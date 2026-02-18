NewJeans 1年法律戰「最終5缺1」！　紛爭始末與結局一次看

記者張筱涵／綜合報導

韓女團NewJeans與所屬公司ADOR、母公司HYBE之間的專屬合約爭議，自2024年下半年爆發以來，歷經近一年法律攻防，牽動的不只是團體未來去向，更引發整個K-POP產業對「藝人獨立性」與「經紀合約界線」的高度關注。隨著法院一連串裁定出爐，這起風波也逐步走向法律層面的定調。

▲NewJeans和ADOR的攻防戰維持了一年多。（圖／翻攝自YouTube）



爭議源頭｜高層衝突延燒至藝人層級

[廣告]請繼續往下閱讀...

整起事件的背景，始於NewJeans製作人、前ADOR代表理事閔熙珍與母公司HYBE之間的經營權與主導權衝突。隨著HYBE啟動對ADOR的內部審計，並最終解除閔熙珍代表職務，NewJeans成員與其家長逐漸公開表達對公司體制變動的不安，認為團體原有的創作方向與保護機制已遭破壞。

▲事件源頭起於閔熙珍和ADOR間的恩怨。（圖／路透社）



2024年9月｜NewJeans突開直播 要求「回到原本的 ADOR」

NewJeans共5名成員於2024年9月11日在未與公司協調的情況下，透過新設立的YouTube頻道進行直播，直言因HYBE高層介入與閔熙珍去職，導致團體遭受不公平對待，並要求在2024年9月25日前「讓閔熙珍回到原本的位置」，該場直播存檔（VOD）隨後刪除，但內容迅速擴散，也被外界視為團體首次公開與公司攤牌。

HYBE 對此回應，將依公司原則處理，並明確表示不會接受恢復職務要求。

▲NewJeans直播控訴「被HYBE排擠」。（圖／翻攝自YouTube）



2024年11月｜內容證明與解約宣言 衝突全面法律化

NewJeans在2024年11月13日向ADOR發送內容證明，主張公司違反專屬合約，要求14天內改善，否則將行使解約權，到2024年11月28日晚間，成員召開緊急記者會，宣布自2024年11月29日零時起，專屬合約「自動解約」，並強調不認為需負擔違約金。

ADOR隨即反駁，指解約主張為「單方面宣告」，不符法律要件，並強調合約仍然有效。HYBE亦公告已收到解約通知，將循法律程序處理。

2024年12月｜ADOR提告 產業界憂慮擴大

ADOR於2024年12月5日向首爾中央地方法院提起「專屬合約有效確認之訴」，正式進入本案訴訟程序。期間，多個演藝產業團體公開發聲，指出若允許藝人單方面解約，恐對產業秩序與投資環境造成衝擊。

2025年初｜禁獨立活動假處分 法院首度表態

ADOR於2025年1月進一步聲請「企劃公司地位保全及禁止獨立活動」假處分，主張成員持續以新名義接洽活動，已實質侵害公司權益。

首爾中央地方法院2025年3月21日裁定全數准許假處分，禁止NewJeans成員在未經ADOR同意下，進行任何形式的獨立演藝、廣告或音樂活動。法院認定，成員主張的解約事由，尚不足以證明公司存在重大合約違反或信賴關係已不可回復地破裂。

法院觀點｜為何不採信成員主張

法院在裁定中逐一檢視成員提出的爭點，包括：

1. 閔熙珍去職是否構成違約：法院認為，合約並未明定須由閔熙珍擔任代表或專屬製作人，其去留屬公司經營判斷，非合約核心義務。

2. 所謂「無視發言」與職場霸凌指控：法院指出，相關指控未能提出足以認定人格權侵害的客觀證據，且公司已採取調查與因應措施。

3. 概念抄襲與管理疏失：法院認為，即使存在爭議，也不足以直接認定公司重大違約，與專屬合約存續並無必然關聯。

▲Hanni曾抗議被其他團體的經紀人說「無視她」，並曾當上國會傾訴。（圖／翻攝自YouTube／SBS 뉴스）



違反假處分認定｜高額間接強制金成關鍵轉折

儘管假處分已生效，NewJeans成員仍於2025年3月23日以新團名登上香港ComplexCon舞台並發表新曲。法院認定此舉構成違反假處分，2025年5月29日裁定，若成員未來再違反禁令進行獨立活動，每人每次須支付韓幣10億元（約台幣2220萬元）間接強制金。高等法院2025年6月17日駁回抗告，2025年6月25日假處分正式確定。

2025年10月｜本案一審宣判 合約有效

首爾中央地方法院10月30日就專屬合約有效性作出一審判決，認定NewJeans與ADOR間的專屬合約有效，成員提出的解約理由全數未獲採信。法院並指出，爭議的根源實為閔熙珍與HYBE間的經營權衝突，而非公司對藝人履約的重大瑕疵。

後續發展｜回歸與分裂並行

判決後，NewJeans成員陸續表態回歸 ADOR，未提起上訴，使一審結果確定。然而2025年12月底，ADOR宣布與成員Danielle解約，並對其及閔熙珍提出高額損害賠償訴訟，NewJeans確定無法以五人完整體回歸。

▲Danielle確定離開NewJeans且將被求償違約金。（圖／翻攝自NewJeans官方X）



影響評析｜不只是NewJeans的問題

這起歷時近一年的紛爭，最終以ADOR法律上全面勝訴、NewJeans名義回歸但團體實質分裂收場。法院亦認定爭議期間屬合約履行中斷，合約期限可能順延至2030年。

對K-POP產業而言，此案被視為「專屬合約效力」的重要指標案例，也讓「製作人影響力是否凌駕公司體制」成為未來無法迴避的課題。