專訪／炎亞綸連2年問同問題「抽到一樣的籤」　親曝私下拜拜廟宇

記者黃庠棻／台北報導

男星炎亞綸擁有歌手、主持人、演員等多重身份，日前又以個人視角經營YouTube頻道《我偷偷升級》除了演藝圈生活之外，他還努力轉戰幕後、開設成立娛樂公司擔任CEO，他接受《ETtoday星光雲》訪問時也針對此事侃侃而談。

▲炎亞綸分享轉戰幕後的過程。（圖／記者周宸亘攝）

被問到積極轉戰幕後的契機，炎亞綸直言「做幕後是為了目前做準備，為歌手、演員、主持人創造不一樣的環境」，認為命運有給予他一些「指示」，他談及先前拍攝影集《初擁》遇上工安意外，38歲的攝影師黃柏雄與收音助理王暐翔從25公尺高的岩石平台墜落溪谷身亡，這件事發生後他也期許自己可以靠著自身的力量「多做一點事情」，改善整個拍片環境。

開始轉往幕後後，炎亞綸也遇上不少吃力的事情，坦言對自己來說「應酬」是最困難的事情，原來他為了整合資源必須花心力在交際上，必須讓投資方了解自己正在策劃的計畫，更要讓對方了解並期待他推動的項目，更要突破「很多人覺得演藝圈的人是伸手要錢的一層屏障」，這對他來說壓力相當大，笑說「所以我回家都沒力氣發文了」。

先前，炎亞綸曾分享成立大浪娛樂，目標3年籌資1.6億台幣，低調表示目前都還在進行中，是一個3年的計畫，現在募資到的具體金額「不好說」，直言「不是到太可怕，離開演藝圈之後，這個數字相對輕鬆」，因為他發現「手上握有資金的人其實不少」，他對於募資進度抱持樂觀，笑說「不樂觀的話辦公室就會悲觀」。

不僅如此，炎亞綸轉往幕後後，也必須與不少大老闆交手，先前曾透露自己在募集資金時，對方用「擲筊」來決定要不要投資，他笑說「台灣大部分傳產、金融業的人都很相信風水，有些做總代理的人公司都有一尊媽祖」。

炎亞綸分享先前他去台中拜訪一位大老闆，對方公司是做環保才值得事業，只是對方任何事情都要先問過媽祖，當天他鼓起勇氣去「搏感情」時，就把企劃案放在神明桌，還當面跟媽祖打招呼、燒香來問是否可以合作，沒想到一次就中聖筊。

另一次，炎亞綸也是要找一位大哥募資，對方拜的是五財神爺，這次的金額較大、業務範圍又更廣，因此必須要連續擲筊多個聖筊才行，對方問了一個數字後，神明給了聖筊，後續對方又往上問了幾個投資金額，沒想到神明都給過，最後因為金額過大，他雖擲筊成功但仍吃了閉門羹。

因為募資的關係，炎亞綸有了許多與神明交流的經驗，但他私底下只會到宜蘭的三清宮求籤，直言「每次都很準」，他曾連續兩年在該宮廟詢問神明同一個問題，時隔一年求到「同一支籤」，讓十分他相信「舉頭三尺有神明」。

