，跨年演出結束後，隔天立刻在台南進行團體拍攝，也實際走訪有名的甜點店與夜市，「在拍攝時也有不少認出民眾我們，很感謝他們認出我們」，Kunho特別提到台南水果的印象非常深刻，直言「現在想到水果就會想到台南，尤其是市長也有給我們水果吃，因為是市長給的更好吃，感受到市長的用心與溫暖照顧。」

▲▼Youmin肌肉很大塊，肌肉就是外套。（圖／記者李毓康攝）



過去曾在台灣釣蝦、搭捷運，成員未表示聽說台灣過年或中秋時，大家會在河濱、橋下烤肉，Hyunbin表示如果有機會很想親自體驗。另外，Masami也對放天燈相當有興趣，希望未來能全團一起參加，留下特別的回憶。

迎來新的一年，隊長表示，新年期間能在台南與粉絲見面非常開心，現在才一月，期待今年還能多次來台灣與粉絲相見，稍後也將在台北舉行簽售活動，十分期待與粉絲的互動。此外，團體之後也計畫在韓國舉辦演唱會，希望粉絲也能到韓國一起共襄盛舉，最後全體向大家送上新年祝福，訪問在熱烈氣氛中結束。