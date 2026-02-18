ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Lulu升格陳太太首過年
新春旺財指南！
《超級星光大道》8位冠軍近況
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鄭少秋 Lulu 陳漢典 黃少谷 蕭閎仁 豬哥亮 陳妍希 楊丞琳

親戚都是天菜！謝承均「隱藏版表弟」是劉以豪　差14歲感情超好

記者許逸群／綜合報導

藝人謝承均出道多年，以精湛演技被封為「本土劇一哥」，在八點檔劇集中的演出長期吸引觀眾目光。他有一位在演藝圈同樣亮眼的表親「人氣偶像男星」劉以豪，兩人年齡相差約14歲，但外型同樣吸睛，曾引發粉絲熱議。

▲謝承均和劉以豪相差14歲，兩人感情超好。（圖／翻攝謝承均，劉以豪臉書）

▲謝承均和劉以豪相差14歲。（圖／翻攝謝承均，劉以豪臉書）

謝承均出生於1972年，今年53歲，曾主演《甘味人生》、《金家好媳婦》等本土劇，憑藉穩健演技與自然角色詮釋，獲得觀眾喜愛。劉以豪出生於1986年，今年39歲，以偶像劇、電影作品為人熟知，其清新氣質與暖男笑容深受粉絲歡迎。兩人站在一起時，猶如親兄弟般的氣質與外型相似，多年來，兩人在演藝圈各自努力，仍保持良好互動與聯繫，私下常為彼此作品打氣，也曾在公開場合同框，氣質相得益彰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝承均和劉以豪相差14歲，兩人感情超好。（圖／翻攝謝承均，劉以豪臉書）

▲謝承均和劉以豪感情超好。（圖／翻攝謝承均，劉以豪臉書）

兩人在演藝領域各有專長。謝承均深耕本土劇多年，是八點檔收視保證；劉以豪則專注偶像劇與電影，近期作品在台灣及海外均有曝光。外界注意到，兩人的外型同樣亮眼，謝承均保養得宜，身形與氣質不輸年輕演員；劉以豪則以標誌性笑容和清新氣質著稱，兩人同框畫面吸睛，讓粉絲直呼「家族基因太強大」。

粉絲對這段親戚關係也感到驚喜，紛紛表示期待兩人未來合作演出，認為「一個是本土劇天花板，一個是偶像劇男神，完全是夢幻組合」。對謝承均與劉以豪而言，這份家族連結不僅增加話題性，也見證兩人在不同世代的演藝成長。

▲謝承均和劉以豪相差14歲，兩人感情超好。（圖／翻攝謝承均，劉以豪臉書）

▲謝承均和劉以豪在各自擅長的演藝領域中持續活躍。（圖／翻攝謝承均，劉以豪臉書）

多年來，謝承均與劉以豪分別在各自的領域累積作品與實力。謝承均持續穩定出演本土劇，近年仍保持高收視；劉以豪則在偶像劇、電影及綜藝節目中活躍，並拓展國際曝光度。兩人不僅在事業上各自發光，也讓粉絲感受到家族基因與演藝努力的結合。

謝承均與劉以豪的「表親組合」再次提醒觀眾，演藝圈中除了實力與人氣，也存在許多有趣的家族連結。無論是在本土劇還是偶像劇，兩人持續展現演技與外型的魅力，也讓粉絲對未來可能的合作充滿期待。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

謝承均劉以豪

推薦閱讀

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

2/16 11:08

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

19小時前

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

2/16 22:00

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開：睡午覺、待太晚恐招厄運

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開：睡午覺、待太晚恐招厄運

10小時前

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

2/17 11:10

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

20小時前

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

19小時前

天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！她被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！她被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

8小時前

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

2/17 09:00

阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

8小時前

鄭麗文紅繩「神秘抖動4次」！20年資深媒體人：別只看剪過的10秒

鄭麗文紅繩「神秘抖動4次」！20年資深媒體人：別只看剪過的10秒

4小時前

專訪／台大學霸女星進演藝圈「媽氣到冷戰」　9年後成政大碩士！

專訪／台大學霸女星進演藝圈「媽氣到冷戰」　9年後成政大碩士！

3小時前

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

談詩玲專訪

談詩玲專訪

木蘭專訪

木蘭專訪

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

看更多

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前0

張景嵐出身學霸家族！學「11種才藝」連國畫都會

41分鐘前0

鄭伊健帥炸！《百萬人推理》登Netflix冠軍　槍戰、動作戲親自上

42分鐘前30

「財富女神」王宥忻解放比基尼　泡大眾池遭盯胸猛看

1小時前10

宇珊親揭「和尪分開過年」原因　霸氣喊：結婚不是嫁出去　

1小時前0

親戚都是天菜！謝承均「隱藏版表弟」是劉以豪　差14歲感情超好

2小時前0

安芝儇被爆熱戀《換乘4》男嘉賓！　曬旗袍照拜年…網心碎喊退追

2小時前20

NewJeans 1年法律戰「最終5缺1」！　紛爭始末與結局一次看

2小時前34

薔薔：我過年要回我家啦！怒轟婚姻傳統2陋習「又不是嫁他全家」

2小時前22

79歲湯米李瓊斯痛失愛女！　死因證實「古柯鹼中毒」陳屍飯店

3小時前717

李蒨蓉主動求歡被打槍！羞曝「夫妻上次恩愛時間」…自認婚姻牢友

讀者迴響

熱門新聞

  1. 鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年
    2/16 11:082220
  2. Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家
    19小時前207
  3. 5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定
    2/16 22:00229
  4. 大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開
    10小時前1012
  5. 豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂
    2/17 11:102825
  6. 丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情
    20小時前8
  7. 《超級星光大道》8位冠軍近況曝光
    19小時前1
  8. 天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！
    8小時前105
  9. 盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚
    2/17 09:00
  10. 阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」
    8小時前122
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合