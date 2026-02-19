ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《甄嬛》6大經典場景全回顧
「初級大人」爆紅：有事要問高級大人
突現強烈直覺！李懿衝彩券行戰果超狂
林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶 啦啦隊被拍超糗6幕

記者潘慧中／綜合報導 

啦啦隊女孩一直是球場邊最美麗的風景，為了帶動現場氣氛，她們總是需要在看台上賣力唱跳。然而，在劇烈的舞蹈動作下，光鮮亮麗的背後也隱藏著不少職業災害。從胸墊位移、內衣滑落、絲襪買錯導致下身穿幫，到沒站穩腳步，各種令人措手不及的走光與出糗瞬間，往往在當事人渾然不知的情況下被鏡頭全記錄，讓女孩們事後回想起來仍尷尬不已。  

樂天女孩舞蹈副總監曉帆（小帆）曾在中場換了一套表演服，是一件附有胸墊的小可愛，因為已經穿很多次，所以胸墊「簡直快掉了」，但她事前根本沒發現就直接穿上場。沒想到跳到一半，發現很多觀眾都看向她，一邊覺得奇怪，一邊又心想可能是表現得很好，結果跳完才驚覺胸墊已經跑到胸部上面，「變成三顆奶。」

  

▲▼曉帆的胸墊當眾移位。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百、Instagram／xiaofan1121）

林襄曾在《同學來了》分享一段超糗往事，發生在剛成為樂天女孩的時候，第一次參與OL趴，「大家都要穿黑絲」，結果她誤買成免脫黑絲襪，也就是私密處會露一個洞、不用脫褲子就能上廁所的款式，雖然當時有穿黑色內褲，「但還是會有一點該邊的肉色會跑出來。」

▲▼林襄第一次參加OL主題趴不小心買錯絲襪。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

原本以為穿裙子應該不會被看到，結果林襄一上場辣舞，「完全被看光光！」不只這樣，「網路上還有我該邊肉色的影片，我現在只要刷到那個影片，我真的是超級尷尬，頭皮發麻！」好險跳完第一局後，舞蹈總監連忙詢問狀況，並趕緊到休息室找尋別人多買的黑絲襪，才幫她化解了這場意外。  

峮峮（吳函峮）則是在開場舞時發生了可愛的失誤。平常舞技精湛的她，疑似因為腳步沒踩穩或記錯拍子，整個人直接倒出直列的隊伍，與整齊劃一的隊友形成強烈對比。這出糗的一幕立刻被捕捉下來，她當下也只能連忙站穩腳步，露出尷尬笑容，並在事後於Instagram限時動態附上5個哭笑不得的表情符號說：「我已經很努力了…………還是hold不回來。」  

▲峮峮曾重心不穩倒出隊伍。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

樂天女孩筠熹有次表演到一半，因為動作震動幅度大，導致穿在裡面的平口內衣不斷往下滑。但投入在表演中的她完全沒有感覺到不對勁，只覺得奇怪為什麼粉絲「一直往我看」。直到後來才發現，原來她的內衣掉到肚子上了，看起來彷彿有兩對胸部。幸好當天衣服比較寬鬆，看不出來有激凸，連忙去後台調整完就繼續上台表演。

▲▼成員目睹筠熹的糗樣。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927、YouTube／緯來綜合台）

