ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Lulu升格陳太太首過年
新春旺財指南！
《超級星光大道》8位冠軍近況
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鄭少秋 小孟老師 黃少谷 蕭閎仁 珍琳 張兆志 許允樂 Makiyo

邵雨薇、郭書瑤親妹高顏值曝光！　盤點5對神基因兄弟姊妹

記者王靖淳／綜合報導

演藝圈不但藝人本身自帶光環，連家人的一舉一動都備受矚目，許多明星走紅後，網友們驚訝發現原來他們的兄弟姊妹也擁有驚人美貌。以下就跟著《ETtoday星光雲》一起盤點，5對明星高顏值兄弟姊妹組合。

▲▼明星基因太神。（圖／ETtoday星光雲製圖）

▲明星基因太神。（圖／ETtoday星光雲製圖）

邵雨薇&妹妹

[廣告]請繼續往下閱讀...

邵雨薇第一次曝光妹妹照片時，是為了慶祝妹妹生日，同時也是自己演出《1989一念間》中「葉真真」的生日，神巧合令粉絲相當驚喜。她當時寫道：「希望妳平安幸福健康快樂的長大」，還附上大大的愛心符號，字裡行間盡是對妹妹的疼惜。姊妹高顏值曝光後，被網友大讚一家神基因，甚至還有粉絲留言報名想當妹妹。

▲▼邵雨薇。（圖／翻攝自Facebook／邵雨薇）

▲邵雨薇&妹妹。（圖／翻攝自Facebook／邵雨薇）

郭書瑤&妹妹

郭書瑤早在2010年就曾讓妹妹在《好姐妹》MV中露面，影片中穿上可愛睡衣，青澀模樣在當時也引發過不少討論。後來也多次在社群出賣妹妹，每當PO出姊妹合照，總是會引起網友們熱烈討論，「姊妹長得好像喔」、「這顏值簡直太高了」、「妹妹也好漂亮」、「跪求妹妹IG」、「妹妹也很漂亮！有沒有興趣加入演藝圈。」

▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自Facebook／郭書瑤瑤瑤）

▲郭書瑤&妹妹。（圖／翻攝自Facebook／郭書瑤瑤瑤）

曾之喬&姊姊

曾之喬過去曾在社群曬出一家人的溫馨全家福，沒想到這張照片意外引爆話題，眾人的目光焦點瞬間被站在她身旁的姊姊給奪走。據了解，曾之喬的姊姊只比她大一歲，職業是一名空服員，姊妹倆站在一起的合照，顏值不分軒輊，讓大批網友看了忍不住驚嘆連連，直呼這一家人的基因實在是太強大了。

▲▼曾之喬&姊姊。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

▲曾之喬&姊姊。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

許維恩4姊弟

許維恩一家擁有令人稱羨的優良基因，她還有2個姊姊許路兒、許菲菲，2人都是凍齡美女。現年50歲的大姊與48歲的二姊，憑藉著宛如20歲正妹的緊緻臉孔及魔鬼身材，打破了歲月的限制。此外，家中還有1位與許維恩相差11歲的小弟湯姆，每當4姊弟在社群上曬出合照，那強大的家族顏值總是能掀起網友熱烈討論。

▲▼許維恩。（圖／翻攝自Facebook／許維恩）

▲許維恩4姊弟。（圖／翻攝自Facebook／許維恩）

周興哲&哥哥周予天

周興哲與哥哥周予天同樣都是才華洋溢的音樂人，雖然兄弟倆的音樂風格截然不同，但體內流淌的創作基因卻一樣強大。值得一提的是，周予天近年來走出一條屬於自己的路，先是憑藉在綜藝節目《全明星運動會》中的拼勁及表現打開知名度，近期更跨足戲劇圈挑戰演技，展現出能唱、能動又能演的全方位魅力。

▲▼周予天&周興哲。（圖／翻攝自Facebook／周予天）

▲周予天&周興哲。（圖／翻攝自Facebook／周予天）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

邵雨薇郭書瑤許維恩曾之喬周興哲

推薦閱讀

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

2/16 11:08

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

9小時前

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

20小時前

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

2/16 22:00

薛凱琪春晚彩排「雙眼無神」畫面瘋傳　近況曝光惹心疼

薛凱琪春晚彩排「雙眼無神」畫面瘋傳　近況曝光惹心疼

12小時前

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

10小時前

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

22小時前

八點檔女星認「懷孕後性慾變強」　狂做春夢：這樣正常嗎？

八點檔女星認「懷孕後性慾變強」　狂做春夢：這樣正常嗎？

16小時前

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

9小時前

月燒17萬養病母！　《星光》大Q「1年20場工作全被砍」崩潰身心出狀況

月燒17萬養病母！　《星光》大Q「1年20場工作全被砍」崩潰身心出狀況

12小時前

大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單…內褲勾引、霸總強制愛

大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單…內褲勾引、霸總強制愛

13小時前

財產從不分你我！鍾欣怡、孫樂欣「共同產制」鎖住10年婚

財產從不分你我！鍾欣怡、孫樂欣「共同產制」鎖住10年婚

8小時前

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

談詩玲專訪

談詩玲專訪

木蘭專訪

木蘭專訪

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

看更多

【這才叫香火老手】13年前就搶過 頭香哥再奪第一！

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

安心亞遇狂風「超短裙」險走光！　范姜彥豐甩綠帽低溫上工當男一

30分鐘前1

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開：睡午覺、待太晚恐招厄運

37分鐘前2

邵雨薇、郭書瑤親妹高顏值曝光！　盤點5對神基因兄弟姊妹

7小時前20

被唱衰「只是玩票」！　蘇震洋等30年圓夢...反成妻兒「重大轉捩點」

8小時前3

財產從不分你我！鍾欣怡、孫樂欣「共同產制」鎖住10年婚

9小時前84

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

9小時前0

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

10小時前64

家寧初一拜拜許願「優雅奔向目標」　網狂酸：欠錢欠過年

10小時前40

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

11小時前20

YTR鐵牛喜迎二寶！　甜曬陪產照：好特別的除夕

讀者迴響

熱門新聞

  1. 鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年
    2/16 11:082220
  2. Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家
    9小時前163
  3. 豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂
    20小時前2825
  4. 5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定
    2/16 22:00229
  5. 薛凱琪春晚彩排「雙眼無神」畫面瘋傳
    12小時前121
  6. 丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情
    10小時前8
  7. 盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚
    22小時前
  8. 八點檔女星認「懷孕後性慾變強」
    16小時前128
  9. 《超級星光大道》8位冠軍近況曝光
    9小時前
  10. 月燒17萬養病母！　《星光》大Q「1年20場工作全被砍」崩潰身心出狀況
    12小時前6
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合