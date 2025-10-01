金秀賢神隱6個月近照曝光！　知情人：為了舒壓常獨自登山

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員金秀賢自今年3月召開記者會澄清與已故女星金賽綸的緋聞後，他已有半年未在公開場合露面。近日，轉行當YouTuber的前娛樂記者李鎮浩公開他的近況，透露他為了舒壓，常一個人登山，並分享了相關畫面。

▲金秀賢近況。（圖／翻攝自YouTube／연예 뒤통령이진호）



公開的照片中，金秀賢身穿黑色運動服，戴著帽子，背著登山包，坐在溪谷的大石頭上，身旁潺潺溪水流過。他神情專注望向前方，身邊環繞著綠意與山林，整體氛圍顯得沉靜。針對金秀賢透過法律代理人高相祿律師（法務法人 PIL）公開的軍旅時期寫給真實戀人的150封日記形式信件，影片中提到：「這引發了劈腿爭議。」同時補充說明：「金秀賢公開了當時與女友的信件，但這並不能成為他沒有與金賽綸交往的證據。所謂的『不存在的證明』，也就是要不斷證明自己『沒有做』，這是一件相當困難的事。但因為金秀賢是知名演員，他必須要做到。」

據悉，金秀賢近日透過律師公開服役時期寫給真實戀人的150封日記式信件，但相關舉動引發外界對「雙重交往」的質疑。對此，律師嚴正駁斥，強調金秀賢的交往始於女方成年之後，相關傳言毫無事實依據。