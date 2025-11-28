香港大火捐款名單／48小時總額破24億！ aespa、RIIZE伸援手
記者張筱涵／綜合報導
香港大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，火勢沿多棟高樓迅速蔓延，災情被視為香港七十多年來最嚴重的住宅火災。目前至少造成94人死亡、76人受傷。災難發生後，兩岸三地與國際演藝圈紛紛響應捐款，48小時內累計善款突破港幣6億元（約台幣24億元），愛心接力仍持續增加。
▲香港宏福苑大火。（圖／路透社）
在中國方面，歌手周深捐出人民幣100萬元（約台幣440萬元），韓紅愛心慈善基金會亦宣布捐贈人民幣1000萬元（約台幣 4400 萬元），資源將優先提供給老弱病殘等弱勢族群。
香港演藝圈也快速投入救助。張柏芝低調捐出港幣100萬元（約台幣400萬元），楊千嬅則將個人演唱會首場收益與周邊收入全數捐出。陳小春與應采兒一家同樣捐出港幣 100 萬元（約台幣400萬元），希望能協助災民度過難關。
韓國娛樂產業方面，HYBE宣布捐款5億韓元（約台幣1100萬元），SM娛樂捐出港幣100萬元（約台幣400萬元），旗下團體aespa、RIIZE也分別捐出港幣50萬（約台幣200萬元）及 25萬元（約台幣100萬元），威神 V（WayV）也捐出25萬港元（約台幣100萬元）。
2025/11/28 10:51更新：韓團idle捐港幣100萬元（約台幣400萬元）。
此外，韓國另一大娛樂公司YG娛樂也加入行列，宣布捐出港幣100萬元（約台幣400萬元） 用於緊急救助與災後重建：「希望這筆微薄的捐款能帶來溫暖與力量，讓大家一起度過難關。」
|捐贈單位 / 藝人
|原幣金額
|台幣換算 (約)
|韓紅愛心慈善基金會
|人民幣 1000 萬元
|4400 萬元
|HYBE
|韓幣 5 億元
|1100 萬元
|周深
|人民幣 100 萬元
|440 萬元
|張柏芝
|港幣 100 萬元
|400 萬元
|陳小春、應采兒
|港幣 100 萬元
|400 萬元
|SM 娛樂
|港幣 100 萬元
|400 萬元
|YG 娛樂
|港幣 100 萬元
|400 萬元
|(G)I-DLE
|港幣 100 萬元
|400 萬元
|aespa
|港幣 50 萬元
|200 萬元
|RIIZE
|港幣 25 萬元
|100 萬元
|威神V (WayV)
|港幣 25 萬元
|100 萬元
|楊千嬅
|首場演唱會收益及周邊收入（未公開金額）
除了演藝圈星光送暖，中國大陸企業界也展現驚人動員力，科技巨頭與民生消費龍頭紛紛慷慨解囊。其中，騰訊、波司登集團與安踏集團皆捐出港幣3000萬元（約台幣1.2億元），阿里巴巴、順豐集團、李寧集團及蜜雪冰城，各捐出港幣2000萬元（約台幣8000萬元）。值得一提的是，順豐集團除捐款外，更開放全港站點免費協助物資轉運，提供最實質的後勤支援。
此外，包括字節跳動、百度、網易、微博、小米、比亞迪、農夫山泉、聯想、美的、海爾、攜程、滴滴、奇瑞汽車及螞蟻集團等多家知名企業，也分別捐出港幣1000萬元（約台幣4000萬元），小紅書、美團、小鵬汽車、茶百道與喜茶亦捐出港幣500萬元（約台幣2000萬元），展現各行各業對香港災情的全力支持。
香港富商霍英東家族也捐出港幣3000萬元（約台幣1.2億元）。據《北京時間》報導，湧入香港的善款總額，在短短48小時內已經破港幣6億元（約台幣24億元）。
讀者迴響