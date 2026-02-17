愷樂神隱4年當媽、米可白認愛孫綻！　「5位兒童台姐姐」近況曝

記者王靖淳／綜合報導

昔日從兒童台出道的「姐姐」們，不僅個個擁有標誌性的外型，更具備讓人融化的親和力，是無數小朋友心中的超級偶像。《ETtoday娛樂星光雲》特別為私心盤點，整理出5位經典「姐姐」如今新近況，帶您一起重溫回憶！

▲盤點兒童台5姐姐近況。（圖／ETtoday星光雲製圖）

蝴蝶姐姐在2014年宣告卸下「姐姐」戰袍，改以本名「愷樂」重新出發，不過她在2020年因介入歌手羅志祥及周揚青的感情，而消失在螢光幕前長達4年，直到2024年9月，才公開一張超音波照證實懷孕生子，事後更露面並曬出和兒子的溫馨合照，令大批粉絲相當驚喜，許多演藝圈好友也都紛紛留言送上祝福，此後也經常會透過社群分享育兒日常。

▲蝴蝶姐姐。（圖／翻攝自Threads／butterfly092288）

昔日活躍於電視螢幕與網路直播的林姵君，過去以「優格姐姐」（後更名為DoReMi姐姐）的形象深植人心。自從2016年與實況主Xargon步入禮堂後，兩人育有一對可愛子女，為了陪伴孩子成長，她將生活重心投入到家庭，逐漸淡出螢光幕前。直到2024年6月，她終於難得復出，首次挑戰重返外景主持的工作。

▲優格姐姐。（圖／翻攝自Facebook／優格-Doremi姐姐）

草莓姐姐（簡皎竹）與香蕉哥哥（林掄元）在2018年修成正果步入禮堂，婚後隔年兩人喜迎寶貝兒子的誕生，正式升格為新手爸媽。如今，夫妻倆也共同創立YouTube頻道「香草CP」，大方透過鏡頭記錄，並分享一家三口甜蜜溫馨的婚後親子生活，展現出螢幕下真實幸福的一面。

▲草莓姐姐。（圖／翻攝自Facebook／草莓姐姐-簡皎竹）

葡萄姐姐除了深耕兒童節目外，當時也常在各大綜藝節目中露臉，展現不同於姐姐身分的綜藝感。直到2010年，她正式卸下「姐姐」的身分，改以藝名「米可白」轉戰演藝圈，並在多部戲劇作品中有亮眼表現，更拿下第58屆金鐘獎戲劇節目女配角獎。至於感情現況，米可白和藝人孫綻在2024年8月大方認愛，平時偶爾也會透過社群隔空放閃。

▲米可白（葡萄姐姐）。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

果凍姐姐（楊晨熙）曾與男星大飛（吳志慶）有過一段9年的感情，雙方一度論及婚嫁，無奈最終於2021年和平分手。她在揮別舊愛後，於2023年宣布和圈外建商男友結婚，並證實懷孕喜訊，隨後在隔年4月生下女兒「小龍女」，平時經常會透過社群分享育兒日常。

▲楊晨熙（果凍姐姐）。（圖／翻攝自Facebook／楊晨熙）