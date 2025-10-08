ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

大S冥誕「范瑋琪收徐媽1禮物」
LINE「10款免費貼圖」限時下載
顏正國入獄11年一度被判死刑
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

顏正國 波多野結衣 Joeman 于朦朧

顏正國為養3孩賣字維生！曾寫《道德經》100遍：錯1字只能重寫

圖文／CTWANT

藝人顏正國以童星身分出道，憑藉《好小子》系列電影成名，然而人生經歷波折，年少誤入歧途入獄服刑，出獄後重新出發，以演員與導演雙重身分回歸演藝圈。令人不捨的是，他於10月7日因肺腺癌第四期辭世，享年50歲。生前他不僅承擔起一家五口的經濟重擔，還靠自學書法開闢財源，用筆撐起生活。

顏正國為養三孩賣字維生！他抗癌養家背後故事曝光　妻催動筆苦喊：錢快花完了

▲顏正國疫情期間靠書法接單維生，為3名年幼子女撐起家計。（圖／CTWANT資料照）

顏正國一生有過兩段婚姻，第二段婚姻育有三名年幼子女。據《中時新聞網》報導，他曾坦言疫情期間演藝工作幾乎停擺，為了維持家計，重拾在獄中習得的書法技藝，開始接單寫字賣字。他苦笑透露，某次剛寫完一幅「惜緣」，便催促妻子寄出，沒想到妻子反催他：「錢都收了，也快花完了。」他無奈表示：「所以我每天早上放《心經》來聽，老婆看我只聽不寫，又催我趕快動筆！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了心經，顏正國也接寫難度更高的字作。他透露，《心經》共268字，一字錯誤就得重寫，「有一次寫到240多字，休息一下回來才發現漏一個字，只能重來。」更曾在落款用印後發現瑕疵，心痛之餘仍默默重頭寫起。他坦言：「有人覺得一幅字賣好幾萬很貴，但不知道背後可能重寫了數十遍。」

他還分享，《大悲咒》400多字、《金剛經》超過千字，寫過最具挑戰性的則是《道德經》：「那次我重寫了超過100遍才完成。」從獄中開始學習書法的他，拜師書法家周良敦，自學七年不輟，出獄後更持續開班授課、舉辦展覽，熟稔楷書、隸書、行書、草書等書體。

儘管書藝成績亮眼，顏正國始終自稱「寫字的人」，從未自許為書法家。他曾表示希望將自己從監所中學習書法、重建人生的歷程拍成影像，幫助更多迷惘的年輕人找回方向。

顏正國生前甚少公開家庭細節，為保護圈外妻子與孩子隱私，言談低調。但五年前為宣傳電影《馗降：粽邪2》時，他罕見分享家庭日常，自述是「大男人但顧家」，會主動打掃、分擔家務，甚至負責全家的客廳清潔，只為給家人更好的生活。

他的一筆一劃不只是謀生手段，更是人生沉澱後的再出發。即使在病痛與壓力下，他仍以謙卑與堅持面對生活，展現出不為人知的另一面。

延伸閱讀
顏正國妻首度發聲：他已完成在這世界的使命
《少年吔》台詞「阿國在中秋節走了」　與顏正國角色命運巧合惹鼻酸
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王

推薦閱讀

黑男街頭配對惹風波！「歐美辣妹表情失控」遭炎上　緊急下片道歉當事人

黑男街頭配對惹風波！「歐美辣妹表情失控」遭炎上　緊急下片道歉當事人

8小時前

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！　家人陪走最後一程：他完成這世界的使命

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！　家人陪走最後一程：他完成這世界的使命

5小時前

獨／顏正國「去年就生病」卻要兄弟封口！　好友哭著打給他：怎麼可以都不說

獨／顏正國「去年就生病」卻要兄弟封口！　好友哭著打給他：怎麼可以都不說

21小時前

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽！　霸氣反擊：喜歡瘦的就去看舊片

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽！　霸氣反擊：喜歡瘦的就去看舊片

10/7 15:34

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！　男生最推這2項：就很加分

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！　男生最推這2項：就很加分

18小時前

「阿國死了，在中秋節那天」顏正國戲裡也在中秋離世　巧合惹鼻酸

「阿國死了，在中秋節那天」顏正國戲裡也在中秋離世　巧合惹鼻酸

19小時前

林口雙語幼兒園涉虐童「逼睡走廊地板」！1年學費40萬　YTR找到6證人開戰

林口雙語幼兒園涉虐童「逼睡走廊地板」！1年學費40萬　YTR找到6證人開戰

5小時前

「好小子」顏正國過世！　再過3天迎51歲生日

「好小子」顏正國過世！　再過3天迎51歲生日

22小時前

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　3歲差姐弟戀進展快狠準…聚會洩關係

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　3歲差姐弟戀進展快狠準…聚會洩關係

11小時前

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

19小時前

「媒人」顏正國肺腺癌驟逝！　黃尚禾、李千娜夫妻一早趕赴靈堂悼念

「媒人」顏正國肺腺癌驟逝！　黃尚禾、李千娜夫妻一早趕赴靈堂悼念

5小時前

顏正國入圍金馬影帝被取消！「頒獎前10天出事」侯孝賢不放棄拉他回正途

顏正國入圍金馬影帝被取消！「頒獎前10天出事」侯孝賢不放棄拉他回正途

8小時前

熱門影音

王齊麟視訊告白超害羞！ 陳詩媛曝低調求婚認定真愛

王齊麟視訊告白超害羞！ 陳詩媛曝低調求婚認定真愛
五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚

五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚
「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要

「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要
邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟
北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好
池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀

池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」

趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」
黃子佼到北檢複訊快步不語！

黃子佼到北檢複訊快步不語！
五月天不畏香港暴雨　淋雨開唱〈倔強〉#星光雲REELS

五月天不畏香港暴雨　淋雨開唱〈倔強〉#星光雲REELS
李翊君驚喜合體西卿 飆唱〈苦海女神龍〉意外爆粗口XD

李翊君驚喜合體西卿 飆唱〈苦海女神龍〉意外爆粗口XD
張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！
「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

《自殺通告》正式預告

《自殺通告》正式預告

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

曾莞婷「離開台八沒戲演」淚憶陳慧翎　演完《影后》陷低潮「沒問過自己快不快樂」

曾莞婷「離開台八沒戲演」淚憶陳慧翎　演完《影后》陷低潮「沒問過自己快不快樂」

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

蕭煌奇狂開地獄哏「想騎車載五月天上台」　笑喊「是末班車」阿信：7天後能再加場XD

蕭煌奇狂開地獄哏「想騎車載五月天上台」　笑喊「是末班車」阿信：7天後能再加場XD

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

看更多

【事發畫面】黃子佼涉肇逃畫面曝光！　撞倒婦人停2秒跑了到案稱：沒感覺撞到人

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

顏正國「遺照露燦爛笑容」成最後告別　圈內好友心急提前弔唁

7分鐘前0

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　宣告重返歌壇...近照美成這樣

22分鐘前20

樂天女孩陳伊球賽結束隔天就去光復　「不來真的會後悔」

35分鐘前51

在顏正國靈堂待6小時⋯李千娜黃尚禾神情哀傷露面

37分鐘前0

盧廣仲橫掃14項冠軍太猛：希望讓大家三餐變好吃　　

40分鐘前11

啦啦隊女神斐棋脫了！赴日拍寫真「薄紗照」超火辣　純欲反差引遐想

54分鐘前40

篠崎泫戴水晶甲救災挨酸　親上火線揭真相：又不是用手指鏟土

1小時前0

草爺揭顏正國「私下挺後輩暖舉」：我後來才知道

1小時前0

金曲歌后「高齡母失智多年」！　謝尪神隊友分擔照顧責任

1小時前0

BTS V現身機場才誇粉絲秩序好　秒被包圍「good取消」尷尬摸頭

讀者迴響

熱門新聞

  1. 黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上
    8小時前3227
  2. 快訊／顏正國老婆悲慟發聲！
    5小時前5815
  3. 好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事
    21小時前2811
  4. 波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！
    10/7 15:346438
  5. Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項
    18小時前267
  6. 顏正國戲裡也在中秋離世
    19小時前4610
  7. 林口雙語幼兒園涉虐童「逼睡走廊地板」！YTR找到6證人
    5小時前429
  8. 「好小子」顏正國過世！
    22小時前12243
  9. 張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　姐弟戀進展快狠準
    11小時前2011
  10. 顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭
    19小時前4030
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合