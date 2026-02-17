ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

張兆志揭「離婚許允樂內幕」
過年紅包「14禁忌」一次看
5藝人集體轉行當房仲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鄭少秋 小孟老師 黃少谷 蕭閎仁 珍琳 張兆志 許允樂 Makiyo

愷樂神隱4年當媽、米可白認愛孫綻！　「5位兒童台姐姐」近況曝

記者王靖淳／綜合報導

昔日從兒童台出道的「姐姐」們，不僅個個擁有標誌性的外型，更具備讓人融化的親和力，是無數小朋友心中的超級偶像。《ETtoday娛樂星光雲》特別為私心盤點，整理出5位經典「姐姐」如今新近況，帶您一起重溫回憶！

▲▼盤點兒童台5姐姐近況。（圖／ETtoday星光雲製圖）

▲盤點兒童台5姐姐近況。（圖／ETtoday星光雲製圖）

蝴蝶姐姐在2014年宣告卸下「姐姐」戰袍，改以本名「愷樂」重新出發，不過她在2020年因介入歌手羅志祥及周揚青的感情，而消失在螢光幕前長達4年，直到2024年9月，才公開一張超音波照證實懷孕生子，事後更露面並曬出和兒子的溫馨合照，令大批粉絲相當驚喜，許多演藝圈好友也都紛紛留言送上祝福，此後也經常會透過社群分享育兒日常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼兒童台姐姐近況。（圖／翻攝自Threads／butterfly092288）

▲蝴蝶姐姐。（圖／翻攝自Threads／butterfly092288）

昔日活躍於電視螢幕與網路直播的林姵君，過去以「優格姐姐」（後更名為DoReMi姐姐）的形象深植人心。自從2016年與實況主Xargon步入禮堂後，兩人育有一對可愛子女，為了陪伴孩子成長，她將生活重心投入到家庭，逐漸淡出螢光幕前。直到2024年6月，她終於難得復出，首次挑戰重返外景主持的工作。

▲▼兒童台姐姐近況。（圖／翻攝自Facebook／優格-Doremi姐姐）

▲優格姐姐。（圖／翻攝自Facebook／優格-Doremi姐姐）

草莓姐姐（簡皎竹）與香蕉哥哥（林掄元）在2018年修成正果步入禮堂，婚後隔年兩人喜迎寶貝兒子的誕生，正式升格為新手爸媽。如今，夫妻倆也共同創立YouTube頻道「香草CP」，大方透過鏡頭記錄，並分享一家三口甜蜜溫馨的婚後親子生活，展現出螢幕下真實幸福的一面。

▲▼兒童台姐姐近況。（圖／翻攝自Facebook／草莓姐姐-簡皎竹）

▲草莓姐姐。（圖／翻攝自Facebook／草莓姐姐-簡皎竹）

葡萄姐姐除了深耕兒童節目外，當時也常在各大綜藝節目中露臉，展現不同於姐姐身分的綜藝感。直到2010年，她正式卸下「姐姐」的身分，改以藝名「米可白」轉戰演藝圈，並在多部戲劇作品中有亮眼表現，更拿下第58屆金鐘獎戲劇節目女配角獎。至於感情現況，米可白和藝人孫綻在2024年8月大方認愛，平時偶爾也會透過社群隔空放閃。

▲▼兒童台姐姐近況。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

▲米可白（葡萄姐姐）。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

果凍姐姐（楊晨熙）曾與男星大飛（吳志慶）有過一段9年的感情，雙方一度論及婚嫁，無奈最終於2021年和平分手。她在揮別舊愛後，於2023年宣布和圈外建商男友結婚，並證實懷孕喜訊，隨後在隔年4月生下女兒「小龍女」，平時經常會透過社群分享育兒日常。

▲▼兒童台姐姐近況。（圖／翻攝自Facebook／楊晨熙）

▲楊晨熙（果凍姐姐）。（圖／翻攝自Facebook／楊晨熙）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

優格姐姐林姵君草莓姐姐愷樂蝴蝶姐姐楊晨熙米可白

推薦閱讀

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

12小時前

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

22小時前

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

12小時前

初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」　誤觸恐影響整年運勢

初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」　誤觸恐影響整年運勢

2/16 08:00

老公胖到95kg「1個月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘：只能DIY

老公胖到95kg「1個月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘：只能DIY

14小時前

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

15小時前

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

11小時前

丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍

丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍

20小時前

日本AV界6大超狂新人！　台灣女孩齋齋逐夢、800人斬神秘海歸正妹

日本AV界6大超狂新人！　台灣女孩齋齋逐夢、800人斬神秘海歸正妹

13小時前

愷樂神隱4年當媽、米可白認愛孫綻！　「5位兒童台姐姐」近況曝

愷樂神隱4年當媽、米可白認愛孫綻！　「5位兒童台姐姐」近況曝

2小時前

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！　揭現任女主人私下一面

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！　揭現任女主人私下一面

20小時前

20年前一首歌爆紅！最美玉女「震撼結婚離開台灣」　被搶鏡頭委屈痛哭

20年前一首歌爆紅！最美玉女「震撼結婚離開台灣」　被搶鏡頭委屈痛哭

18小時前

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
《陽光女子》成國片冠軍　演員們齊感謝「她講到哽咽」

《陽光女子》成國片冠軍　演員們齊感謝「她講到哽咽」
賈永婕私心把玄彬合照設桌布　曝霍諾德團隊「又壯又帥」！

賈永婕私心把玄彬合照設桌布　曝霍諾德團隊「又壯又帥」！
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？
見AI列出娶劉品言6優點　連晨翔放閃：娶到她是我賺到

見AI列出娶劉品言6優點　連晨翔放閃：娶到她是我賺到
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

木蘭專訪

木蘭專訪

談詩玲專訪

談詩玲專訪

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

看更多

【羨慕旁人了】同事情人節上班！突收遠距離男友外送花敲幸福

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

喪母後第一個過年！小嫻除夕上香惹鼻酸　堅強圍爐「送爸爸大紅包」

1小時前0

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

1小時前20

《柯南》小蘭聲優生病暫停活動！　「柯南」不捨：等妳回來我的戀人

1小時前21

蕭敬騰親下廚！Summer喪父後的首除夕夜　不捨搬離醫院旁租屋

2小時前21

愷樂神隱4年當媽、米可白認愛孫綻！　「5位兒童台姐姐」近況曝

2小時前0

2月17日星座運勢／雙魚座求愛得到回應　獅子座感情甜度上揚

2小時前0

《單身即地獄5》金珉志認配對失敗！對宋承一「僅單方面」：被斷開

3小時前20

竟然有4對！盤點韓星10年情結婚潮　尹善宇❤金佳恩認愛即婚禮

4小時前21

朝聖綠洲重組！曼徹斯特、利物浦「英搖聖地」巡禮　酒吧老闆竟是Oasis大哥

11小時前20

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

讀者迴響

熱門新聞

  1. 張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭
    12小時前3030
  2. 鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年
    22小時前2220
  3. 5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定
    12小時前207
  4. 初一千萬別洗頭！小孟老師揭14大禁忌
    2/16 08:004
  5. 老公胖到95kg「1月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘
    14小時前2412
  6. 大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來
    15小時前129
  7. 依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤
    11小時前4
  8. 丫頭被關美肌「6女星真貌全被拍」
    20小時前187
  9. 日本AV界6大超狂新人！台灣女孩齋齋逐夢
    13小時前6
  10. 愷樂神隱4年當媽、米可白認愛孫綻！　「5位兒童台姐姐」近況曝
    2小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合