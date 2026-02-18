購物天后尪想「邊看A片邊做」！林采緹認不愛男友戴套 5女星房事全招了

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陳真尪想「邊看A片邊做」！林采緹認不愛男友戴套 5女星房事全招了

記者潘慧中／綜合報導

演藝圈話題尺度無極限！為了在競爭激烈的談話節目中殺出一條血路，許多女星紛紛大方將私密的閨房情趣搬上檯面。這些故事中，有人為了滿足伴侶的特殊癖好而慘痛「下不了床」，有人展現現代女性的身體自主權霸氣反擊酸民，更有人的親密時刻因為超瞎理由瞬間冷場。這些赤裸又真實的床第秘辛，不僅滿足了觀眾的窺探慾，更揭開了兩性相處中那些讓人啼笑皆非的面貌。

購物天后陳真昔日坦言，老公曾興致勃勃地要求在親密時「邊看A片邊做」，甚至希望她能照著片中劇情模仿。當時不願配合的她隨口敷衍：「你若能瘦到76公斤我就答應。」沒想到老公為了圓夢，竟真的在4個月內狂減8公斤達標。最後，她只好硬著頭皮履行承諾，結果片中姿勢包含蹲下、踮腳、抬腿等高難度動作，讓她崩潰直呼「弄到我支離破碎」，還因此腰痛躺了兩個禮拜，代價超級慘烈。

▲▼陳真最後腰痛到躺了兩個禮拜。（圖／翻攝自YouTube／ 11點熱吵店）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林采緹對於避孕話題則展現了新時代女性的霸氣。她曾坦言因為「不愛另一半戴保險套的觸感」，加上自己會忘記吃事前藥，因此決定自費約1萬1千元在手臂植入長效避孕器。看到有網友質問「妳有想過為什麼是女方避孕嗎」，她則反問，「自己可以掌控為什麼不要？」她認為避孕方式應由自己掌握主導權，且現階段還不想生小孩，但「可能下個月就想了，畢竟女人是善變的」，裝避孕器若改變心意隨時可取出，既安全又保有彈性。

▲▼林采緹與小兩歲男友穩定交往超過3年。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520、日晶采提供）

何妤玟則透露曾遇過某任男友很容易做到一半就很喘，喘到沒辦法繼續，「他一喘就想要停，停的時候，因為他不想承認自己很弱，他就會說好熱好熱，冷氣呢？妳家冷氣是不是不冷？」這讓她相當無言，「年輕氣盛的少男都不會熱欸！沒有冷氣也可以欸！」對此，她認為最有魅力的男人，是直接停下來坦承有點累、想休息，「其實這樣反而很可愛！」

▲某任男友曾嫌何妤玟家冷氣不夠冷。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

除此之外，薔薔也曾坦言自己很享受刺激感，「我一定要玩大」，掐脖子、拉頭髮、打屁股、綑綁、滴情趣蠟燭，她都有玩過。不料有次交了一位斯文男友，無論她怎麼暗示想被掐脖子和打屁股，對方不是做不到就是做得不到位，於是她很快就提分手了，「我要的話一定要最瘋狂，我是沒有中間值的人，要嘛就是玩到SM，要嘛就不要玩了！」

▲薔薔不諱言性事玩很大。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

不只上述女星，模特兒若綺也坦言曾趁著和楊昇達一起洗澡時，偷偷將伊蘭精油加入老公專門洗私處的沐浴露，想藉此提升對方的性慾，此外，她還曾特地買了一套比基尼，穿著下廚、上菜，但最後因老公一句「這個新的不乾淨，妳要先去洗一洗」當場被潑冷水，慾火瞬間熄滅。

▲▼若綺曾穿比基尼下廚誘惑老公。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

【恰北北貓vs.模範生貓】幫兩貓梳毛反應相差超多XD

