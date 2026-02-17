ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

記者許逸群／綜合報導

自2007年開播的《超級星光大道》，由陶晶瑩主持、袁惟仁、黃韻玲與鄭建國擔任評審，是華語樂壇重要選秀節目之一。節目不僅帶出高辨識度的歌手，也成為音樂市場注入新血的重要舞台。歷經8屆選拔，共有8位冠軍從舞台走入職業樂壇，他們各自的近況如何？

第一屆冠軍－林宥嘉

▲▼ 孫盛希「I」Can’t Be Left Alone演唱會-林宥嘉。（圖／記者黃克翔攝）

▲林宥嘉出道以來穩坐華語歌壇實力派的地位。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

林宥嘉在2006年底透過分區初選進入節目，當年20歲的他，以演唱《走鋼索的人》在比賽初期吸引評審注意，之後又以《你是我的眼》、《我愛的人》等歌曲展現獨特嗓音與迷幻風格，最終在2007年總決賽演唱Radiohead《Creep》奪得首屆冠軍，締造滿分次數最多、積分最高紀錄，正式開啟星途。

出道後，林宥嘉持續推出多張專輯，包括《神秘嘉賓》、《大小說家》，並於2018年擔任選秀節目《聲林之王》導師，培育後進歌手。近期，他發行了第七張專輯《Apples of Thy Eye》，持續在音樂創作及演唱會舞台上活躍，並兼顧家庭生活，穩坐華語歌壇實力派地位。

第二屆冠軍－賴銘偉

▲▼ 《詭哭郎嚎》彩排記者會-郎祖荺,賴銘偉。（圖／記者黃克翔攝）

▲賴銘偉（右）不時跨界演出。（圖／記者黃克翔攝）

賴銘偉在參加《超級星光大道》前已有7年駐唱經驗，憑藉爆發力嗓音和獨特造型奪下第二屆冠軍。比賽後，他曾與黃美珍組成「神木與瞳」發行唱片，並於2016年推出個人台語專輯《心台灣》，入圍金曲最佳台語男歌手獎。

近年，賴銘偉持續參與現場演出、音樂節及創作工作，並偶爾跨界合作，保持曝光度。他也在社群平台與粉絲互動，分享創作過程，展現對音樂的熱忱與持續努力。

第三屆冠軍－徐佳瑩

▲▼徐佳瑩「變得有些奢侈的事」小巨蛋演唱會Day 1。（圖／記者李毓康攝）

▲徐佳瑩出道以來入圍多次金曲獎各類獎項。（圖／記者李毓康攝）

徐佳瑩自學生時期即是歌唱比賽常勝軍，2008年加入第三屆《超級星光大道》，以改編傳統戲曲《我身騎白馬》抒情版創下滿分紀錄，並最終奪冠。她在比賽中展現唱作兼備的實力，為未來創作奠定基礎。

出道後，徐佳瑩發行《LaLa首張創作專輯》，入圍第21屆金曲獎6項並奪下最佳新人獎。2018年，她以專輯《心裡學》獲得金曲最佳國語女歌手肯定，至今仍一直是金曲獎入圍常客。她近年仍不斷舉辦巡迴演唱會，同時兼顧家庭生活，成為歌壇兼具才華與魅力的代表。

第四屆冠軍－方宥心

▲▼電影《那張照片裡的我們》試片映後聯訪-方宥心。（圖／記者周宸亘攝）

▲方宥心在音樂以外的電視劇與電影圈也相當活躍。（圖／記者周宸亘攝）

方宥心自9歲即參加歌唱比賽，2008年以方宥心之名參加第四屆《超級星光大道》，歷經敗部復活後奪冠。比賽結束後，她轉向戲劇發展，演出《飯糰之家》、《雨後驕陽》，並以大愛劇場作品《蘇足》及《外鄉女－愛人的選擇》兩度入圍金鐘戲劇節目女主角獎。

2018 年發行首張迷你專輯《心途》，收錄多首由荒山亮製作的歌曲。近年，她持續活躍於戲劇與音樂領域，參與多部電視劇演出，也經常於音樂會及公益活動中現身，延續歌手與演員雙重身份的發展。

第五屆冠軍－孫自佑

▲《超級星光大道》各屆冠軍。（圖／翻攝自YouTube）

▲孫自佑比賽畫面。（圖／翻攝自YouTube／超級星光大道）

孫自佑大學時組樂團，於2009年參加第五屆《超級星光大道》，比賽期間保持全勝紀錄，決賽演唱張學友《頭髮亂了》與老鷹合唱團《Hotel California》奪冠。隨後，他曾在中國大陸《中國夢之聲》參賽，入圍12強。

近年，孫自佑持續在演唱會及音樂節演出，也推出單曲及翻唱作品，穩定累積創作作品。他以樂觀心態維持音樂事業，並時常與粉絲互動，展現星光幫冠軍的持久實力。

第六屆冠軍－胡夏

▲胡夏。（圖／微博／胡夏）

▲胡夏在兩岸人氣很旺。（圖／微博／胡夏）

胡夏來自中國廣西，2009年來台參加第六屆《超級星光大道》，以厚實嗓音及黑框眼鏡形象奪冠。比賽中苦練台語歌《家後》獲全場唯一滿分，決賽以高分與人氣王稱號順利奪冠。

2010年發行首張專輯《胡 愛夏》，並為電影《那些年，我們一起追的女孩》演唱主題曲《那些年》，隨後參與戲劇及電影歌曲演唱，包括宮鬥劇《延禧攻略》片尾曲《紅牆嘆》。近期，他持續發行單曲、參與演唱會及線上活動，保持歌手熱度。

星光傳奇賽冠軍－閻奕格

▲▼閻奕格第三張專輯 《Changing Room》記者會，MV導演林君陽、合作歌手蕭秉治特地出現獻上祝福。（圖／記者湯興漢攝）

▲閻奕格為華語實力派女歌手之一。（圖／記者湯興漢攝）

閻奕格19歲以「踢館魔王」身份加入第六屆星光，創下連續5周全勝紀錄，後在《星光傳奇賽》奪冠。出道後，她主要演唱電影與電視劇歌曲，直到2017年推出首張專輯《我有我自己》。

近年，她持續舉辦個人音樂會、參與品牌活動及綜藝節目，並在社群上與粉絲互動。閻奕格以穩健台風及實力派嗓音，維持在華語樂壇的長期影響力。

第七屆冠軍－李佳薇

▲▼Daniel Wong 2021AW 秋冬大秀 魔鏡 Wild Reflection-李佳薇。（圖／記者黃克翔攝）

▲李佳薇在歌壇仍維持高人氣。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

李佳薇來自馬來西亞，22歲以交換學生身份參加第七屆《超級星光大道》，以高音及唱功奪冠，並創下連續4次滿分的紀錄。2011年發行首張專輯《煎熬》，奠定「鐵肺」封號；2014年推出第二張專輯《像天堂的懸崖》，登上多個排行榜冠軍。

近期，李佳薇持續發行新作品、參與線上演唱會及音樂節演出，並不斷挑戰不同曲風，保持歌壇人氣與實力兼具。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

【身體先投降】30歲模仿特務耍帥　蹲下膝蓋痛站起來秒暈快倒地

