ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

愛雅「拿豆漿煮湯」一看崩潰
一張圖看一周天氣
吉本興業上海演出急喊卡
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

呂文婉 張捷 夏如芝 賈永婕 胡瓜 籃籃 西島秀俊 桂綸鎂

名模孫正華「怒告按摩店小三」轟動一時！神通少東尷尬認：上床10次

名模二億斷豪門1／孫正華怒告按摩店小三轟動一時　苗華斌認「上床10次」鬧出人命

▲苗華斌熱愛賽車，身為車迷，常留下與車文化相關的畫面，也顯示他千億少東的身分。（翻攝自Scott Miau臉書）

圖文／鏡週刊

孫正華與苗華斌這對夫妻的首場風暴，是男方於2008年時，在按摩店認識自稱「小雪」的中國大陸籍女子劉韋欣，在互動的過程中，兩人還進一步會聊到有關工作及做人的道理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

期間「小三」劉韋欣還曾對苗華斌說：「你太太好漂亮，你好好，可惜已經結婚了。」只是隔年3月，孫正華與苗華斌吵架，孫正華跑去了法國，苗華斌則到劉韋欣的住處訴苦、發生外遇。2010年，苗華斌讓劉韋欣產下1女。

名模二億斷豪門1／孫正華怒告按摩店小三轟動一時　苗華斌認「上床10次」鬧出人命

▲孫正華（右）在社群上最後一張與苗華斌（中）同框的照片，停留2022年，隔年便傳出離異消息。（翻攝自孫正華臉書）

2011年開庭時，苗華斌在法庭上尷尬地說：「我太太（孫正華）在這兒，我比較含蓄，講（跟「小三」劉韋欣）上床10次是最低限度，我必須說，這次我學會了人性社會教育。」

孫正華則在庭上哽咽，爆料劉韋欣抱著私生女開記者會，除了想要一筆創業基金，幫助自己回中國大陸開麥當勞之外，又想再討3,600萬元，威脅要讓苗華斌身敗名裂。

劉韋欣反駁只跟苗華斌發生過2次關係，而且還是被硬上的；至於另外8次以上，則可能是苗華斌另外去找別的女人，為了跟孫正華交代，才把那些算在自己頭上。劉韋欣更發下毒誓，如果說謊，「等一下出去就被車撞死。」最後劉韋欣被判刑6個月，得易科罰金，苗華斌應認領女兒，給付新台幣46萬餘元，及每月3萬元扶養費、沒監護權。


更多鏡週刊報導
名模二億斷豪門2／夫妻最後同框已是3年前　孫正華投身時尚產業籌資露了餡
名模二億斷豪門3／盤點名模孫正華歷任緋聞對象　衰捲「陳思璇搶男友」烏龍
名模二億斷豪門4／苗華斌家族事業年賺6600億　集團三代兒媳是金馬導演

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

楊宗緯回台養傷當社區主委！全家遭爆惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

楊宗緯回台養傷當社區主委！全家遭爆惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

3小時前

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

10小時前

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」！　義工秒衝上前撕碎揭真相

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」！　義工秒衝上前撕碎揭真相

10小時前

名模孫正華爆「已離婚5千億神通少東」！贍養費曝 投資圈：真的算少

名模孫正華爆「已離婚5千億神通少東」！贍養費曝 投資圈：真的算少

2小時前

《派遣女醫》男星表態「永遠支持一個中國」　25年前赴陸發展娶重慶妻

《派遣女醫》男星表態「永遠支持一個中國」　25年前赴陸發展娶重慶妻

13小時前

「反骨男孩」少安宣布畢業！　酷炫證實全員解約：各自安好

「反骨男孩」少安宣布畢業！　酷炫證實全員解約：各自安好

17小時前

名模孫正華「怒告按摩店小三」轟動一時！神通少東尷尬認：上床10次

名模孫正華「怒告按摩店小三」轟動一時！神通少東尷尬認：上床10次

2小時前

楊宗緯買下整層2戶打通「梯廳堆滿雜物」　遭控無視管委會公告！

楊宗緯買下整層2戶打通「梯廳堆滿雜物」　遭控無視管委會公告！

3小時前

「暗黑版李珠珢」是她！　韓E級女神還是大學生...親下海做人體盛

「暗黑版李珠珢」是她！　韓E級女神還是大學生...親下海做人體盛

13小時前

毛加恩生日「也是二女兒忌日」 羅雯沉重：每年都不知要用什麼心情面對

毛加恩生日「也是二女兒忌日」 羅雯沉重：每年都不知要用什麼心情面對

19小時前

陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！親向本人道歉「對話內容曝」：做了錯誤判斷

陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！親向本人道歉「對話內容曝」：做了錯誤判斷

15小時前

日本3.1萬人連署抵制aespa！寧寧1舊照挨轟「撤出紅白」

日本3.1萬人連署抵制aespa！寧寧1舊照挨轟「撤出紅白」

11/18 00:21

熱門影音

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭
SJ唱完大巨蛋直奔金豬　東海「護膝包腳」舊傷惹心疼

SJ唱完大巨蛋直奔金豬　東海「護膝包腳」舊傷惹心疼
湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎

湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎
遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱

遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱
蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名

蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名
50歲李明川「動刀除眼袋」成果曝光！　 認昔被擊垮：看起來好可憐

50歲李明川「動刀除眼袋」成果曝光！　 認昔被擊垮：看起來好可憐

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

看更多

【帽子還戴歪歪XD】小弟弟唱周杰倫歌 動作神韻模仿超到位

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

Perfume西脇綾香閃婚對象超大咖！老公「賣包年賺200億」台灣也有店

1小時前0

天主教中華聖母基金會20週年募款　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

1小時前1

國寶級帥哥爆熱戀年上美女！　超市撒嬌甜抱被目擊…大方認愛了

1小時前1

5千億神通少東爆婚變「夫妻3年前最後同框」！孫正華工作籌錢露餡

1小時前0

基努李維成「觀光竊盜」受害者！　FBI跨國找回《捍衛任務》名錶

2小時前1

網漫改編驚悚影集開播秒登Netflix冠軍　《黑盒子》作者喜發聲！

2小時前2

11月19日星座運勢／處女想脫單「必須靠朋友」　天秤請放掉過去的自己

2小時前40

名模孫正華「怒告按摩店小三」轟動一時！神通少東尷尬認：上床10次

2小時前45

名模孫正華爆「已離婚5千億神通少東」！贍養費曝 投資圈：真的算少

2小時前2

鍾瑶爆新歡！曾「被吳慷仁狠甩」欲哭無淚　2個月後他約會邵雨薇

讀者迴響

熱門新聞

  1. 楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰
    3小時前4035
  2. 最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了
    10小時前42
  3. 呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎
    10小時前1214
  4. 名模孫正華爆「已離婚5千億神通少東」
    2小時前85
  5. 《派遣女醫》男星表態「永遠支持一個中國」
    13小時前5419
  6. 「反骨男孩」少安宣布畢業！　酷炫證實全員解約
    17小時前6
  7. 名模孫正華「怒告按摩店小三」轟動一時！
    2小時前8
  8. 楊宗緯買下整層2戶打通「梯廳堆滿雜物」
    3小時前108
  9. 「暗黑版李珠珢」是她　韓E級女神還是大學生
    13小時前147
  10. 毛加恩生日「也是二女兒忌日」
    19小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合