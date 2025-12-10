阿本出外景踩到石頭「直接插進腳底板」　崩潰清創：痛到失去靈魂

記者王靖淳／綜合報導

藝人阿本（翁瑞迪）自節目《模范棒棒堂》出道，平時會透過社群記錄生活的他，今（10）日突然發文透露，自己在外景過程中意外受傷，讓他不得不趕緊去醫院處理傷口。貼文曝光後，立刻湧入大批網友留言關心。

▲阿本出外景受傷。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

阿本透露，自己在剛結束外景行程後便直奔醫院，原來是他在拍攝過程中，因為赤腳活動，而不慎踩到很尖的石頭，導致石頭直接插進腳底板。雖然受傷當下觀察傷口表面看起來還好，並沒有太過驚悚的外觀，但他後來才發現石頭似乎插蠻深的。為了避免感染風險，阿本收工後不敢大意，立即前往醫院打破傷風，尋求醫師協助處理傷口。

▲阿本到醫院打破傷風。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

經過醫師檢查後，證實阿本的實際傷勢確實「比預期的深」，且傷口內部還卡有小碎石，必須立即進行清創將其取出。談到這段過程，阿本崩潰地形容「清創傷口真的瘋掉」，因為要將深處的碎石挖出，必須先進行麻醉。他打了超痛的一針麻藥，雖然藥效發作後不會痛了，但那一針扎下去的瞬間劇痛，讓阿本忍不住直呼：「痛到失去靈魂。」

▲阿本踩到石頭。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

阿本在處理完傷口後終於鬆了一口氣，並在貼文最後向醫護人員致謝，感謝幫他處理傷口的「溫柔的醫生、護理師」，感謝他們的專業與細心照料。最後，他也向擔心他的粉絲與親友報平安，表示接下來會乖乖遵照醫囑按時「吃藥、照顧好傷口」，承諾會好好休養讓腳傷早日康復。