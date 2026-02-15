Sandy搭機出包「乘客都在等她」！阿喜內衣滑到腰全播出 6社死現場曝

記者潘慧中／綜合報導

演藝圈光鮮亮麗的背後，明星與主播們也難免遇到令人想找地洞鑽進去的「社死瞬間」，從服裝走光、生理期意外到機場廣播烏龍，各種突發狀況不僅考驗臨場反應，更讓當事人尷尬到崩潰。這些真實發生的糗事展現了藝人私下真實的一面，也讓觀眾看到他們在鏡頭前光彩奪目之外，同樣得面對各種令人措手不及的尷尬時刻。

阿喜（林育品）有次錄《女人我最大》時，剛好在苦惱自己的寬肩不適合長時間穿一字領上衣，所以在嘻小瓜的建議下，將一邊的衣服塞到腋下，瞬間解決了她的煩惱。不料就在挪動衣服的過程中，裡面的平口內衣不小心也跟著移動，但她第一時間完全沒發現，嚇得藍心湄連忙提醒她。

▲▼阿喜連忙尷尬喬內衣。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



阿喜本人毫無察覺，直到主持人藍心湄驚呼提醒：「妳胸部怎麼跑到腰了？」她才驚覺出事。這段未經剪輯的畫面全被放送，她事後也無奈地說，這種內衣對上胸有肉的人真的很不友善，只要動作一大就容易發生悲劇。

不僅女星有服裝困擾，天王潘瑋柏也曾遭遇人氣「瞬間歸零」的尷尬場面。阿Ken（林暐恆）曾在節目爆料，曾與潘瑋柏參加同一場商演，表演結束後，潘瑋柏被大批工作人員與廠商包圍索取簽名，正當他簽得起勁時，壓軸嘉賓周杰倫突然抵達現場了！

▲▼阿Ken曾目睹潘瑋柏「從小天王變路人」的一幕。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



阿Ken目睹原本圍繞著潘瑋柏的人群瞬間「跑去找周董」，留下潘瑋柏愣在原地，「全部人都不見了，瑋柏的人生就是有這種喜劇，上一秒還是國際巨星， 下一秒變路人，名字都沒有簽完，人家就要把本子收走！」

米可白（趙亦瑄）則是因為「名牌包」鬧出大笑話。她在節目中透露，曾收到朋友贈送的一個名牌包，一直以為是真品而珍藏使用，直到有次將包包拿去送洗，才被店員無情戳破真相。店員當時直接告訴她該包包是仿冒品，讓一直以為背著真名牌的米可白當場傻眼。她回憶當時的情況直呼「丟臉到爆炸」，在店員面前恨不得找個地洞鑽進去，這段經歷也讓她至今想起來仍覺得相當尷尬。

▲店員一檢查完皮革就跟米可白說這是仿包。（圖／翻攝自YouTube／姊妹亮起來）



新聞主播在鏡頭前的光鮮形象，背後也藏著不為人知的辛酸。前美女主播劉涵竹自爆，曾在播報新聞時遭遇生理期「血崩」的慘況。她當時身穿短裙，經血意外量大到滲透到裙子前方，但礙於正在直播且是當節頭條，無法臨時喊卡或更換服裝。為了不讓觀眾看見裙子上的血漬，她只能全程用手遮擋私密部位，並以極不自然的「橫著走」姿勢移動。雖然現場工作人員全都看在眼裡，但也無能為力，她只能硬著頭皮撐完播報。

▲劉涵竹不得已做出超尷尬的姿勢。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



Sandy（吳姍儒）也曾在美國留學期間發生過機場驚魂記。她回憶某次搭機轉機時，因誤以為已抵達目的地而跟著人潮下機，在行李轉盤空等許久卻不見行李，詢問地勤才驚覺自己根本不該下飛機，且機場廣播已經呼叫她的名字長達一小時。她發現闖禍後嚇得腿軟，在凌晨空蕩蕩的機場狂奔趕回登機口，沒想到一上機發現座位竟在第一排，全機乘客見到她登機竟集體「鼓掌」。那帶有嘲諷意味的掌聲讓她羞愧至極，「那是我此生最雷的旅遊經驗。」

▲Sandy搭機曾出過一個大包。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



夏語心則是遭遇了「下體被看光」的崩潰瞬間。她透露當時從澳洲搭長途飛機回台工作，為了舒適穿著一次性紙內褲，沒想到經過九小時飛行與久坐，「它（紙內褲）已經融掉了，只剩下橡皮筋。」抵達拍攝現場後，為了營造飄逸感，菜鳥攝影助理竟把風扇由下往上吹，導致她的裙子瞬間掀起貼在胸口。由於內褲已經失去遮蔽功能，「我的下體被大家看光」，而且廠商全部都在前面看，攝影師、打光師都是男生，全場瞬間安靜，「我真的尬爆」，只能要求攝影師立刻刪除照片。

▲夏語心曾不小心春光外洩。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店 ）