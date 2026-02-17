ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
鄭少秋 小孟老師 黃少谷 蕭閎仁 珍琳 張兆志 許允樂 Makiyo

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

記者王靖淳／綜合報導

演藝圈中能夠維持長久且真摯的友誼實屬難得，而女星丫頭（詹子晴）與郭書瑤（瑤瑤）這對好姐妹，相識至今已邁入第15個年頭，深厚情誼令人稱羨。以下就跟著《ETtoday星光雲》一起盤點，4對明星好友閨蜜組合。

▲▼4對沒想到是閨密。（圖／ETtoday星光雲製圖）

▲4對沒想到是閨蜜。（圖／ETtoday星光雲製圖）

丫頭&郭書瑤

丫頭過去在受訪時曾坦言，其實沒想過2人會變成這麼好的朋友，甚至還曾在鏡頭前喊話郭書瑤：「我希望我可以越來越厲害，以後我都會養妳。我希望我可以賺很多錢，我們以後房子可以買在旁邊當好鄰居，我希望我們可以當一輩子的好朋友。」面對好姐妹的深情告白，郭書瑤則表示，自己一直以來都非常欣賞丫頭的開朗性格，即使再無聊的地方，只要有對方在，氣氛都會變得有趣而輕鬆。

▲▼郭書瑤&丫頭。（圖／翻攝自Facebook／郭書瑤瑤瑤）

▲丫頭&郭書瑤。（圖／翻攝自Facebook／郭書瑤瑤瑤）

方志友&昆凌

方志友與昆凌在戲劇作品上幾乎鮮少有直接的合作機會，究竟是如何牽起這段深厚的緣份？對此，方志友也親自解密兩人友誼的起點。她透露：「之前本來要跟昆凌合作拍一部電影，我們還一起受訓、上課」，兩人為了這部作品朝夕相處，培養出革命情感。沒想到就在一切準備就緒時，電影突然不拍了。雖然工作告吹，但這段時光卻意外促成兩人相識，後來彼此的小孩，也互相成為玩伴。

▲▼方志友&昆凌。（圖／翻攝自Facebook／方志友Beatrice Fang ）

▲方志友&昆凌。（圖／翻攝自Facebook／方志友Beatrice Fang）

林心如&陳美鳳

陳美鳳2014年在社群上曬出一張與林心如的親密合照，意外引發熱烈討論。由於兩人看似分屬不同戲劇圈與世代，讓不少網友好奇兩人之間的緣分。事實上，陳美鳳與林心如是透過藍心湄的牽線下成為好友，三人私下常一起聚會、吃飯，久而久之便培養出如姐妹般的情感。

▲林心如&陳美鳳。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳 MeiFen）

▲林心如&陳美鳳。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳 MeiFen）

楊丞琳&陳妍希

楊丞琳與陳妍希在2007年共同出演電視劇《換換愛》，進而成為好朋友。隨著兩人在演藝事業上各自發光發熱，工作行程自然是滿檔且忙碌，但每逢彼此生日或重要場合時，總會排除萬難也要見上一面，每一次的合體同框，都會引起外界廣大的討論及關注，被不少人公認是彼此親密無間的好友。

▲▼楊丞琳&陳妍希。（圖／翻攝自Facebook／楊丞琳Rainie Yang）

▲楊丞琳&陳妍希。（圖／翻攝自Facebook／楊丞琳Rainie Yang）

陳妍希楊丞琳陳美鳳林心如丫頭郭書瑤方志友昆凌

