ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

看得出這6女星幾歲？自律菜單一次看
馬年福袋整理！汽車、商務艙現場抽
胡瓜「險違約交割三千萬」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鄭少秋 小孟老師 黃少谷 蕭閎仁 珍琳 張兆志 許允樂 Makiyo

不只子瑜、舒華！2025年5位台灣男星在韓出道　從選秀到SOLO創佳績

記者張筱涵／綜合報導

台灣藝人進軍韓國娛樂圈再掀浪潮。光是2025年這一年內，就有5位台灣少年們陸續在韓國正式出道，從大型選秀節目脫穎而出，到加入跨國團體、限定男團，甚至以SOLO身分站上舞台，在競爭激烈的 K-POP 市場中成功闖出一條路。

崔立于｜選秀節目出身的藝術系SOLO新人

崔立于2004年1月2日出生於台北市，為FNC娛樂旗下藝人，2022年成為練習生，2025年參加男團選秀節目《BOYS II PLANET》，最終以第10名成績累積高人氣。

▲▼崔立于。（圖／翻攝自Instagram／fredr1ck._choi）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲崔立于在韓以SOLO歌手身分出道。（圖／翻攝自Instagram／fredr1ck._choi）

他在節目播出前即被選為官方視覺與氛圍海報代表，播出期間因外型條件備受討論，節目結束後仍因出席時尚活動、拍攝畫報登上即時熱搜。崔立于擁有一雙大而有神的眼睛，左臉頰的痣成為標誌性特徵，修長身形與180公分的高挑比例也屢屢成為話題。

除了外型，他也具備藝術背景，曾以漫畫作品在台北市學生美術比賽中獲獎。雖然說話時嗓音偏低沉，演唱時卻展現清亮音色，節目中也可見其歌唱實力逐漸成長。

崔立于2025年12月3日以SOLO歌手身分，推出首張單曲專輯《SWEET DREAM》正式出道，並舉辦粉絲見面會與個人攝影展，展現音樂與藝術並行的發展路線。

NICHOLAS（王奕翔）｜首位登上《紅白》的台灣男藝人

王奕翔出生於2002年，藝名為NICHOLAS，為HYBE旗下日本男團&TEAM成員，2020年曾參加《I-LAND》打開知名度，後透過日本選秀節目《&AUDITION》成功出道。

&TEAM於2022年在日本正式出道，2025年10月起在韓國展開活動，同年11月宣布將登上日本年度音樂盛事《NHK 紅白歌合戰》，也讓王奕翔成為首位站上紅白舞台的台灣男藝人，寫下重要里程碑。

▲NICHOLAS。（圖／翻攝自Instagram／andteam_official）

▲NICHOLAS是首位登上《NHK 紅白歌合戰》的台灣男星。（圖／翻攝自Instagram／andteam_official）

王奕翔以銳利的五官與強烈的舞台反差魅力受到關注，私下給人溫和親切的印象，舞台上則展現成熟性感魅力，性格開朗、適應力強，也被成員形容為「最 Chill」的存在，是團內氣氛製造者之一。

JAMES（趙雨凡）｜舞台與製作並進的全能實力派

JAMES於2005年出生，自小在台灣成長，曾長期投入跆拳道與冰球訓練，後轉向舞蹈與音樂發展，並通過試鏡進入BIGHIT MUSIC成為練習生。

他曾是預備出道團體Trainee A成員，計畫取消後仍留在公司內活動，不僅持續訓練，也實際參與TOMORROW X TOGETHER（TXT）、ILLIT等團體的編舞與詞曲創作，直到2025年8月以CORTIS成員身分正式出道。

JAMES被定位為團內主舞之一，2025年11月於足球國家代表隊友誼賽中場演出後，更因亮眼外型與舞台魅力在社群平台引發高度討論。

▲▼cortis。（圖／翻攝自Instagram／cortis）

▲JAMES外貌吸睛。（圖／翻攝自Instagram／cortis）

志恩（簡志恩）｜從網紅到限定男團的視覺成員

志恩為Bill娛樂旗下藝人，14歲便赴韓成為練習生，曾活躍於TikTok，也曾登上台灣綜藝節目，2024年參加選秀節目《Universe League》，2025年成功以限定男團AHOF成員身分出道。

他在團內定位為副唱，擁有柔和清亮的音色，舞台表現穩定。節目播出期間因外型條件備受矚目，被視為團體代表視覺之一，也曾獲選為參賽者票選中心位第一名，2025年7月，AHOF發行首張迷你專輯《WHO WE ARE》，正式展開團體活動。

▲▼AHOF。（圖／翻攝自FACEBOOK／AHOF）

▲志恩濃眉大眼。（圖／翻攝自FACEBOOK／AHOF）

RUI（陳冠叡）｜以舞蹈實力闖出國際市場的新星

陳冠叡（RUI）出生於台灣，自幼學習舞蹈，曾參與多項比賽並獲獎，2023年以個人練習生身分參加《BOYS PLANET》，雖未能進入最終出道組，但以舞蹈實力與創作能力受到關注。

直到2025年，陳冠叡以跨國男團XLOV成員身分於韓國正式出道。XLOV由多國籍成員組成，主打「無性別概念」，自出道以來話題不斷。RUI 擅長以眼睛捕捉舞蹈動作，具備高度編舞與創作能力，被看好未來有望以舞蹈為核心，開創不同於主流K-POP的舞台風格。

▲▼xlov_official。（圖／翻攝自Instagram／xlov_official）

▲陳冠叡所屬團體風格特別。（圖／翻攝自Instagram／xlov_official）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

崔立于NICHOLASJAMES志恩RUI

推薦閱讀

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

5小時前

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

18小時前

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

18小時前

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

2/16 11:08

老公胖到95kg「1個月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘：只能DIY

老公胖到95kg「1個月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘：只能DIY

20小時前

初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」　誤觸恐影響整年運勢

初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」　誤觸恐影響整年運勢

2/16 08:00

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

7小時前

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

21小時前

眉毛連到眼線？王菲春晚妝容兩極　水滴耳環被虧像「洗衣膠囊」

眉毛連到眼線？王菲春晚妝容兩極　水滴耳環被虧像「洗衣膠囊」

4小時前

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

17小時前

胡瓜「險違約交割三千萬」！　收工驚收銀行奪命連環call

胡瓜「險違約交割三千萬」！　收工驚收銀行奪命連環call

2小時前

安孝燮「 Happy Korean Lunar New Year」　IG遭中國網友湧入

安孝燮「 Happy Korean Lunar New Year」　IG遭中國網友湧入

4小時前

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
《陽光女子》成國片冠軍　演員們齊感謝「她講到哽咽」

《陽光女子》成國片冠軍　演員們齊感謝「她講到哽咽」
賈永婕私心把玄彬合照設桌布　曝霍諾德團隊「又壯又帥」！

賈永婕私心把玄彬合照設桌布　曝霍諾德團隊「又壯又帥」！
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？
見AI列出娶劉品言6優點　連晨翔放閃：娶到她是我賺到

見AI列出娶劉品言6優點　連晨翔放閃：娶到她是我賺到
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

木蘭專訪

木蘭專訪

談詩玲專訪

談詩玲專訪

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

看更多

【實用技能？】媽媽教狗狗「沒禮貌才藝」　哼一聲立刻甩頭不理人XD

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前30

炎亞綸刮刮樂買2000中1萬！　「只刮一區」網狂吸好運

28分鐘前0

不只子瑜、舒華！2025年5位台灣男星在韓出道　從選秀到SOLO創佳績

58分鐘前32

八點檔女星認「懷孕後性慾變強」　狂做春夢：這樣正常嗎？

1小時前0

樂天女孩甜美拜年！　彭彭笑喊想當花蓮觀光大使

1小時前54

看得出這6女星幾歲？天心「20年不吃鹽酥雞」鍾欣怡戒珍奶 殘酷菜單曝

1小時前0

再婚李玉璽首過年！許允樂「情侶紅帽T放閃」　全家團圓溫馨依偎

2小時前42

樂天女孩衰捲「富商獵豔名單」丟工作！膝蓋鈣化不治療　疑惡化現況曝

2小時前0

「戲說一姐」豪氣過年！陳小菁「女兒輩紅包12萬起跳」　孫輩每人6000元

2小時前3336

8台群星同台春晚！伊能靜：所有台灣人燃起感動　周深牽花蓮原民上台

2小時前79

胡瓜「險違約交割三千萬」！　收工驚收銀行奪命連環call

讀者迴響

熱門新聞

  1. 豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂
    5小時前2224
  2. 5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定
    18小時前229
  3. 張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭
    18小時前3234
  4. 鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年
    2/16 11:082220
  5. 老公胖到95kg「1月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘
    20小時前2413
  6. 初一千萬別洗頭！小孟老師揭14大禁忌
    2/16 08:004
  7. 盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚
    7小時前
  8. 大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來
    21小時前129
  9. 眉毛連到眼線？王菲春晚妝容兩極
    4小時前127
  10. 依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤
    17小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合