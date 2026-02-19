ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《甄嬛》6大經典場景全回顧
「初級大人」爆紅：有事要問高級大人
突現強烈直覺！李懿衝彩券行戰果超狂
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林采緹 陳真 何妤玟 薔薔 若綺 吳兆絃 楊小黎 小嘉玲

林襄爆高鐵佔位！2025啦啦隊爭議盤點　偷吃人夫、富商小三疑雲全上榜

記者王靖淳／綜合報導

2025年畫下句點，回顧這一年，台灣啦啦隊依舊是流量密碼，女孩們在球場上光鮮亮麗，但場下也發生不少爭議，進而登上新聞版面，以下就跟著《ETtoday星光雲》一起盤點曾經翻車、導致形象受損的啦啦隊女孩們。

林襄

林襄日前捲入佔位爭議，整起風波源自黃小柔、Vicky在節目《小姐不熙娣》中爆料，之前搭高鐵出外景時，遇到某流量女星沒禮貌又佔位，同時也透露，該女星約20多歲、有經營YouTube，是目前非常受歡迎的偶像，片段播出後，引發外界瘋猜。隨著風波延燒，黃小柔發文說明整起事件經過，親口證實自己爆料的對象就是啦啦隊女孩林襄與林穎樂其中一人，「句句屬實，絕無虛言。」

▲▼啦啦隊女孩翻車盤點。（圖／翻攝自Facebook／林襄Mizuki）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林襄。（圖／翻攝自Facebook／林襄Mizuki）

林穎樂

林穎樂和林襄日前捲入佔位爭議，為此她在出席活動時曾解釋，當時錄影過程中並無感受到不妥，和Vicky、黃小柔私下相處融洽，事後還收到Vicky的私訊表示很開心認識可愛的妹妹們，「IG也有互相標註、留言，相處很愉快！」另外，林穎樂所屬的樂天桃猿事後也表示，「針對近期事件引發的關注，據了解，佔位當事人並非穎樂。然而，此事佔用了大量社會資源，我們衷心希望事件能儘快平息，針對此事球團不會再做任何回應，謝謝大家。」

▲▼啦啦隊女孩翻車盤點。（圖／翻攝自Facebook／林穎樂）

▲林穎樂。（圖／翻攝自Facebook／林穎樂）

嘎琳

嘎琳日前和富商傳緋聞，甚至遭指介入對方婚姻當小三。為此球團嚴正回應：「對於毫無根據的外界揣測，我們不會再作任何回應。也再次提醒大眾，請將焦點放在女孩們的專業表現與努力付出，而非不實的謠言。」後來嘎琳也發文宣布合約結束就退出啦啦隊，並坦言受到大量不實報導與臆測困擾，讓她對娛樂圈徹底失望，而去年9月28日是她最後一天在球場應援的日子。

▲▼啦啦隊女孩翻車盤點。（圖／翻攝自Facebook／嘎琳-Galin）

▲嘎琳。（圖／翻攝自Facebook／嘎琳-Galin）

Dora

Dora日前捲入當富商小三的疑雲，整起風波源自律師李怡貞在節目《11點熱吵店》中爆料，有位現役啦啦隊女神介入某富商婚姻成為小三，甚至懷孕墮胎，片段播出後不久，過去判決書就被眼尖的網友挖出，Dora遭影射就是富商的小三。面對外界討論，Dora未發聲回應過此事，過去工作還一度面臨全面停擺的窘境。

▲▼啦啦隊女孩翻車盤點。（圖／翻攝自Facebook／Dora.是小葳葳呀）

▲Dora。（圖／翻攝自Facebook／Dora.是小葳葳呀）

李芷霖

李芷霖過去曾傳出和中國CBA聯賽天津男籃的林庭謙交往時被劈腿，不但遭指控是恐怖情人，還向前任討6千萬青春補償費，事後她曬報案單澄清。後來有網友在Dcard發文，爆料李芷霖偷吃人夫，並附上對話截圖及私密照，貼文曝光後引發熱議。為此，李芷霖事後發布4點聲明，堅稱「絕無當小三」一事，不過她承認私密照是她本人，且拍攝者正是前任林庭謙。

▲▼啦啦隊女孩翻車盤點。（圖／翻攝自Facebook／李芷霖霖霖）

▲李芷霖。（圖／翻攝自Facebook／李芷霖霖霖）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

林襄林穎樂李芷霖嘎琳Dora啦啦隊

推薦閱讀

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！　認當小三：被拿假身分證騙

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！　認當小三：被拿假身分證騙

10小時前

購物天后尪想「邊看A片邊做」！林采緹認不愛男友戴套 5女星房事全招了

購物天后尪想「邊看A片邊做」！林采緹認不愛男友戴套 5女星房事全招了

2/18 19:00

平溪餐廳驚見「野生啦啦隊女神」！0偽裝當工讀生　洗碗畫面全被拍

平溪餐廳驚見「野生啦啦隊女神」！0偽裝當工讀生　洗碗畫面全被拍

9小時前

林依晨「棄贊助」訂喜憨兒喜餅！5明星暖舉被讚爆

林依晨「棄贊助」訂喜憨兒喜餅！5明星暖舉被讚爆

23小時前

《俗女》小嘉玲長大了！　盤點5位台灣女童星「轉大人」現況曝光

《俗女》小嘉玲長大了！　盤點5位台灣女童星「轉大人」現況曝光

2/18 20:00

許光漢大鶴高中就同班！　盤點4對演藝圈好同學

許光漢大鶴高中就同班！　盤點4對演藝圈好同學

16小時前

男歌手痛揭監獄霸凌內幕！　「飯盒打開驚見精液、陰毛」惡劣手段曝光

男歌手痛揭監獄霸凌內幕！　「飯盒打開驚見精液、陰毛」惡劣手段曝光

12小時前

凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　兩派網戰翻：怎麼一副得意樣子

凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　兩派網戰翻：怎麼一副得意樣子

5小時前

打完麻將「突現一強烈直覺」！直衝彩券行　李懿超狂戰果全場看傻

打完麻將「突現一強烈直覺」！直衝彩券行　李懿超狂戰果全場看傻

11小時前

啦啦隊女神「買台積電+0050」拚買房！　北漂7年嘆：台北物價是中部2倍

啦啦隊女神「買台積電+0050」拚買房！　北漂7年嘆：台北物價是中部2倍

5小時前

媽媽童年的缺口「造就學霸兒」貝克宇　崔佩儀私下教育方式曝

媽媽童年的缺口「造就學霸兒」貝克宇　崔佩儀私下教育方式曝

14小時前

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

3小時前

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木蘭專訪

木蘭專訪

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

看更多

【買這什麼鬼】主人買新玩具下秒把狗狗原地嚇飛！

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前0

獨家專訪／票房奪冠的背後⋯　林柏宏談角色突「罕見哽咽」：想給自己一個擁抱

35分鐘前61

慈妹雪地解放比基尼！　「布料快包不住」炸超兇事業線

1小時前30

林襄爆高鐵佔位！2025啦啦隊爭議盤點　偷吃人夫、富商小三疑雲全上榜

1小時前43

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊被讚高EQ

2小時前0

專訪／挺《客家廚房》！聽到來台錄影　利特秒答應「交代SM空行程」

3小時前96

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

4小時前0

《終極一班》隔21年演員近況曝光！汪東城成陸劇一哥　小鬼驟逝永缺席

4小時前51

蔡阿嘎過年回北港「嗑整隻青蛙湯」　連皮帶骨趴碗裡：整隻啃才爽

4小時前21

若綺當媽後「首個初二沒回娘家」　吐心聲：是女兒也是媽媽

5小時前28

啦啦隊女神「買台積電+0050」拚買房！　北漂7年嘆：台北物價是中部2倍

讀者迴響

熱門新聞

  1. 雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！
    10小時前3018
  2. 購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了
    2/18 19:00306
  3. 平溪餐廳驚見「野生啦啦隊女神」！
    9小時前225
  4. 林依晨「棄贊助」訂喜憨兒喜餅
    23小時前144
  5. 盤點5位台灣女童星「轉大人」
    2/18 20:00122
  6. 許光漢大鶴高中就同班！　盤點4對演藝圈好同學
    16小時前8
  7. 栗子痛揭監獄霸凌內幕！　「飯盒打開驚見精液、陰毛」惡劣手段曝光
    12小時前61
  8. 凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　網戰翻
    5小時前187
  9. 李懿打完麻將「突現一強烈直覺」
    11小時前84
  10. 啦啦隊女神北漂7年「買台積電+0050」拚買房！
    5小時前48
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合