林襄爆高鐵佔位！2025啦啦隊爭議盤點　偷吃人夫、富商小三疑雲全上榜

記者王靖淳／綜合報導

2025年畫下句點，回顧這一年，台灣啦啦隊依舊是流量密碼，女孩們在球場上光鮮亮麗，但場下也發生不少爭議，進而登上新聞版面，以下就跟著《ETtoday星光雲》一起盤點曾經翻車、導致形象受損的啦啦隊女孩們。

林襄

林襄日前捲入佔位爭議，整起風波源自黃小柔、Vicky在節目《小姐不熙娣》中爆料，之前搭高鐵出外景時，遇到某流量女星沒禮貌又佔位，同時也透露，該女星約20多歲、有經營YouTube，是目前非常受歡迎的偶像，片段播出後，引發外界瘋猜。隨著風波延燒，黃小柔發文說明整起事件經過，親口證實自己爆料的對象就是啦啦隊女孩林襄與林穎樂其中一人，「句句屬實，絕無虛言。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林襄。（圖／翻攝自Facebook／林襄Mizuki）

林穎樂

林穎樂和林襄日前捲入佔位爭議，為此她在出席活動時曾解釋，當時錄影過程中並無感受到不妥，和Vicky、黃小柔私下相處融洽，事後還收到Vicky的私訊表示很開心認識可愛的妹妹們，「IG也有互相標註、留言，相處很愉快！」另外，林穎樂所屬的樂天桃猿事後也表示，「針對近期事件引發的關注，據了解，佔位當事人並非穎樂。然而，此事佔用了大量社會資源，我們衷心希望事件能儘快平息，針對此事球團不會再做任何回應，謝謝大家。」

▲林穎樂。（圖／翻攝自Facebook／林穎樂）

嘎琳

嘎琳日前和富商傳緋聞，甚至遭指介入對方婚姻當小三。為此球團嚴正回應：「對於毫無根據的外界揣測，我們不會再作任何回應。也再次提醒大眾，請將焦點放在女孩們的專業表現與努力付出，而非不實的謠言。」後來嘎琳也發文宣布合約結束就退出啦啦隊，並坦言受到大量不實報導與臆測困擾，讓她對娛樂圈徹底失望，而去年9月28日是她最後一天在球場應援的日子。

▲嘎琳。（圖／翻攝自Facebook／嘎琳-Galin）

Dora

Dora日前捲入當富商小三的疑雲，整起風波源自律師李怡貞在節目《11點熱吵店》中爆料，有位現役啦啦隊女神介入某富商婚姻成為小三，甚至懷孕墮胎，片段播出後不久，過去判決書就被眼尖的網友挖出，Dora遭影射就是富商的小三。面對外界討論，Dora未發聲回應過此事，過去工作還一度面臨全面停擺的窘境。

▲Dora。（圖／翻攝自Facebook／Dora.是小葳葳呀）

李芷霖

李芷霖過去曾傳出和中國CBA聯賽天津男籃的林庭謙交往時被劈腿，不但遭指控是恐怖情人，還向前任討6千萬青春補償費，事後她曬報案單澄清。後來有網友在Dcard發文，爆料李芷霖偷吃人夫，並附上對話截圖及私密照，貼文曝光後引發熱議。為此，李芷霖事後發布4點聲明，堅稱「絕無當小三」一事，不過她承認私密照是她本人，且拍攝者正是前任林庭謙。

▲李芷霖。（圖／翻攝自Facebook／李芷霖霖霖）