不只子瑜、舒華！2025年5位台灣男星在韓出道　從選秀到SOLO創佳績

台灣藝人進軍韓國娛樂圈再掀浪潮。光是2025年這一年內，就有5位台灣少年們陸續在韓國正式出道，從大型選秀節目脫穎而出，到加入跨國團體、限定男團，甚至以SOLO身分站上舞台，在競爭激烈的 K-POP 市場中成功闖出一條路。

崔立于｜選秀節目出身的藝術系SOLO新人

崔立于2004年1月2日出生於台北市，為FNC娛樂旗下藝人，2022年成為練習生，2025年參加男團選秀節目《BOYS II PLANET》，最終以第10名成績累積高人氣。

他在節目播出前即被選為官方視覺與氛圍海報代表，播出期間因外型條件備受討論，節目結束後仍因出席時尚活動、拍攝畫報登上即時熱搜。崔立于擁有一雙大而有神的眼睛，左臉頰的痣成為標誌性特徵，修長身形與180公分的高挑比例也屢屢成為話題。

除了外型，他也具備藝術背景，曾以漫畫作品在台北市學生美術比賽中獲獎。雖然說話時嗓音偏低沉，演唱時卻展現清亮音色，節目中也可見其歌唱實力逐漸成長。

崔立于2025年12月3日以SOLO歌手身分，推出首張單曲專輯《SWEET DREAM》正式出道，並舉辦粉絲見面會與個人攝影展，展現音樂與藝術並行的發展路線。

NICHOLAS（王奕翔）｜首位登上《紅白》的台灣男藝人

王奕翔出生於2002年，藝名為NICHOLAS，為HYBE旗下日本男團&TEAM成員，2020年曾參加《I-LAND》打開知名度，後透過日本選秀節目《&AUDITION》成功出道。

&TEAM於2022年在日本正式出道，2025年10月起在韓國展開活動，同年11月宣布將登上日本年度音樂盛事《NHK 紅白歌合戰》，也讓王奕翔成為首位站上紅白舞台的台灣男藝人，寫下重要里程碑。

王奕翔以銳利的五官與強烈的舞台反差魅力受到關注，私下給人溫和親切的印象，舞台上則展現成熟性感魅力，性格開朗、適應力強，也被成員形容為「最 Chill」的存在，是團內氣氛製造者之一。

JAMES（趙雨凡）｜舞台與製作並進的全能實力派

JAMES於2005年出生，自小在台灣成長，曾長期投入跆拳道與冰球訓練，後轉向舞蹈與音樂發展，並通過試鏡進入BIGHIT MUSIC成為練習生。

他曾是預備出道團體Trainee A成員，計畫取消後仍留在公司內活動，不僅持續訓練，也實際參與TOMORROW X TOGETHER（TXT）、ILLIT等團體的編舞與詞曲創作，直到2025年8月以CORTIS成員身分正式出道。

JAMES被定位為團內主舞之一，2025年11月於足球國家代表隊友誼賽中場演出後，更因亮眼外型與舞台魅力在社群平台引發高度討論。

志恩（簡志恩）｜從網紅到限定男團的視覺成員

志恩為Bill娛樂旗下藝人，14歲便赴韓成為練習生，曾活躍於TikTok，也曾登上台灣綜藝節目，2024年參加選秀節目《Universe League》，2025年成功以限定男團AHOF成員身分出道。

他在團內定位為副唱，擁有柔和清亮的音色，舞台表現穩定。節目播出期間因外型條件備受矚目，被視為團體代表視覺之一，也曾獲選為參賽者票選中心位第一名，2025年7月，AHOF發行首張迷你專輯《WHO WE ARE》，正式展開團體活動。

RUI（陳冠叡）｜以舞蹈實力闖出國際市場的新星

陳冠叡（RUI）出生於台灣，自幼學習舞蹈，曾參與多項比賽並獲獎，2023年以個人練習生身分參加《BOYS PLANET》，雖未能進入最終出道組，但以舞蹈實力與創作能力受到關注。

直到2025年，陳冠叡以跨國男團XLOV成員身分於韓國正式出道。XLOV由多國籍成員組成，主打「無性別概念」，自出道以來話題不斷。RUI 擅長以眼睛捕捉舞蹈動作，具備高度編舞與創作能力，被看好未來有望以舞蹈為核心，開創不同於主流K-POP的舞台風格。

