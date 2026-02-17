從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

記者許逸群／綜合報導

在華語娛樂圈，「斜槓人生」已不再罕見。除了戲劇、綜藝、唱片等主業外，越來越多藝人走出螢光幕，在夜市、市集甚至街頭擺起路邊攤，靠雙手與熱情拓展新天地。以下整理曾在公共場合擺攤的台灣藝人故事，從本土劇到雞蛋糕、雞腿與三明治，展現最親民的「生存術」。

一、金鐘男星深耕樂華夜市，碳烤三明治飄香8年：吳懷中

▲吳懷中曾在夜市賣三明治。（圖／資料照）

曾以兒童節目《下課花路米》拿下金鐘獎最佳主持人，並在《炮仔聲》、《天道》等八點檔留下作品的吳懷中，近年將生活重心兼顧於現場擺攤。44歲的他與太太在永和樂華夜市經營「堤姆爸爸碳烤三明治」，夫妻分工合作、日曬雨淋。該攤位營運至今已逾8年，即便近年戲約回流，他仍堅持在戲劇與擺攤間取得平衡，不放棄這份腳踏實地的生活經營。

二、資深演員的斜槓實踐，從古早味蛋糕到冷凍美食：湯志偉



▲湯志偉曾在士林夜市賣古早味蛋糕。（圖／資料照）



資深演員湯志偉出道逾40年，曾以公視作品奪下金鐘獎肯定。除了演藝本業，湯志偉也積極投身多方人生實踐，最知名的莫過於曾在士林夜市與妻子共同經營「古早味蛋糕」。隨後他將觸角延伸至餐飲副業，如經營冷凍炸醬麵預售等務實做法，為家庭經濟添力。目前他依然活躍於戲劇圈，是演員兼生活斜槓者的代表之一。

三、曾於市場剁雞腿，跨界體驗體力活的辛勞：沈建宏

▲沈建宏擺攤賣雞腿。（圖／沈建宏提供）

33歲的沈建宏自小以童星身分出道，曾為男子團體AK成員，並跨足戲劇演出如《泡沫之夏》。2024年他曾因在傳統市場擺攤賣雞腿引發熱議，親自手起刀落的模樣讓人看到他不同於螢光幕的一面。雖然目前他已結束該攤位的經營，並轉向其他領域嘗試，但當時日賣百隻雞腿、甚至練到手部筋膜炎的拼勁，仍獲得前搭檔與網友的尊重，強調努力生活的方式都值得肯定。

四、從墾丁雞翅攤到重返校園的自我超越：小嫻

▲金剛和小嫻曾一起擺攤。（圖／翻攝臉書／金剛（李信樵））

女星小嫻（黃瑜嫻）曾與前男友金剛（李信樵）一同在墾丁大街夜市擺攤販售雞翅，親力親為的態度吸引大批人潮支持。雖然兩人後來因生涯規劃分手，金剛回歸演藝圈活動，而該雞翅攤位也已結束，但這段打拚回憶成為小嫻轉型的重要養分。目前定居屏東的小嫻，在2025年正式以大學生身份重返校園進修，持續書寫精彩的第二人生。

五、模仿藝人轉戰雞蛋糕，踏實創業無懼酸言：卡古

▲卡古在基隆擺攤賣雞蛋糕。（圖／取自卡古臉書）

藝人卡古（章瑞麟）曾以模仿、搞笑風格活躍於《瘋神無雙》，近年選擇走出螢光幕，與女友共同經營「卡咕咕雞蛋糕」。出道逾 14 年的他親自操刀攤位生意，並開直播分享擺攤實況。面對網路酸民質疑「落魄」，卡古坦言創業本就不易，平凡踏實的努力更值得肯定。如今他靠著一份份雞蛋糕，在街邊攤位中展現出強大的生活韌性。