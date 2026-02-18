ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
還記得過年必聽的中國娃娃嗎？　娃娃現況曝光「美得像孫芸芸」

記者許逸群／綜合報導

還記得那首陪伴過年長大的經典〈單眼皮女生〉嗎？當年由泰國女子團體「中國娃娃China Dolls」演唱，憑藉朗朗上口的旋律與甜美造型，迅速風靡華語歌壇。隨著時間流逝，出道已超過20年的她們，尤其是主唱「娃娃」陳冠樺，外貌變化引起網友熱議，甚至被讚美神似台灣知名時尚人士孫芸芸。

▲▼中國娃娃。（圖／翻攝自網路）

▲還記得曾紅遍大街小巷的「中國娃娃」嗎？（圖／翻攝自網路）

娃娃的顏值蛻變

[廣告]請繼續往下閱讀...

出道時的娃娃以甜美小巧的丹鳳眼形象，搭配俏麗短髮和青春洋溢的氣質，成為華語樂壇的可愛象徵。多年後，她將頭髮留長並染成金色，五官立體深邃，外型更顯成熟與高雅。許多歌迷與媒體指出，娃娃如今的氣質與微風創辦人孫芸芸相似，特別是從某些角度看去，笑容與氣場都像極了這位時尚名人。

不僅外貌改變，娃娃的穿衣風格也更大膽時尚，常以優雅洋裝或修身造型亮相，散發成熟魅力。對比當年青春偶像的造型，她的顏值蛻變成為網路熱議焦點，也讓新一代粉絲重新認識中國娃娃。

▲「中國娃娃」娃娃美得像孫芸芸！（圖／翻攝IG）

▲「中國娃娃」娃娃美得像孫芸芸！（圖／翻攝IG）

團體20多年的歷程

中國娃娃由娃娃（陳冠樺）與貝兒（李曉燕）組成，1999年在泰國出道，2000年來台發行首張國語專輯《單眼皮女生》，在台銷售突破25萬張，全亞洲更突破百萬張。她們以活潑造型、甜美聲線，成為當年華語歌壇少見的海外女子團體成功範例。

團體曾在2013年重組，並在泰國及華語地區持續演出，延續人氣。隨著歲月流轉，娃娃的外貌已經成為團體最具話題的亮點之一，而她在舞台上的表現與社群上的曝光，也讓經典團體再度吸引目光。20多年的光陰，讓中國娃娃不只是音樂記憶，更成了華語歌壇的美貌傳奇。

▲▼文總X三立除夕特別節目《WE ARE我們的除夕夜》彩排現場直擊，演出陣容包含中國娃娃China Dolls X、林美秀、展榮展瑞K.R. Bros等。（圖／記者湯興漢攝）

▲中國娃娃受邀錄製除夕節目。（圖／記者湯興漢攝）

受邀除夕節目

除了外貌變化，娃娃與貝兒今年受邀登上台灣除夕特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》，引發粉絲懷舊熱潮，也讓新舊歌迷重溫經典旋律。

