（有圖）神仙基因！盤點韓娛4對話題明星手足　BIBI姊妹極致風格反差

記者張筱涵／綜合報導

韓國演藝圈許多當紅偶像的兄弟姊妹陸續出道，展現了令人驚嘆的家族基因。從稱霸 K-POP 的混血兄妹，到風格截然不同的實力派姊妹，《ETtoday星光雲》特別盤點近期話題度最高的4對藝人手足，帶你一窺這些「神仙基因」的強大魅力。

1. 全家都在演藝圈！混血顏值天花板：休寧凱 & 休寧巴伊葉

說到著名的「偶像兄妹」，絕對不能不提TXT的休寧凱與Kep1er的休寧巴伊葉。這對兄妹檔擁有稜角分明的混血臉孔，如雕塑般的外貌讓他們在團體中總是格外亮眼。

▲▼休寧凱 & 休寧巴伊葉。（圖／翻攝自X／TXT_members、Instagram／leanavvab）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲休寧凱和休寧巴伊葉兄妹都是偶像。（圖／翻攝自X／TXT_members、Instagram／leanavvab）

值得一提的是，這一家人的演藝天賦似乎是與生俱來的。除了休寧凱與休寧巴伊葉分別在當紅男、女團活動外，他們的大姊鄭麗雅（Lea Navvab Huening）也是知名網紅及前女團成員。三兄妹在社群媒體上的互動頻繁，不僅外型亮眼，幽默的相處模式更圈粉無數，被粉絲譽為演藝圈的「視覺系皇室家族」。

2. 風格極致反差！暗黑女王與清純偶像：BIBI & 金拏炅

以大膽、叛逆風格聞名的創作歌手 BIBI（金亨瑞），不只以一曲〈栗子羊羹〉在2024年爆紅，同年更在戲劇《惡中之惡》展現精湛演技，連帶讓親妹妹大型女團 tripleS 的成員金拏（ㄋㄚˊ）炅（ㄐㄩㄥˇ），也備受關注。

與姊姊BIBI標誌性的「暗黑性感」路線不同，金拏炅在團體中展現的是「冰山美人」兼具「清純可愛」的形象。不過當姊妹倆同台時，笑起來的神韻以及眼角那顆迷人的淚痣，簡直如出一轍，讓人不禁感嘆基因的神奇。

▲▼BIBI & 金拏炅。（圖／翻攝自Instagram）

▲BIBI和金拏炅給人的形象很不同。（圖／翻攝自Instagram）

3. 真人版迪士尼公主！空靈系姊妹：前NewJeans Danielle & Olivia Marsh

以如洋娃娃般的混血美貌與清亮嗓音著稱，親姊姊Olivia Marsh（Mo Gyuna）也於2024年正式以創作歌手身分出道。 這對姊妹花同樣擁有令人稱羨的精緻五官，氣質宛如從迪士尼電影中走出的公主。

Olivia Marsh 的出道不僅讓外界見證了姊妹倆的音樂才華，她們獨特的空靈嗓音與創作實力，也讓這對「音樂人姊妹」成為近期樂壇最受矚目的焦點。

▲▼ Danielle & Olivia Marsh。（圖／翻攝自韓網）

▲Danielle和Olivia Marsh。（圖／翻攝自韓網）

4. 眼睛佔了臉的一半！洋娃娃大眼姊妹：TWICE 志效 & 李夏音

TWICE隊長志效以充滿靈氣的大眼睛與爽朗笑容深植人心，而她的親妹妹李夏音（本名朴志英）近期也正式進軍演藝圈。李夏音起初以模特兒身分活動，憑藉獨特氣質受到不少品牌青睞，隨後轉往戲劇圈發展，以新人演員之姿嶄露頭角。

當李夏音的寫真與形象照曝光時，網路上掀起一陣熱議。網友紛紛驚呼「這家人的眼睛都大得像洋娃娃」、「這一看就是志效的妹妹」，兩人相似度極高的五官與優越的視覺效果，再次認證了家族強大的美女基因。

▲▼TWICE 志效 & 李夏音。（圖／翻攝自Instagram）

▲志效和李夏音感情要好。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼神仙基因！盤點韓娛4對話題明星手足。（AI協作圖／記者張筱涵製作，經編輯審核）

關鍵字

休寧凱休寧巴伊葉BIBI金拏炅NewJeansDanielleOlivia MarshTWICE志效李夏音

看更多

【不吵也不鬧】柴犬滿臉笑容給幫洗澡！乖乖躺平好天使

ETtoday星光雲

