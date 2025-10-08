顏正國為養3孩賣字維生！曾寫《道德經》100遍：錯1字只能重寫

圖文／CTWANT

藝人顏正國以童星身分出道，憑藉《好小子》系列電影成名，然而人生經歷波折，年少誤入歧途入獄服刑，出獄後重新出發，以演員與導演雙重身分回歸演藝圈。令人不捨的是，他於10月7日因肺腺癌第四期辭世，享年50歲。生前他不僅承擔起一家五口的經濟重擔，還靠自學書法開闢財源，用筆撐起生活。

▲顏正國疫情期間靠書法接單維生，為3名年幼子女撐起家計。（圖／CTWANT資料照）

顏正國一生有過兩段婚姻，第二段婚姻育有三名年幼子女。據《中時新聞網》報導，他曾坦言疫情期間演藝工作幾乎停擺，為了維持家計，重拾在獄中習得的書法技藝，開始接單寫字賣字。他苦笑透露，某次剛寫完一幅「惜緣」，便催促妻子寄出，沒想到妻子反催他：「錢都收了，也快花完了。」他無奈表示：「所以我每天早上放《心經》來聽，老婆看我只聽不寫，又催我趕快動筆！」

除了心經，顏正國也接寫難度更高的字作。他透露，《心經》共268字，一字錯誤就得重寫，「有一次寫到240多字，休息一下回來才發現漏一個字，只能重來。」更曾在落款用印後發現瑕疵，心痛之餘仍默默重頭寫起。他坦言：「有人覺得一幅字賣好幾萬很貴，但不知道背後可能重寫了數十遍。」

他還分享，《大悲咒》400多字、《金剛經》超過千字，寫過最具挑戰性的則是《道德經》：「那次我重寫了超過100遍才完成。」從獄中開始學習書法的他，拜師書法家周良敦，自學七年不輟，出獄後更持續開班授課、舉辦展覽，熟稔楷書、隸書、行書、草書等書體。

儘管書藝成績亮眼，顏正國始終自稱「寫字的人」，從未自許為書法家。他曾表示希望將自己從監所中學習書法、重建人生的歷程拍成影像，幫助更多迷惘的年輕人找回方向。

顏正國生前甚少公開家庭細節，為保護圈外妻子與孩子隱私，言談低調。但五年前為宣傳電影《馗降：粽邪2》時，他罕見分享家庭日常，自述是「大男人但顧家」，會主動打掃、分擔家務，甚至負責全家的客廳清潔，只為給家人更好的生活。

他的一筆一劃不只是謀生手段，更是人生沉澱後的再出發。即使在病痛與壓力下，他仍以謙卑與堅持面對生活，展現出不為人知的另一面。

