ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Lulu升格陳太太首過年
新春旺財指南！
《超級星光大道》8位冠軍近況
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鄭少秋 Lulu 陳漢典 黃少谷 蕭閎仁 豬哥亮 陳妍希 楊丞琳

她吃炸物體脂仍降到18%！蘿莉塔「喝錯咖啡」胖15kg 6女星減肥菜單公開

記者潘慧中／綜合報導 

2025年演藝圈掀起一股「健康瘦身」風潮，從啦啦隊女神到知名網紅、主持人，不再單純追求極端節食，而是透過精準的飲食比例與生活習慣養成來達到體態巔峰。本篇特別整理出七位女星的減肥實錄，其中包含了從飲食菜單的調整、戒糖的毅力，甚至是打破「喝黑咖啡就能瘦」的迷思。無論是想要極速甩肉，還是追求長久維持易瘦體質，這些實戰經驗都顯示出「吃對食物」比「少吃」更為關鍵，而錯誤的習慣甚至可能讓你越減越肥。

▲▼女星減肥。（AI協作圖／記者潘慧中製作，經編輯審核）

▲▼6位女星減肥菜單公開。（AI協作圖／記者潘慧中製作，經編輯審核）

▲▼女星減肥。（AI協作圖／記者潘慧中製作，經編輯審核）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在《全明星運動會3》中表現亮眼的貝童彤，當媽後依然將體脂維持在令人稱羨的 21%，秘訣就是長期維持下列習慣。在維持體態方面，她每週固定運動三次，以重訓為主提升肌肉量。飲食習慣上，她堅持不喝含糖飲料，多以水、無糖茶或美式咖啡為主，若想喝手搖飲則選擇無糖茶底加珍珠；平時她盡量攝取原型食物並減少澱粉，甜食也很少吃，嚴格忌口宵夜，若半夜嘴饞僅會吃一顆水煮蛋止飢。不過她也認為心理快樂同樣重要，因此每週容許自己享用一至兩次炸雞或披薩等大餐，絕不為了瘦身而過度節食，同時搭配高蛋白與膠原蛋白等保健品，讓身體狀態與活動力自然變好。

▲貝童彤當媽後依然維持窈窕體態。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）

被譽為「最正啦啦隊女神」的 Yuri（陳洛心），同樣展現了驚人的自律力。為了達到更理想的體態，她曾公開兩個超重要關鍵：一是「戒糖」，二是「多喝水」。她坦言自己原本很愛吃軟糖等甜食，但曾為了瘦身「戒掉一個月」，並嚴格執行水分補充。在飲食方面，她將早餐簡化為咖啡搭配蛋白質與保健食品，午餐正常吃，晚餐則盡量提早或乾脆不吃，透過調整進食時間與戒除甜食誘惑，成功守住線條。

▲Yuri表示戒糖和多喝水真的很重要。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

同樣是啦啦隊人氣成員的短今，則是用「一天吃兩餐」的策略在兩個月內甩掉 7 公斤。她公開的菜單相當清淡且規律：第一餐（早餐）固定是「茶葉蛋配無糖豆漿」；第二餐則選擇健康餐盒，或是沙拉搭配雞蛋與雞胸肉。除了這兩餐，她不再進食其他食物，但會喝足 2,500cc 的水。這種飲食控制讓她身形明顯越趨纖細。

▲短今曾成功在兩個月內瘦下7公斤。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

YouTuber 蕾菈的瘦身成效，則是在一年半內將體脂從 33.9% 降至 18%。她強調過程中「沒有戒掉鹽酥雞和酒精」，而是在營養師的指導下，學會精準計算食物份數並掌握碳水與蛋白質的攝取量，確保在額度內吃得營養均衡。在運動方面，荒廢健身三年的她被要求一週訓練四次，面對初期的痛苦與倦怠，她靠著「21天養成習慣」的法則不斷自我激勵，告訴自己「再撐一下」，最終成功克服惰性，甚至將運動轉化為不可或缺的日常習慣。

▲蕾菈體態越來越勻稱。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

唐綺陽今年的瘦身成果更是震撼不少網友，短短10個月內狂瘦20公斤，直接瘦出鉛筆腿。她的減肥重點回歸到最基礎的「管住嘴」，並執行三大改變：首先是減少食量，飯只吃半碗；其次是將最愛的炸物替換掉，例如把炸雞換成燻雞；最後則是徹底戒掉含糖手搖飲。

▲唐綺陽瘦身有成。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽）

最後，蘿莉塔的慘痛經驗則為大眾敲響警鐘。她在西班牙留學時，曾效仿當地人每天早餐僅喝一杯「特大杯美式咖啡」，不料一年內竟暴肥15公斤，體重從45公斤飆升至60公斤。對此，營養師解釋，成人一天可以攝取的咖啡因是有限量的，特大杯約700毫升，「那一杯咖啡因的量其實超過成人一天的300毫克。」

▲蘿莉塔曾在1年內胖了15公斤。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）

因此，若長期大量攝取咖啡因，身體會出現腎上腺疲勞症候群，「皮質醇會上升，這時候體內的警報系統就會說『你現在身體的發炎程度很高、你現在壓力很大，所以要盡量調低你的代謝』」，人們就變得更容易囤積脂肪，尤其最容易胖肚子。這個案例提醒大家，減肥方法必須適量，過猶不及反而會造成反效果。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

貝童彤Yuri短今蕾菈唐綺陽蘿莉塔

推薦閱讀

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

2/16 11:08

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

13小時前

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

2/16 22:00

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開：睡午覺、待太晚恐招厄運

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開：睡午覺、待太晚恐招厄運

4小時前

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

2/17 11:10

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

14小時前

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

13小時前

阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

2小時前

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

2/17 09:00

薛凱琪春晚彩排「雙眼無神」畫面瘋傳　近況曝光惹心疼

薛凱琪春晚彩排「雙眼無神」畫面瘋傳　近況曝光惹心疼

16小時前

天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！她被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！她被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

2小時前

八點檔女星認「懷孕後性慾變強」　狂做春夢：這樣正常嗎？

八點檔女星認「懷孕後性慾變強」　狂做春夢：這樣正常嗎？

20小時前

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

談詩玲專訪

談詩玲專訪

木蘭專訪

木蘭專訪

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

看更多

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

即時新聞

剛剛
剛剛
42分鐘前20

她吃炸物體脂仍降到18%！蘿莉塔「喝錯咖啡」胖15kg 6女星減肥菜單公開

51分鐘前0

請開聲音！鬼鬼突曬1歲愛女「初一拜年音檔」　超萌奶音融化全網

1小時前21

王楚然「紅衣昭君」春晚爆紅！僅出場20秒…回眸熱度飆2億狂漲粉

1小時前0

算命師神預言全中！　李芷婷遇「天命男」2年戀被寵爆：讓我像小孩一樣

1小時前73

陳漢典陪Lulu回娘家！變身泰雅女婿「爆汗搗年糕」打太久影片快轉

2小時前44

天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！她被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

2小時前62

阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

3小時前0

專訪／其實有叛逆基因！崔立于赴韓追夢「遭爸媽反對」：先斬後奏

3小時前0

2月18日星座運勢／魔羯座贏得團體信任　巨蟹座運氣谷底攀升

4小時前0

安心亞遇狂風「超短裙」險走光！　范姜彥豐甩綠帽低溫上工當男一

讀者迴響

熱門新聞

  1. 鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年
    2/16 11:082220
  2. Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家
    13小時前207
  3. 5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定
    2/16 22:00229
  4. 大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開
    4小時前1012
  5. 豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂
    2/17 11:102825
  6. 丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情
    14小時前8
  7. 《超級星光大道》8位冠軍近況曝光
    13小時前1
  8. 阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」
    2小時前122
  9. 盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚
    2/17 09:00
  10. 薛凱琪春晚彩排「雙眼無神」畫面瘋傳
    16小時前121
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合