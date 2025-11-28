香港大火捐款名單／48小時總額破24億！　aespa、RIIZE伸援手

記者張筱涵／綜合報導

香港大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，火勢沿多棟高樓迅速蔓延，災情被視為香港七十多年來最嚴重的住宅火災。目前至少造成94人死亡、76人受傷。災難發生後，兩岸三地與國際演藝圈紛紛響應捐款，48小時內累計善款突破港幣6億元（約台幣24億元），愛心接力仍持續增加。

▲香港宏福苑大火。（圖／路透社）



在中國方面，歌手周深捐出人民幣100萬元（約台幣440萬元），韓紅愛心慈善基金會亦宣布捐贈人民幣1000萬元（約台幣 4400 萬元），資源將優先提供給老弱病殘等弱勢族群。

香港演藝圈也快速投入救助。張柏芝低調捐出港幣100萬元（約台幣400萬元），楊千嬅則將個人演唱會首場收益與周邊收入全數捐出。陳小春與應采兒一家同樣捐出港幣 100 萬元（約台幣400萬元），希望能協助災民度過難關。

韓國娛樂產業方面，HYBE宣布捐款5億韓元（約台幣1100萬元），SM娛樂捐出港幣100萬元（約台幣400萬元），旗下團體aespa、RIIZE也分別捐出港幣50萬（約台幣200萬元）及 25萬元（約台幣100萬元），威神 V（WayV）也捐出25萬港元（約台幣100萬元）。

2025/11/28 10:51更新：韓團idle捐港幣100萬元（約台幣400萬元）。

此外，韓國另一大娛樂公司YG娛樂也加入行列，宣布捐出港幣100萬元（約台幣400萬元） 用於緊急救助與災後重建：「希望這筆微薄的捐款能帶來溫暖與力量，讓大家一起度過難關。」

捐贈單位 / 藝人 原幣金額 台幣換算 (約) 韓紅愛心慈善基金會 人民幣 1000 萬元 4400 萬元 HYBE 韓幣 5 億元 1100 萬元 周深 人民幣 100 萬元 440 萬元 張柏芝 港幣 100 萬元 400 萬元 陳小春、應采兒 港幣 100 萬元 400 萬元 SM 娛樂 港幣 100 萬元 400 萬元 YG 娛樂 港幣 100 萬元 400 萬元 (G)I-DLE 港幣 100 萬元 400 萬元 aespa 港幣 50 萬元 200 萬元 RIIZE 港幣 25 萬元 100 萬元 威神V (WayV) 港幣 25 萬元 100 萬元 楊千嬅 首場演唱會收益及周邊收入（未公開金額）

除了演藝圈星光送暖，中國大陸企業界也展現驚人動員力，科技巨頭與民生消費龍頭紛紛慷慨解囊。其中，騰訊、波司登集團與安踏集團皆捐出港幣3000萬元（約台幣1.2億元），阿里巴巴、順豐集團、李寧集團及蜜雪冰城，各捐出港幣2000萬元（約台幣8000萬元）。值得一提的是，順豐集團除捐款外，更開放全港站點免費協助物資轉運，提供最實質的後勤支援。

此外，包括字節跳動、百度、網易、微博、小米、比亞迪、農夫山泉、聯想、美的、海爾、攜程、滴滴、奇瑞汽車及螞蟻集團等多家知名企業，也分別捐出港幣1000萬元（約台幣4000萬元），小紅書、美團、小鵬汽車、茶百道與喜茶亦捐出港幣500萬元（約台幣2000萬元），展現各行各業對香港災情的全力支持。

香港富商霍英東家族也捐出港幣3000萬元（約台幣1.2億元）。據《北京時間》報導，湧入香港的善款總額，在短短48小時內已經破港幣6億元（約台幣24億元）。