邵雨薇、郭書瑤親妹高顏值曝光！　盤點5對神基因兄弟姊妹

演藝圈不但藝人本身自帶光環，連家人的一舉一動都備受矚目，許多明星走紅後，網友們驚訝發現原來他們的兄弟姊妹也擁有驚人美貌。以下就跟著《ETtoday星光雲》一起盤點，5對明星高顏值兄弟姊妹組合。

▲明星基因太神。（圖／ETtoday星光雲製圖）

邵雨薇&妹妹

邵雨薇第一次曝光妹妹照片時，是為了慶祝妹妹生日，同時也是自己演出《1989一念間》中「葉真真」的生日，神巧合令粉絲相當驚喜。她當時寫道：「希望妳平安幸福健康快樂的長大」，還附上大大的愛心符號，字裡行間盡是對妹妹的疼惜。姊妹高顏值曝光後，被網友大讚一家神基因，甚至還有粉絲留言報名想當妹妹。

▲邵雨薇&妹妹。（圖／翻攝自Facebook／邵雨薇）

郭書瑤&妹妹

郭書瑤早在2010年就曾讓妹妹在《好姐妹》MV中露面，影片中穿上可愛睡衣，青澀模樣在當時也引發過不少討論。後來也多次在社群出賣妹妹，每當PO出姊妹合照，總是會引起網友們熱烈討論，「姊妹長得好像喔」、「這顏值簡直太高了」、「妹妹也好漂亮」、「跪求妹妹IG」、「妹妹也很漂亮！有沒有興趣加入演藝圈。」

▲郭書瑤&妹妹。（圖／翻攝自Facebook／郭書瑤瑤瑤）

曾之喬&姊姊

曾之喬過去曾在社群曬出一家人的溫馨全家福，沒想到這張照片意外引爆話題，眾人的目光焦點瞬間被站在她身旁的姊姊給奪走。據了解，曾之喬的姊姊只比她大一歲，職業是一名空服員，姊妹倆站在一起的合照，顏值不分軒輊，讓大批網友看了忍不住驚嘆連連，直呼這一家人的基因實在是太強大了。

▲曾之喬&姊姊。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

許維恩4姊弟

許維恩一家擁有令人稱羨的優良基因，她還有2個姊姊許路兒、許菲菲，2人都是凍齡美女。現年50歲的大姊與48歲的二姊，憑藉著宛如20歲正妹的緊緻臉孔及魔鬼身材，打破了歲月的限制。此外，家中還有1位與許維恩相差11歲的小弟湯姆，每當4姊弟在社群上曬出合照，那強大的家族顏值總是能掀起網友熱烈討論。

▲許維恩4姊弟。（圖／翻攝自Facebook／許維恩）

周興哲&哥哥周予天

周興哲與哥哥周予天同樣都是才華洋溢的音樂人，雖然兄弟倆的音樂風格截然不同，但體內流淌的創作基因卻一樣強大。值得一提的是，周予天近年來走出一條屬於自己的路，先是憑藉在綜藝節目《全明星運動會》中的拼勁及表現打開知名度，近期更跨足戲劇圈挑戰演技，展現出能唱、能動又能演的全方位魅力。

▲周予天&周興哲。（圖／翻攝自Facebook／周予天）