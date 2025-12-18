ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
李玉璽「在公園拍婚紗」原因
華納兄弟拒絕派拉蒙收購
邊荷律對韓國粉絲講中文
四千年美女慘了！鞠婧禕遭控「嚴重經濟犯罪」前東家：向國家舉報

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星鞠婧禕擁有「四千年一遇美女」封號，近期與合作多年的經紀公司「絲芭傳媒」爆發合約糾紛。就在鞠婧禕宣布單飛、絲芭堅持合約未到期之際，絲芭傳媒於今（18日）發布最新重磅聲明，嚴厲指控鞠婧禕方利用輿論抹黑公司，更驚人地宣稱已掌握對方涉及「嚴重經濟犯罪」的證據，揚言將向國家機關舉報（告發）此事。

▲▼四千年美女慘了！鞠婧禕遭控「嚴重經濟犯罪」。（圖／翻攝自微博）

▲鞠婧禕遭前東家指控涉及「嚴重經濟犯罪」。（圖／翻攝自微博）

絲芭傳媒在聲明中措辭強硬，痛批鞠婧禕及其「所謂的個人工作室」多次罔顧事實、編造謊言，利用個人影響力誤導粉絲與大眾。公司指控對方在行業內及網路平台散布不實信息，甚至私下利用「網路水軍」等非法手段對公司進行「網暴」，造成極大傷害。聲明最後發出最後通牒，要求立即收手，並強調將依據長期掌握的大量事實與劣跡，針對鞠婧禕本人及其關聯人「涂某某」涉嫌「嚴重經濟犯罪」的行為，擇日向國家監管機構、媒體及社會公眾進行全網公開實名舉報。

▲▼四千年美女慘了！鞠婧禕遭控「嚴重經濟犯罪」。（圖／翻攝自微博）

▲絲芭傳媒聲明。（圖／翻攝自微博）

鞠婧禕日前主張合約早在2024年6月終止，但絲芭傳媒卻聲稱存在一份2018年的補充協議，將合約延長至2033年，網上開始傳出鞠婧禕在合約期間工資低，未獲得業務分成且長期受到壓榨等說法。

針對外界質疑，絲芭傳媒列出數據反擊。該公司指出，自2017年起為鞠婧禕設立個人工作室後，在100%自擔風險的情況下，出資人民幣1.6億元（約新台幣7.1億元）為其規劃演藝路線，包括量身製作古裝大劇《芸汐傳》。公司更公開具體金額，透露截至2024年5月，已向鞠婧禕結算支付稅前金額共計人民幣1億3904萬餘元（約新台幣6.2億元），且強調所有款項均有本人簽收憑證。

▲▼四千年美女慘了！鞠婧禕遭控「嚴重經濟犯罪」。（圖／翻攝自微博）

▲絲芭傳媒指出，7年來已經投入1.3億人民幣助星路發展。（圖／翻攝自微博）

除了鉅額分潤，絲芭傳媒更細數過去提供的奢華待遇與私生活補貼。聲明中提到，為了配合鞠婧禕辦理上海落戶的收入條件，公司每月按時支付人民幣25萬元（約新台幣110萬元）的固定收入，從無拖欠。物質生活方面，公司提供了一輛專職司機駕駛的賓士保母車供其使用多年，並安排她入住上海精華地段的外灘江景高級公寓（155平方公尺以上），後續更應其要求，改租市區更大坪數的住房供她與私人助理居住。絲芭傳媒更委屈表示，公司顧全大局，長期全額報銷了許多與工作無關的「私人甚至私人朋友」的旅遊支出與日常生活開銷，暗示藝人將本應個人承擔的費用皆轉嫁給公司。

鞠婧禕

