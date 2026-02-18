林依晨「棄贊助」訂喜憨兒喜餅！5明星暖舉被讚爆

記者許逸群／綜合報導

在演藝圈中，除了在螢幕上展現光鮮亮麗的一面，許多藝人私下也默默付出，展現了他們的善心與關懷。以下是五位藝人的暖心舉動，讓許多網友感動不已。這些藝人的暖心舉動，不僅展現了他們的人格魅力，也讓眾人看到了明星背後更真實的一面。他們用行動告訴我們，無論身處何地，都能用愛心去影響和改變世界。

林依晨：拒絕廠商贊助，低調行善

▲林依晨多次低調行善的舉動相當溫暖 。（圖／記者黃克翔攝）

林依晨受封「零負評女神」，一直以來參與多項公益活動，不僅捐款支持關愛之家，還親自前往醫院探望患病粉絲，她的行動不僅為粉絲帶來溫暖，也激勵了許多人一起參與公益。

值得一提的是，即使在訂婚期間，林依晨也不忘行善，她曾擔任喜憨兒烘焙坊的一日店長，並自掏腰包訂購喜餅，拒絕接受任何廠商贊助。這一切保持低調，直到婚宴當天，喜憨兒基金會才透過新聞得知消息，表示「憨兒們得知喜訊也都興奮到不行！」善心舉動讓許多網友感動，紛紛讚揚她的人格魅力。

古天樂：默默捐建超過135所學校

▲古天樂捐建學校行善之舉廣為人知。（圖／翻攝自微博）

古天樂在娛樂圈中以熱心公益聞名，他成立了自己的慈善基金會，長期關注弱勢群體和環保議題。他強調「只要有能力，我會一直幫下去」，多年來低調行善，從不刻意宣傳。

據了解，古天樂在2008至2021年間，一共捐建了135所學校，外界粗估花費至少15億元台幣。他的善行不僅改變了無數孩子的生活，也讓社會看到了娛樂圈明星的正向影響力，成為圈內公認的公益典範。

林志玲：成立「志玲姊姊慈善基金會」

▲林志玲是台灣公益圈的代表人物之一。（圖／記者黃克翔攝）

林志玲是台灣公益圈的代表人物之一。她成立「志玲姊姊慈善基金會」，多年來持續關懷偏鄉兒童教育與醫療，也將服務範圍擴展至年長者與弱勢族群的急難救助。基金會透過多項公益活動募集資金，並固定投入社會服務，成為演藝圈長期穩定行善的典範。林志玲在忙碌工作之餘，也經常親自參與公益活動，利用自身影響力呼籲社會大眾關注弱勢群體。

蕭敬騰：愛心從舞台延伸至動物與災區

▲除了動保與賑災，蕭敬騰也時常出席各種公益活動。（圖／記者李毓康攝）

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）不僅在舞台上充滿魅力，私下也對動物保護及賑災事宜持續關注。他本身是愛狗人士，經常透過捐款及代言活動支持流浪動物收容所。

每當國內面臨旱災或重大災害，蕭敬騰也會迅速提供救援物資，展現出極為柔軟的愛心。這種低調卻持續的付出，讓粉絲與社會大眾都對他敬佩不已。

五月天：長期關懷弱勢

▲各項公益總是能看到五月天的身影。（圖／相信音樂提供）

華語樂壇天團五月天的善舉規模驚人，演唱會部分門票收益、家扶基金會捐款、弱勢學童補助等，每年累積金額都非常高。他們長期參與社會公益，從九二一地震、南亞海嘯、疫情到花蓮賑災等等，從未缺席。

五月天的行動不僅將演唱會的影響力延伸到公益領域，也鼓舞了粉絲跟隨他們的腳步參與慈善，形成良性循環。團員們認為，「用音樂和影響力幫助別人，是我們最實際的責任」，也因此多年來深受社會各界敬重。