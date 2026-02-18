《俗女》小嘉玲長大了！　盤點5位台灣女童星「轉大人」現況曝光

記者許逸群／綜合報導

「童星出身」是一把雙面刃。如何在觀眾的既定印象中破繭而出，是每位童星的必經課題。以下盤點5位台灣觀眾看著長大的女星，她們有人奪下金鐘、有人跨足主持，更有人在社群與戲劇中找到了全新的自我定位。

一、「大小姐」吳兆絃：從偶像團體到社群形象重塑

▲「大小姐」兆絃長大蛻變成為混血女神。（圖／翻攝自吳兆絃臉書）

8歲時與藍愛子組成「大小姐」出道的吳兆絃，曾以甜美的混血外貌風靡全台。隨著年齡增長，她經歷了演藝圈的轉型陣痛期，也曾面臨社群輿論的風波與挑戰。 吳兆絃並未止步於過往的偶像光環，而是積極透過社群平台重新定義個人品牌。在經歷了一段時間的沉澱後，她成功轉型為時尚與生活風格的 KOL。對她而言，童星身分是啟蒙，而現在的她正學習在成人演藝世界中，以更成熟、真實的姿態應對媒體與大眾。

二、《海角七號》安乙蕎：從「大大」變身陽光演技派

▲安乙蕎曾在電影《海角七號》中，飾演小女孩「大大」。（圖／資料照／記者李毓康攝、翻攝自安乙蕎臉書）

2008年在《海角七號》飾演「大大」的安乙蕎（原名安乙蕎，藝名曾為麥子），那份酷帥又清新的特質至今令人印象深刻。長大後的安乙蕎不僅持續深耕戲劇，作品涵蓋《流麻溝十五號》等具備歷史深度的電影。更值得注意的是她的「形象反差」，私底下的她是名專業的運動愛好者，經常在社群分享自由潛水與戶外運動。這種從「文藝少女」到「運動女神」的蛻變，讓她成功在影視圈走出了一條獨特的健康美路線。

三、《狗蛋大兵》楊小黎：金鐘獎肯定的全方位職人

▲楊小黎曾在《狗蛋大兵》中飾演乖巧好學生「小翠」（左圖右）。（圖／翻攝自網路、楊小黎臉書）

若要論童星轉型的標竿，楊小黎絕對是最扎實的代表。從1990年代《狗蛋大兵》中那個肉肉的可愛女生，到如今成為影視歌三棲的專業藝人。 楊小黎的成功來自於對專業的極致追求。她曾淡出螢光幕專注於政治大學學業，回歸後於 2018 年憑藉《台北歌手》奪下金鐘獎戲劇節目女配角獎。近年她更展現驚人的主持功力，多次擔綱金鐘獎紅毯主持，流利的外語與精準的控場，證明她已從童星徹底蛻變為演藝圈的高端職人。

四、《住左邊住右邊》黃安琪：低調深耕的影視演進

▲黃安琪曾在《住左邊住右邊》中，扮演琇琴女兒「潤潤」（右圖左）。（圖／翻攝自黃安琪臉書、網路翻拍）

在情境喜劇《住左邊住右邊》中飾演郭潤潤的黃安琪，是許多80、90年代觀眾的集體回憶。 黃安琪的轉型之路走得低調且穩健。她並未選擇在主流媒體過度曝光，而是專注於演員本質。長大後的她外型清秀，持續在電視劇（如《金牌老爸》、《阿寬》）與多部大愛劇場中演出，展現出純熟且生活化的演技。對她來說，演戲不再只是童年的玩樂，而是一份需要細水長流耕耘的專業志業。

五、《俗女養成記》吳以涵：新世代演技派的接班人

▲《俗女養成記2》小嘉玲吳以涵長大了。（圖／華視提供、取自臉書）

作為名單中最年輕的代表，吳以涵在《俗女養成記》中飾演的「小嘉玲」，憑藉爆發力十足的演技入圍金鐘獎。隨著步入高中與大學階段，吳以涵有意識地挑戰具備心理層次的叛逆或複雜角色，試圖撕掉「國民女兒」的單一標籤。在2025年後的作品中，觀眾可以看到她日益內斂的眼神與演技，被影評界視為台灣新生代女演員中，最具接班實力的演技派潛力股。

這5位女星的成長史，其實就是台灣影視產業的一部分縮影。她們用時間證明，童星不一定會消失在螢光幕前，只要找對定位並持續精進實力，成長的每一步都能成為作品中最具生命力的養分。