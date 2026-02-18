親戚都是天菜！謝承均「隱藏版表弟」是劉以豪　差14歲感情超好

記者許逸群／綜合報導

藝人謝承均出道多年，以精湛演技被封為「本土劇一哥」，在八點檔劇集中的演出長期吸引觀眾目光。他有一位在演藝圈同樣亮眼的表親「人氣偶像男星」劉以豪，兩人年齡相差約14歲，但外型同樣吸睛，曾引發粉絲熱議。

▲謝承均和劉以豪相差14歲。（圖／翻攝謝承均，劉以豪臉書）

謝承均出生於1972年，今年53歲，曾主演《甘味人生》、《金家好媳婦》等本土劇，憑藉穩健演技與自然角色詮釋，獲得觀眾喜愛。劉以豪出生於1986年，今年39歲，以偶像劇、電影作品為人熟知，其清新氣質與暖男笑容深受粉絲歡迎。兩人站在一起時，猶如親兄弟般的氣質與外型相似，多年來，兩人在演藝圈各自努力，仍保持良好互動與聯繫，私下常為彼此作品打氣，也曾在公開場合同框，氣質相得益彰。

▲謝承均和劉以豪感情超好。（圖／翻攝謝承均，劉以豪臉書）



兩人在演藝領域各有專長。謝承均深耕本土劇多年，是八點檔收視保證；劉以豪則專注偶像劇與電影，近期作品在台灣及海外均有曝光。外界注意到，兩人的外型同樣亮眼，謝承均保養得宜，身形與氣質不輸年輕演員；劉以豪則以標誌性笑容和清新氣質著稱，兩人同框畫面吸睛，讓粉絲直呼「家族基因太強大」。

粉絲對這段親戚關係也感到驚喜，紛紛表示期待兩人未來合作演出，認為「一個是本土劇天花板，一個是偶像劇男神，完全是夢幻組合」。對謝承均與劉以豪而言，這份家族連結不僅增加話題性，也見證兩人在不同世代的演藝成長。

▲謝承均和劉以豪在各自擅長的演藝領域中持續活躍。（圖／翻攝謝承均，劉以豪臉書）

多年來，謝承均與劉以豪分別在各自的領域累積作品與實力。謝承均持續穩定出演本土劇，近年仍保持高收視；劉以豪則在偶像劇、電影及綜藝節目中活躍，並拓展國際曝光度。兩人不僅在事業上各自發光，也讓粉絲感受到家族基因與演藝努力的結合。

謝承均與劉以豪的「表親組合」再次提醒觀眾，演藝圈中除了實力與人氣，也存在許多有趣的家族連結。無論是在本土劇還是偶像劇，兩人持續展現演技與外型的魅力，也讓粉絲對未來可能的合作充滿期待。