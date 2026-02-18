童話愛情現實版！許瑋甯甜嫁邱澤、劉品言閃婚連晨翔　5對假戲真做CP

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
許瑋甯甜嫁邱澤、劉品言閃婚連晨翔！　盤點5對假戲真做CP

記者王靖淳／綜合報導

演藝圈因拍戲朝夕相處而擦出愛火的例子屢見不鮮，許多粉絲最期待的畫面，莫過於劇中甜死人的CP在現實生活中真的修成正果。以下就跟著《ETtoday星光雲》一起盤點，5對因戲結緣，進而「假戲真做」的情侶檔。

▲▼假戲真做5情侶。（圖／ETtoday星光雲製圖）

▲假戲真做5情侶。（圖／ETtoday星光雲製圖）

邵雨薇&吳慷仁

邵雨薇與吳慷仁因合作拍攝電視劇《極品絕配》擦出愛火，小倆口曾一度分手退回朋友關係，但到了2020年11月時驚喜宣布復合，甚至還在受訪時表示，彼此是最完美的戀愛。雖然平時兩人不常公開曬恩愛，但是每每隔空放閃的互動，卻經常羨煞眾人，過去還曾一度傳出已同居、祕婚的消息，不過女方事後否認傳聞，感情現況引發關注及討論。

▲▼假戲真做5情侶。（圖／翻攝自Facebook／邵雨薇）

▲邵雨薇&吳慷仁。（圖／翻攝自Facebook／邵雨薇）

柯佳嬿&坤達

柯佳嬿與坤達因合作拍攝電視劇《我們發財了》擦出愛火，小倆口低調交往5年後，在2017年宣布結婚，其中女方曾感性透露，坤達總有辦法在她結束工作後，讓她卸下壓力開懷大笑。雖然夫妻倆平時鮮少曬恩愛，但是坤達在前年拿下金鐘獎時，大方在鏡頭前喊話「老婆～我拿完這個獎，然後等下就回家了」，隔空甜蜜放閃的舉動，令不少人為之羨慕。

▲▼假戲真做5情侶。（圖／翻攝自Facebook／柯佳嬿Alice Ko）

▲柯佳嬿&坤達。（圖／翻攝自Facebook／柯佳嬿Alice Ko）

邱澤&許瑋甯

邱澤與許瑋甯因合作拍攝電影《當男人戀愛時》擦出愛火，小倆口2021年底無預警宣布結婚，消息一出立刻轟動各界。夫妻倆去年8月迎來寶貝兒子Ian的出生，並於同年11月底舉辦婚宴。這股粉紅泡泡甚至延燒到串流平台，兩人的定情作《當男人戀愛時》還一度衝回Netflix台灣排行榜前十名，被網友戲稱是：「最強的愛情紀錄片！」

▲▼假戲真做5情侶。（圖／記者黃克翔攝）

▲邱澤&許瑋甯。（圖／記者黃克翔攝）

辰亦儒&曾之喬

辰亦儒與曾之喬因合作拍攝電視劇《愛似百匯》擦出愛火，小倆口一度傳了長達9年的緋聞，中間還一度分手退回朋友關係，不過卻在2020年1月驚喜宣布結婚，結婚4年後，兩人在2024年8月公開懷孕喜訊，並於隔年2月在社群發文，證實已低調生下寶貝兒子。消息一出，令許多好友和粉絲替他們開心。此前，曾之喬曾透露理想男友條件，「要孝順、個性穩定、喜歡小孩，且要接受我有自己的事業」，結果辰亦儒每條都符合，才讓這段戀情延續多年。

▲▼假戲真做5情侶。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

▲辰亦儒&曾之喬。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

連晨翔&劉品言

連晨翔與劉品言因合作拍攝電視劇《舊金山美容院》擦出愛火，小倆口在去年6月公開結婚及懷孕雙喜訊，隔月到戶政事務所完成結婚登記，並在同年11月平安生下女兒。事實上，兩人早在合作拍戴愛玲的MV就認識，直到在2024年合作《舊金山美容院》才開始變熟，不過戲一殺青後又各忙各的，到了後期配音時再見面，才開始真正熟起來。在導演生日聚會後，連晨翔鼓起勇氣追求劉品言，兩人以結婚為前提交往，消息一出，令大票網友驚喜不已。

▲▼假戲真做5情侶。（圖／翻攝自Facebook／劉品言Esther LIU）

▲連晨翔&劉品言。（圖／翻攝自Facebook／劉品言Esther LIU）

