名模孫正華「怒告按摩店小三」轟動一時！神通少東尷尬認：上床10次

▲苗華斌熱愛賽車，身為車迷，常留下與車文化相關的畫面，也顯示他千億少東的身分。（翻攝自Scott Miau臉書）



圖文／鏡週刊

孫正華與苗華斌這對夫妻的首場風暴，是男方於2008年時，在按摩店認識自稱「小雪」的中國大陸籍女子劉韋欣，在互動的過程中，兩人還進一步會聊到有關工作及做人的道理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

期間「小三」劉韋欣還曾對苗華斌說：「你太太好漂亮，你好好，可惜已經結婚了。」只是隔年3月，孫正華與苗華斌吵架，孫正華跑去了法國，苗華斌則到劉韋欣的住處訴苦、發生外遇。2010年，苗華斌讓劉韋欣產下1女。

▲孫正華（右）在社群上最後一張與苗華斌（中）同框的照片，停留2022年，隔年便傳出離異消息。（翻攝自孫正華臉書）



2011年開庭時，苗華斌在法庭上尷尬地說：「我太太（孫正華）在這兒，我比較含蓄，講（跟「小三」劉韋欣）上床10次是最低限度，我必須說，這次我學會了人性社會教育。」

孫正華則在庭上哽咽，爆料劉韋欣抱著私生女開記者會，除了想要一筆創業基金，幫助自己回中國大陸開麥當勞之外，又想再討3,600萬元，威脅要讓苗華斌身敗名裂。

劉韋欣反駁只跟苗華斌發生過2次關係，而且還是被硬上的；至於另外8次以上，則可能是苗華斌另外去找別的女人，為了跟孫正華交代，才把那些算在自己頭上。劉韋欣更發下毒誓，如果說謊，「等一下出去就被車撞死。」最後劉韋欣被判刑6個月，得易科罰金，苗華斌應認領女兒，給付新台幣46萬餘元，及每月3萬元扶養費、沒監護權。



更多鏡週刊報導

名模二億斷豪門2／夫妻最後同框已是3年前 孫正華投身時尚產業籌資露了餡

名模二億斷豪門3／盤點名模孫正華歷任緋聞對象 衰捲「陳思璇搶男友」烏龍

名模二億斷豪門4／苗華斌家族事業年賺6600億 集團三代兒媳是金馬導演