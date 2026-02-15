ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

開運「發財油」吸金法
「5星座」出國財運最強
《單身》琇濱新戲合作金宇彬
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳妍希 馬國畢 王嘉爾 金虔佑 林琇濱 宋仲基 金宇彬 朴正民

Sandy搭機出包「乘客都在等她」！阿喜內衣滑到腰全播出 6社死現場曝

記者潘慧中／綜合報導

演藝圈光鮮亮麗的背後，明星與主播們也難免遇到令人想找地洞鑽進去的「社死瞬間」，從服裝走光、生理期意外到機場廣播烏龍，各種突發狀況不僅考驗臨場反應，更讓當事人尷尬到崩潰。這些真實發生的糗事展現了藝人私下真實的一面，也讓觀眾看到他們在鏡頭前光彩奪目之外，同樣得面對各種令人措手不及的尷尬時刻。

阿喜（林育品）有次錄《女人我最大》時，剛好在苦惱自己的寬肩不適合長時間穿一字領上衣，所以在嘻小瓜的建議下，將一邊的衣服塞到腋下，瞬間解決了她的煩惱。不料就在挪動衣服的過程中，裡面的平口內衣不小心也跟著移動，但她第一時間完全沒發現，嚇得藍心湄連忙提醒她。

▲▼阿喜連忙尷尬喬內衣。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿喜本人毫無察覺，直到主持人藍心湄驚呼提醒：「妳胸部怎麼跑到腰了？」她才驚覺出事。這段未經剪輯的畫面全被放送，她事後也無奈地說，這種內衣對上胸有肉的人真的很不友善，只要動作一大就容易發生悲劇。

不僅女星有服裝困擾，天王潘瑋柏也曾遭遇人氣「瞬間歸零」的尷尬場面。阿Ken（林暐恆）曾在節目爆料，曾與潘瑋柏參加同一場商演，表演結束後，潘瑋柏被大批工作人員與廠商包圍索取簽名，正當他簽得起勁時，壓軸嘉賓周杰倫突然抵達現場了！

▲▼阿Ken曾目睹潘瑋柏「從小天王變路人」的一幕。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

阿Ken目睹原本圍繞著潘瑋柏的人群瞬間「跑去找周董」，留下潘瑋柏愣在原地，「全部人都不見了，瑋柏的人生就是有這種喜劇，上一秒還是國際巨星， 下一秒變路人，名字都沒有簽完，人家就要把本子收走！」

米可白（趙亦瑄）則是因為「名牌包」鬧出大笑話。她在節目中透露，曾收到朋友贈送的一個名牌包，一直以為是真品而珍藏使用，直到有次將包包拿去送洗，才被店員無情戳破真相。店員當時直接告訴她該包包是仿冒品，讓一直以為背著真名牌的米可白當場傻眼。她回憶當時的情況直呼「丟臉到爆炸」，在店員面前恨不得找個地洞鑽進去，這段經歷也讓她至今想起來仍覺得相當尷尬。

▲店員一檢查完皮革就跟米可白說這是仿包。（圖／翻攝自YouTube／姊妹亮起來）

新聞主播在鏡頭前的光鮮形象，背後也藏著不為人知的辛酸。前美女主播劉涵竹自爆，曾在播報新聞時遭遇生理期「血崩」的慘況。她當時身穿短裙，經血意外量大到滲透到裙子前方，但礙於正在直播且是當節頭條，無法臨時喊卡或更換服裝。為了不讓觀眾看見裙子上的血漬，她只能全程用手遮擋私密部位，並以極不自然的「橫著走」姿勢移動。雖然現場工作人員全都看在眼裡，但也無能為力，她只能硬著頭皮撐完播報。

▲劉涵竹不得已做出超尷尬的姿勢。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

Sandy（吳姍儒）也曾在美國留學期間發生過機場驚魂記。她回憶某次搭機轉機時，因誤以為已抵達目的地而跟著人潮下機，在行李轉盤空等許久卻不見行李，詢問地勤才驚覺自己根本不該下飛機，且機場廣播已經呼叫她的名字長達一小時。她發現闖禍後嚇得腿軟，在凌晨空蕩蕩的機場狂奔趕回登機口，沒想到一上機發現座位竟在第一排，全機乘客見到她登機竟集體「鼓掌」。那帶有嘲諷意味的掌聲讓她羞愧至極，「那是我此生最雷的旅遊經驗。」

▲Sandy搭機曾出過一個大包。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

夏語心則是遭遇了「下體被看光」的崩潰瞬間。她透露當時從澳洲搭長途飛機回台工作，為了舒適穿著一次性紙內褲，沒想到經過九小時飛行與久坐，「它（紙內褲）已經融掉了，只剩下橡皮筋。」抵達拍攝現場後，為了營造飄逸感，菜鳥攝影助理竟把風扇由下往上吹，導致她的裙子瞬間掀起貼在胸口。由於內褲已經失去遮蔽功能，「我的下體被大家看光」，而且廠商全部都在前面看，攝影師、打光師都是男生，全場瞬間安靜，「我真的尬爆」，只能要求攝影師立刻刪除照片。

▲夏語心曾不小心春光外洩。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店 ）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Sandy吳姍儒阿喜潘瑋柏米可白劉涵竹夏語心

推薦閱讀

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！　自己獨自返台

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！　自己獨自返台

18小時前

直擊／吳敦小年夜辦告別式現場曝光　「大批警力戒備」陳楚河現身了！

直擊／吳敦小年夜辦告別式現場曝光　「大批警力戒備」陳楚河現身了！

1小時前

專訪／馬國畢親妹車禍過世「附身在小女孩身上」　曝神明感召過程

專訪／馬國畢親妹車禍過世「附身在小女孩身上」　曝神明感召過程

8小時前

半年前資助台大醫學僑生！吳淡如見成績單「繼續付」：我說到做到

半年前資助台大醫學僑生！吳淡如見成績單「繼續付」：我說到做到

3小時前

初一到初七避雷全攻略！這天大掃除「送窮」 回娘家紅包數字有禁忌

初一到初七避雷全攻略！這天大掃除「送窮」 回娘家紅包數字有禁忌

5小時前

「王嘉爾前女友」結婚了！秀巨型鑽戒宣布喜訊　現任老公超狂背景曝光

「王嘉爾前女友」結婚了！秀巨型鑽戒宣布喜訊　現任老公超狂背景曝光

16小時前

韓男偶像「辱罵女員工是胖子」炎上！　3大電視台工作人員集體控訴

韓男偶像「辱罵女員工是胖子」炎上！　3大電視台工作人員集體控訴

16小時前

《單身即地獄》男嘉賓撞臉宋仲基！　紅到接新戲「確定合作金宇彬」

《單身即地獄》男嘉賓撞臉宋仲基！　紅到接新戲「確定合作金宇彬」

15小時前

割頸案乾哥獄中鬧事！　郁方嗆「哪裡可教化」：訟棍、顛倒黑白

割頸案乾哥獄中鬧事！　郁方嗆「哪裡可教化」：訟棍、顛倒黑白

1小時前

哈孝遠情人節手術！瑄瑄曝夫妻燦笑合照「你結紮我剖腹，一人一刀」

哈孝遠情人節手術！瑄瑄曝夫妻燦笑合照「你結紮我剖腹，一人一刀」

6小時前

朴正民大方認了！穿著華莎送的衣服跑行程　韓網嗨翻：這對太好嗑

朴正民大方認了！穿著華莎送的衣服跑行程　韓網嗨翻：這對太好嗑

2/14 12:29

《陽光女子合唱團》登台影史票房冠軍！　打破《海角7號》18年紀錄

《陽光女子合唱團》登台影史票房冠軍！　打破《海角7號》18年紀錄

1小時前

熱門影音

夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭 開心喊：我有女兒了！

夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭 開心喊：我有女兒了！
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
見鴻海豪抽1000萬紅包 Lulu.陳漢典傻眼：沒辦法主持

見鴻海豪抽1000萬紅包 Lulu.陳漢典傻眼：沒辦法主持
李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
愛雅生了！夫妻倆當場痛哭 向天上母親喊：我也是媽媽了

愛雅生了！夫妻倆當場痛哭 向天上母親喊：我也是媽媽了
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下
主唱Siyeon自責落淚　QWER忙安慰：妳好正

主唱Siyeon自責落淚　QWER忙安慰：妳好正
在古代如何辨識穿越者

在古代如何辨識穿越者
網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD

網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD
賈永婕嘆老公酸她「大頭症」　還遭小孩猛虧「不要再發文了」

賈永婕嘆老公酸她「大頭症」　還遭小孩猛虧「不要再發文了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

陳漢典.Lulu受難記！說謊當場被拆穿　「綜藝金童玉女」太忙..沒空排戲被吐槽

陳漢典.Lulu受難記！說謊當場被拆穿　「綜藝金童玉女」太忙..沒空排戲被吐槽

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

看更多

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

即時新聞

剛剛
剛剛
17分鐘前30

直擊／吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！　陳楚河義氣送到火葬場

23分鐘前0

《單身5》「小Karina」金珉志舊照遭挖！五官差很多　網驚認不出來

25分鐘前0

眾量級Andy家寧鬧翻、孫生證實分手多芬！　盤點2025網紅6爭議

46分鐘前0

許富凱小年夜報喜！　「新歌勇奪冠軍寶座」感動發聲

1小時前2529

割頸案乾哥獄中鬧事！　郁方嗆「哪裡可教化」：訟棍、顛倒黑白

1小時前0

過年避免觸犯禁忌！「最強命理老師 」提醒別討債　公開招財妙招

1小時前0

《單身5》喜珗、琇濱情人節放閃！甜蜜合照曝光　網暴動：交往了？

1小時前311

直擊／吳敦小年夜辦告別式現場曝光　「大批警力戒備」陳楚河現身了！

1小時前98

《陽光女子合唱團》登台影史票房冠軍！　打破《海角7號》18年紀錄

2小時前20

ITZY彩領跳舞跳一半「兩邊肩帶掉了」表情超鎮定　驚險瞬間全被拍

讀者迴響

熱門新聞

  1. 陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！
    18小時前1410
  2. 吳敦告別式「大批警力戒備」陳楚河現身了！
    1小時前610
  3. 專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！
    8小時前3011
  4. 去年資助台大醫學僑生！吳淡如見成績單繼續付
    3小時前127
  5. 初一到初七避雷全攻略！
    5小時前1
  6. 「王嘉爾前女友」結婚了！秀巨型鑽戒宣布喜訊
    16小時前
  7. 韓男偶像「辱罵女員工是胖子」炎上！
    16小時前6
  8. 《單身》男嘉賓撞臉宋仲基！紅到接新戲「合作金宇彬」
    15小時前63
  9. 割頸案乾哥獄中鬧事！郁方嗆「哪裡可教化」
    1小時前4828
  10. 哈孝遠情人節手術！瑄瑄曝夫妻燦笑合照
    6小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合