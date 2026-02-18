張景嵐出身學霸家族！學「11種才藝」連國畫都會

記者許逸群／綜合報導

女星張景嵐出道多年，憑藉甜美外型與亮眼身材累積高人氣，但不少觀眾可能不知道，私底下的她其實相當重視學習與自我培養，堪稱演藝圈中低調卻實力驚人的「多才型藝人」。她曾分享，自己從小在重視教育的家庭環境中成長，也因此累積了橫跨多領域的學習背景，讓粉絲直呼相當反差。

張景嵐曾透露，父母都是政大的高材生，也希望她能考上國立大學，但是她太容易分心，常常因為課本上的一個句子，腦中就開始天馬行空有各種畫面，起身找筆，找畫本想記錄下來自己的想像世界，過程中可能又會去拿貼紙，到最後完全忘記自己原本的任務是要讀書準備考試。

她不會想跟妹妹們比成績，「我沒有想要唸書很厲害，我妹是成大政治，研究所政大廣告，小妹是外文的，她們都很會念書。」而從小就對藝術特別有興趣的她，最後也考上台藝大，既達到父母要求，也圓了自己的藝術家夢。

由於父母對教育相當用心，張景嵐自幼稚園時期便開始接觸不同類型的才藝，長年累積下來，學習過的項目多達11種，涵蓋藝術、音樂與體育等領域。粗略盤點，她曾接觸國畫、書法、繪畫、服裝設計、甜點製作、編織、鋼琴、小提琴、直笛、游泳以及瑜珈，展現出橫跨動靜的多元面貌，也逐漸打破外界對她僅停留在外型上的刻板印象。

在靜態藝術方面，張景嵐自小培養繪畫相關能力，包含國畫與書法等需要高度專注力的傳統藝術，累積出扎實的美學基礎；而在生活層面，她也樂於鑽研服裝設計與各類手作技能，對生活細節有著自己的堅持與品味。

音樂領域同樣不缺席，她從小學習鋼琴與小提琴，也能熟練掌握直笛等樂器；在體能方面，則透過游泳與瑜珈維持良好狀態，讓身心取得平衡，呈現出動靜皆宜的生活型態。

對於外界稱讚她「什麼都會」，張景嵐曾謙虛表示，許多項目都需要長時間練習與持續投入，並非短時間就能精通。不過，她願意在不同領域中嘗試與探索的態度，仍被視為演藝圈中相當難得的特質，也讓人更加期待她未來在戲劇與綜藝上的多元發展。

