專訪／馬國畢親妹車禍過世「附身在小女孩身上」　曝神明感召過程

記者黃庠棻／專訪

男星馬國弼（原名馬國畢，本名鄭盛元）於2013年因簽賭欠下5000萬元債務，選擇放下明星身分，近年來努力工作，身兼多職，靠自身力量還清債務，意外獲得不少支持與關注。近日，他接受《ETtoday星光雲》訪問時，分享自己在過年時都會南下彰化到一間廟宇拜拜，更揭開了一段「受到神明感召」的故事。

▲馬國弼接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者李毓康攝）



馬國弼在接受《ETtoday星光雲》訪問時，坦言自己相信世界上有靈體這件事，原來他在20幾歲的時候，經歷親生妹妹因為車禍過世，當年妹妹才19歲，在妹妹頭七的那一天，突然有一個小女孩被附身，講了一些安撫爸媽的話後，又交代要燒三樣東西，而這三樣東西剛好是妹妹生前最喜歡的。

不僅如此，被附身的小女孩還叫了馬國弼一聲「大葛格」，這是只有親生妹妹會用來叫他的暱稱，從此以後他就相信「世間萬物皆有靈」。後來，馬國弼退伍後擔任許效舜的助理，對方帶著全家人一起去宮廟走走，突然有一位師父叫住媽媽說道「不要再難過了，妹妹已經在佛祖身旁修行」，母親因為妹妹的離世變得歇斯底里，最後全家靠著宗教的力量逐漸走出傷痛。

除了在20幾歲時感受到靈體的力量，馬國弼在10年前時，南下到彰化和美拍戲，劇組安排演員住在榮華慈惠堂香客大樓，在拍戲前他跑去跟神明打招呼，希望能夠保佑拍攝順利，當時拜的是瑤池金母，他才剛跪下、雙手合十，心裡就突然湧上激動情緒，很想要當場失聲痛哭，他直言「覺得很像看到媽媽」，這也是他人生唯一一次在拜拜時感到如此強烈的情緒。

後來，馬國弼工作完回到宮廟，剛好碰到廟裡的濟公師父在辦事，但由於有其他信徒在等待，他只好先坐在濟公背後幫忙搧扇子，過程中被濟公上身的乩身突然回頭問他「你有相信我嗎」，更講了2件只有他一個人知道的事情，他當場嚇到。

接著，濟公師父僅告訴馬國弼「跟著我，師父會幫忙」，隔天他就陸續收到3部戲的邀約，他激動直呼「這種機率非常小」，尤其在接到第三通電話的時候，他忍不住起了雞皮疙瘩，直接麻到頭頂，後來他只要有空就會到榮華慈惠堂幫忙。

每年過年時，馬國弼都會固定在初二去榮華慈惠堂，笑說「那裡就是我的娘家，去十年有了」。至於拜拜的開運秘訣，他坦言自己沒有，就是帶著一顆虔誠的心，但透露有聽過別人分享土地公愛吃軟的花生糖或是泡麵類的。

而過年時期的榮華慈惠堂，馬國弼分享在春節時可以包個小紅包給母娘，只有在這個時間去拜拜，才可以進到主殿，香客也才能親手近距離地綁紅包在母娘身上，這個舉動可以祈求好運。

