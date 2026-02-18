ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Lulu升格陳太太首過年
新春旺財指南！
《超級星光大道》8位冠軍近況
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鄭少秋 Lulu 陳漢典 黃少谷 蕭閎仁 豬哥亮 陳妍希 楊丞琳

NewJeans 1年法律戰「最終5缺1」！　紛爭始末與結局一次看

記者張筱涵／綜合報導

韓女團NewJeans與所屬公司ADOR、母公司HYBE之間的專屬合約爭議，自2024年下半年爆發以來，歷經近一年法律攻防，牽動的不只是團體未來去向，更引發整個K-POP產業對「藝人獨立性」與「經紀合約界線」的高度關注。隨著法院一連串裁定出爐，這起風波也逐步走向法律層面的定調。

▲▼NewJeans。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

▲NewJeans和ADOR的攻防戰維持了一年多。（圖／翻攝自YouTube）

爭議源頭｜高層衝突延燒至藝人層級

[廣告]請繼續往下閱讀...

整起事件的背景，始於NewJeans製作人、前ADOR代表理事閔熙珍與母公司HYBE之間的經營權與主導權衝突。隨著HYBE啟動對ADOR的內部審計，並最終解除閔熙珍代表職務，NewJeans成員與其家長逐漸公開表達對公司體制變動的不安，認為團體原有的創作方向與保護機制已遭破壞。

▲▼閔熙珍。（圖／路透社）

▲事件源頭起於閔熙珍和ADOR間的恩怨。（圖／路透社）

2024年9月｜NewJeans突開直播　要求「回到原本的 ADOR」

NewJeans共5名成員於2024年9月11日在未與公司協調的情況下，透過新設立的YouTube頻道進行直播，直言因HYBE高層介入與閔熙珍去職，導致團體遭受不公平對待，並要求在2024年9月25日前「讓閔熙珍回到原本的位置」，該場直播存檔（VOD）隨後刪除，但內容迅速擴散，也被外界視為團體首次公開與公司攤牌。

HYBE 對此回應，將依公司原則處理，並明確表示不會接受恢復職務要求。

▲▼NewJeans直播控訴「被HYBE排擠」。（圖／翻攝自YouTube）

▲NewJeans直播控訴「被HYBE排擠」。（圖／翻攝自YouTube）

2024年11月｜內容證明與解約宣言　衝突全面法律化

NewJeans在2024年11月13日向ADOR發送內容證明，主張公司違反專屬合約，要求14天內改善，否則將行使解約權，到2024年11月28日晚間，成員召開緊急記者會，宣布自2024年11月29日零時起，專屬合約「自動解約」，並強調不認為需負擔違約金。

ADOR隨即反駁，指解約主張為「單方面宣告」，不符法律要件，並強調合約仍然有效。HYBE亦公告已收到解約通知，將循法律程序處理。

2024年12月｜ADOR提告　產業界憂慮擴大

ADOR於2024年12月5日向首爾中央地方法院提起「專屬合約有效確認之訴」，正式進入本案訴訟程序。期間，多個演藝產業團體公開發聲，指出若允許藝人單方面解約，恐對產業秩序與投資環境造成衝擊。

2025年初｜禁獨立活動假處分　法院首度表態

ADOR於2025年1月進一步聲請「企劃公司地位保全及禁止獨立活動」假處分，主張成員持續以新名義接洽活動，已實質侵害公司權益。

首爾中央地方法院2025年3月21日裁定全數准許假處分，禁止NewJeans成員在未經ADOR同意下，進行任何形式的獨立演藝、廣告或音樂活動。法院認定，成員主張的解約事由，尚不足以證明公司存在重大合約違反或信賴關係已不可回復地破裂。

法院觀點｜為何不採信成員主張

法院在裁定中逐一檢視成員提出的爭點，包括：

1. 閔熙珍去職是否構成違約：法院認為，合約並未明定須由閔熙珍擔任代表或專屬製作人，其去留屬公司經營判斷，非合約核心義務。

2. 所謂「無視發言」與職場霸凌指控：法院指出，相關指控未能提出足以認定人格權侵害的客觀證據，且公司已採取調查與因應措施。

3. 概念抄襲與管理疏失：法院認為，即使存在爭議，也不足以直接認定公司重大違約，與專屬合約存續並無必然關聯。

▲▼Hanni。（圖／翻攝自YouTube／SBS 뉴스）

▲Hanni曾抗議被其他團體的經紀人說「無視她」，並曾當上國會傾訴。（圖／翻攝自YouTube／SBS 뉴스）

違反假處分認定｜高額間接強制金成關鍵轉折

儘管假處分已生效，NewJeans成員仍於2025年3月23日以新團名登上香港ComplexCon舞台並發表新曲。法院認定此舉構成違反假處分，2025年5月29日裁定，若成員未來再違反禁令進行獨立活動，每人每次須支付韓幣10億元（約台幣2220萬元）間接強制金。高等法院2025年6月17日駁回抗告，2025年6月25日假處分正式確定。

2025年10月｜本案一審宣判　合約有效

首爾中央地方法院10月30日就專屬合約有效性作出一審判決，認定NewJeans與ADOR間的專屬合約有效，成員提出的解約理由全數未獲採信。法院並指出，爭議的根源實為閔熙珍與HYBE間的經營權衝突，而非公司對藝人履約的重大瑕疵。

後續發展｜回歸與分裂並行

判決後，NewJeans成員陸續表態回歸 ADOR，未提起上訴，使一審結果確定。然而2025年12月底，ADOR宣布與成員Danielle解約，並對其及閔熙珍提出高額損害賠償訴訟，NewJeans確定無法以五人完整體回歸。

▲Danielle在抗告被駁回隔天出席活動。（圖／翻攝自NewJeans官方X）

▲Danielle確定離開NewJeans且將被求償違約金。（圖／翻攝自NewJeans官方X）

影響評析｜不只是NewJeans的問題

這起歷時近一年的紛爭，最終以ADOR法律上全面勝訴、NewJeans名義回歸但團體實質分裂收場。法院亦認定爭議期間屬合約履行中斷，合約期限可能順延至2030年。

對K-POP產業而言，此案被視為「專屬合約效力」的重要指標案例，也讓「製作人影響力是否凌駕公司體制」成為未來無法迴避的課題。

▲▼NewJeans始末。（AI協作圖／記者張筱涵製作，經編輯審核）▲▼NewJeans始末。（AI協作圖／記者張筱涵製作，經編輯審核）▲▼NewJeans始末。（AI協作圖／記者張筱涵製作，經編輯審核）▲▼NewJeans始末。（AI協作圖／記者張筱涵製作，經編輯審核）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

NewJeansADORHYBE閔熙珍

推薦閱讀

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

2/16 11:08

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

17小時前

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

2/16 22:00

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開：睡午覺、待太晚恐招厄運

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開：睡午覺、待太晚恐招厄運

8小時前

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

2/17 11:10

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

18小時前

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

17小時前

天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！她被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！她被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

6小時前

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

2/17 09:00

阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

6小時前

鄭麗文紅繩「神秘抖動4次」！20年資深媒體人：別只看剪過的10秒

鄭麗文紅繩「神秘抖動4次」！20年資深媒體人：別只看剪過的10秒

2小時前

陳漢典陪Lulu回娘家！變身泰雅女婿「爆汗搗年糕」打太久影片快轉

陳漢典陪Lulu回娘家！變身泰雅女婿「爆汗搗年糕」打太久影片快轉

5小時前

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

談詩玲專訪

談詩玲專訪

木蘭專訪

木蘭專訪

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

看更多

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

即時新聞

剛剛
剛剛
26分鐘前0

安芝儇被爆熱戀《換乘4》男嘉賓！　曬旗袍照拜年…網心碎喊退追

26分鐘前0

NewJeans 1年法律戰「最終5缺1」！　紛爭始末與結局一次看

53分鐘前31

薔薔：我過年要回我家啦！怒轟婚姻傳統2陋習「又不是嫁他全家」

1小時前22

79歲湯米李瓊斯痛失愛女！　死因證實「古柯鹼中毒」陳屍飯店

1小時前510

李蒨蓉主動求歡被打槍！羞曝「夫妻上次恩愛時間」…自認婚姻牢友

1小時前20

專訪／台大學霸女星進演藝圈「媽氣到冷戰」　9年後成政大碩士！

2小時前1

啾啾、十元閃婚懷孕！5啦啦隊女孩單身畢業　婚後近況曝光

2小時前1115

鄭麗文紅繩「神秘抖動4次」！20年資深媒體人：別只看剪過的10秒

3小時前20

2026春晚超狂4亮點！王楚然花神絕美、武打機器人…收視最高是他

3小時前2

還記得過年必聽的中國娃娃嗎？　娃娃現況曝光「美得像孫芸芸」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年
    2/16 11:082220
  2. Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家
    17小時前207
  3. 5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定
    2/16 22:00229
  4. 大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開
    8小時前1012
  5. 豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂
    2/17 11:102825
  6. 丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情
    18小時前8
  7. 《超級星光大道》8位冠軍近況曝光
    17小時前1
  8. 天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！
    6小時前105
  9. 盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚
    2/17 09:00
  10. 阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」
    6小時前122
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合