她吃炸物體脂仍降到18%！蘿莉塔「喝錯咖啡」胖15kg 6女星減肥菜單公開

記者潘慧中／綜合報導

2025年演藝圈掀起一股「健康瘦身」風潮，從啦啦隊女神到知名網紅、主持人，不再單純追求極端節食，而是透過精準的飲食比例與生活習慣養成來達到體態巔峰。本篇特別整理出七位女星的減肥實錄，其中包含了從飲食菜單的調整、戒糖的毅力，甚至是打破「喝黑咖啡就能瘦」的迷思。無論是想要極速甩肉，還是追求長久維持易瘦體質，這些實戰經驗都顯示出「吃對食物」比「少吃」更為關鍵，而錯誤的習慣甚至可能讓你越減越肥。

▲▼6位女星減肥菜單公開。（AI協作圖／記者潘慧中製作，經編輯審核）



[廣告]請繼續往下閱讀...

在《全明星運動會3》中表現亮眼的貝童彤，當媽後依然將體脂維持在令人稱羨的 21%，秘訣就是長期維持下列習慣。在維持體態方面，她每週固定運動三次，以重訓為主提升肌肉量。飲食習慣上，她堅持不喝含糖飲料，多以水、無糖茶或美式咖啡為主，若想喝手搖飲則選擇無糖茶底加珍珠；平時她盡量攝取原型食物並減少澱粉，甜食也很少吃，嚴格忌口宵夜，若半夜嘴饞僅會吃一顆水煮蛋止飢。不過她也認為心理快樂同樣重要，因此每週容許自己享用一至兩次炸雞或披薩等大餐，絕不為了瘦身而過度節食，同時搭配高蛋白與膠原蛋白等保健品，讓身體狀態與活動力自然變好。

▲貝童彤當媽後依然維持窈窕體態。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



被譽為「最正啦啦隊女神」的 Yuri（陳洛心），同樣展現了驚人的自律力。為了達到更理想的體態，她曾公開兩個超重要關鍵：一是「戒糖」，二是「多喝水」。她坦言自己原本很愛吃軟糖等甜食，但曾為了瘦身「戒掉一個月」，並嚴格執行水分補充。在飲食方面，她將早餐簡化為咖啡搭配蛋白質與保健食品，午餐正常吃，晚餐則盡量提早或乾脆不吃，透過調整進食時間與戒除甜食誘惑，成功守住線條。

▲Yuri表示戒糖和多喝水真的很重要。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）



同樣是啦啦隊人氣成員的短今，則是用「一天吃兩餐」的策略在兩個月內甩掉 7 公斤。她公開的菜單相當清淡且規律：第一餐（早餐）固定是「茶葉蛋配無糖豆漿」；第二餐則選擇健康餐盒，或是沙拉搭配雞蛋與雞胸肉。除了這兩餐，她不再進食其他食物，但會喝足 2,500cc 的水。這種飲食控制讓她身形明顯越趨纖細。

▲短今曾成功在兩個月內瘦下7公斤。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



YouTuber 蕾菈的瘦身成效，則是在一年半內將體脂從 33.9% 降至 18%。她強調過程中「沒有戒掉鹽酥雞和酒精」，而是在營養師的指導下，學會精準計算食物份數並掌握碳水與蛋白質的攝取量，確保在額度內吃得營養均衡。在運動方面，荒廢健身三年的她被要求一週訓練四次，面對初期的痛苦與倦怠，她靠著「21天養成習慣」的法則不斷自我激勵，告訴自己「再撐一下」，最終成功克服惰性，甚至將運動轉化為不可或缺的日常習慣。

▲蕾菈體態越來越勻稱。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



唐綺陽今年的瘦身成果更是震撼不少網友，短短10個月內狂瘦20公斤，直接瘦出鉛筆腿。她的減肥重點回歸到最基礎的「管住嘴」，並執行三大改變：首先是減少食量，飯只吃半碗；其次是將最愛的炸物替換掉，例如把炸雞換成燻雞；最後則是徹底戒掉含糖手搖飲。

▲唐綺陽瘦身有成。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽）

最後，蘿莉塔的慘痛經驗則為大眾敲響警鐘。她在西班牙留學時，曾效仿當地人每天早餐僅喝一杯「特大杯美式咖啡」，不料一年內竟暴肥15公斤，體重從45公斤飆升至60公斤。對此，營養師解釋，成人一天可以攝取的咖啡因是有限量的，特大杯約700毫升，「那一杯咖啡因的量其實超過成人一天的300毫克。」

▲蘿莉塔曾在1年內胖了15公斤。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）



因此，若長期大量攝取咖啡因，身體會出現腎上腺疲勞症候群，「皮質醇會上升，這時候體內的警報系統就會說『你現在身體的發炎程度很高、你現在壓力很大，所以要盡量調低你的代謝』」，人們就變得更容易囤積脂肪，尤其最容易胖肚子。這個案例提醒大家，減肥方法必須適量，過猶不及反而會造成反效果。