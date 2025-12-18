快閃店找來「偽Rosé」簽名互動　網紅二度道歉：沒收取任何費用

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK紅遍全球，成員Rosé（朴彩英）才華洋溢又寵粉，近日在中國成都舉辦快閃店，怎料，主辦單位邀來的網紅「呆呆黛小西」卻意外惹議。「呆呆黛小西」因打扮神似Rosé打開知名度，她也曾經與本尊互動過，因此在粉絲群內爆紅，只是她14日出席成都快閃店卻反客為主，還幫在場的歌迷簽名，引起不少批評聲，對此，她致歉表示「在這樣的活動中，真正的主角一直都是她，以及到場支持的粉絲。今天的互動方式若有不適合的地方，之後會更加注意，會用更好、更合適的方式為彩英宣傳，謝謝大家的理解。」

▲成都官方快閃店找來「偽Rosé」簽名互動惹議。（圖／翻攝自呆呆黛小西微博）



「呆呆黛小西」14日受邀出席Rosé在成都開設的官方快閃店，她因打扮神似Rosé走紅，本是活動一大亮點，怎料她與粉絲間的互動引起負面評論，由於她與現場粉絲拍照，還進行簽名等環節，引來網友質疑「真的把自己當明星了」、「憑什麼」、「她以爲自己是誰」，更有粉絲認為「找粉絲出席官方的店長活動，偶像本人有答應嗎」，掀起正反意見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼網紅呆呆黛小西二度道歉。（圖／翻攝自呆呆黛小西微博）



對此，「呆呆黛小西」先是在15日致歉，因為自己導致偶像Rosé也被罵了，「收到商場邀請參加成都快閃收官站，以一日店長的活動形式呈現，是和商場一起商討後的結果，所做的一切也是希望能更好地為朴彩英宣傳，今天的所有活動也沒有收取任何費用。」只是該項道歉立場粉絲並不買單。

「呆呆黛小西」17日二度致歉，「作為『一日店長』，我的初衷始終是希望在現場為大家多做一些事情，留下更多美好的回憶，但在活動進行過程中，在當時的現場氣氛下，出現了臨時性的簽名行為，我沒有充分預想到這行為可能帶來的影響，在沒有周全的考慮下，再不合適的情境簽下了自己的名字」、「對此我真的非常抱歉，也正在認真反思」。