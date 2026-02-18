天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！她被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
毛蝦妹賣內衣「奶頭跑出來」！內內被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

記者潘慧中／綜合報導

直播已成為現代藝人與網紅維持熱度、與粉絲互動的重要管道，然而「無法重來」與「零修飾」的特性，也經常導致各種意想不到的放送事故。從走光意外、遇到奧客騷擾，到嘉賓冷場甚至夫妻吵架，鏡頭前的真實反應往往比節目本身更具話題性。以下整理五起曾經備受討論的直播驚魂與尷尬時刻，一窺鏡頭背後的崩潰瞬間。

新加坡「直播天王」王雷日前在節目中透露，旗下女徒弟「毛蝦妹」曾發生嚴重的直播意外。毛蝦妹當時正在販售內衣，因感覺內衣鬆動而下意識伸手調整，沒想到動作太大導致整件內衣鬆脫，發生「奶頭跑出來」的走光事故。雖然僅是瞬間，畫面卻遭網友截取並瘋狂轉傳至星馬各地。王雷無奈表示，毛蝦妹因此遭受網路霸凌，崩潰痛哭了一、兩天才鼓起勇氣重新面對。

▲▼王雷分享毛蝦妹在直播中不慎露點的突發狀況。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店、Instagram／jennythen63）

轉戰成人直播圈的前輔導長內內，則在直播中展現了高EQ的反擊。面對網友僅「斗內」兩元就無理要求「露胸」的騷擾言論，她並未選擇隱忍或無視，而是採取直球對決的態度，當場霸氣回嗆：「你檳榔買500才可以摸欸，你丟兩塊叫我給你看？！」用幽默又犀利的方式化解尷尬，同時也為自己設立了界線，獲得不少粉絲讚賞。

▲▼內內曾遇到只丟兩塊就要她露胸的網友。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店、Instagram／nei.nei_ladys）

Sandy（吳姍儒）主持功力備受肯定，但她也曾遭遇令她感到「莫名其妙」的直播。她坦言疫情期間曾與關韶文進行線上雙主持，未料因大雷雨或網路不穩，導致兩人從頭到尾都「完全聽不到對方的聲音」。面對這場突發狀況，雙方只能硬著頭皮「假裝聽得到」並且假裝對話，全程只能緊盯對方嘴型，見對方停下來就立刻按腳本接話。在無法即興互動的情況下，兩人憑藉專業默契撐了半小時，讓她事後回想仍不禁驚呼：「直播真的好可怕。這段經歷曝光後，也讓外界看到主持人為了維持節目流暢度，即便內心滿頭問號，仍需硬著頭皮hold場的辛苦一面。

▲Sandy和搭檔假裝對話了半小時。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

小賴（賴晏駒）則分享了主持生涯中最「凍」的一次訪談。他曾訪問四位宣傳新戲的大咖演員，沒想到這四人在直播中完全「不接話」，無論他如何拋哏或提問，對方反應都「冷淡到不行」，導致現場氣氛降至冰點。他形容那場直播讓他感到無比挫折，雖然未指名道姓，但他坦承在這些演員中，其實有人也上過小S的節目。

▲小賴透露那4名大咖演員不但不接話也不笑，態度相當冷淡。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

最後則是藝人Paul與老婆咪咪（Julie）在直播中爆發真實口角。兩人原本歡樂地開直播做菜，但咪咪當時因懷孕未滿3個月身體嚴重不適，導致呼吸困難、頻頻眨眼暗示求救。然而，Paul當下誤以為她只是被辣椒嗆到或是工作態度散漫，竟當著鏡頭不斷碎念：「妳眼睛眨什麼？太嗆了嗎？」面對丈夫持續的誤解，快喘不過氣的咪咪最終忍無可忍，丟下一句「我先退了」便衝出鏡頭，並崩潰大喊：「我現在已經懷孕，我快要喘不過氣來了！」這場因老公沒察覺身體異狀而引發的衝突，意外讓懷孕喜訊提前在直播中「官宣」，讓目睹全程的粉絲相當震驚。

▲Paul和咪咪曾在直播中意外官宣懷孕。（圖／翻攝自Facebook／Paul與咪咪的朱式會社）

關鍵字

毛蝦妹內內Sandy吳姍儒小賴Paul咪咪

