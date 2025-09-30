林柏宏、吳慷仁爆發「搶番位」戰！大男主變雙主角…他遭傳「難搞」

▲林柏宏（右圖）接拍災難逃生片《懸命一線》，原以為電影以他為主，沒想到多了吳慷仁（左圖）分一杯羹，且還爭起排名來。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

新片《96分鐘》票房破億，林柏宏繼《關於我和鬼變成家人的那件事》後，再收第2部億萬票房作品，證明他有扛商業片票房的能力及價值，據悉他剛殺青不久的新片《懸命一線》，本以為自己是大男主，但該片還有另一位男主角吳慷仁合演，兩人帥度與特質不同，外傳這部電影讓雙方搶起排名來，一時難以擺平，令劇組為之頭痛不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《96分鐘》靠著主演林柏宏（左）、宋芸樺（右）等勤跑QA場，加上好口碑，票房衝破億元大關。

林柏宏憑藉著親和力及金鐘、金馬雙料得主身分，不只演技獲肯定，主持功力也受讚美，他的片約一直穩定，尤其形象正面，之前叔伯爆家醜，亦未能讓粉絲減損對他的支持，因此許多廠商捧著鈔票求代言，廣告也是接到手軟。

主角光環 突然被瓜分

林柏宏最近接演《下半場》導演張榮吉的新片《懸命一線》，原以為是他的大男主代表作，該片劇情描述曾有過心理創傷的高樓洗窗工「阿德」，在300多公尺高空作業時遇上大地震，孤立無援，只能等待救援隊用四軸穿越機送上攀繩，他的性命懸在一條線之間。從劇照可見林柏宏正是片中靈魂角色，戲分集中於他內心掙扎與逃生過程，顯然是男主角無誤。

▲《懸命一線》導演張榮吉前作包括描述盲人鋼琴家黃裕翔（左）故事的《逆光飛翔》，張榕容（右）亦有演出。

然而戲外卻爆出爭排名風波。據傳吳慷仁在眷村劇集《時候》拍攝結束後，悄悄加盟《懸命一線》，身兼金鐘、金馬雙影帝的他，片中演的角色與戲分都不如林柏宏重要，卻堅持要在排名上壓過同樣擁有「雙金」肯定的林柏宏。吳慷仁此舉讓林柏宏頗不是滋味，戲裡懸命求生，戲外還有面子之爭。

▲之前吳慷仁（左）推出新作《親密之海》，演出愛慕李銘順（右）的同志。（圖／CATCHPLAY+提供）

被爆難搞 排場大陣仗

業內人士透露，本來大家都知道林柏宏主演了該片，沒想到後來還有近來在兩岸發財的吳慷仁加入，讓主角光環被瓜分。娛樂事業的裡子、面子都重要，兩位男主角都是大牌，誰也虧待不得。據悉劇組也被兩方壓力夾擊，左右為難，只能小心處理，以免撕破臉，畢竟影劇圈不大，未來仍可能合作。

▲去年吳慷仁西進賺人民幣，最近還在微博開了工作室官號，演藝重心放在對岸。（圖／翻攝自吳慷仁微博）

不過，林柏宏雖憑票房與演技占有一席之地，坊間卻也有些關於他「難搞」的耳語，據稱他常帶多名工作人員隨行，搞個人排場，陣仗驚人但實際上卻未必需要；另外，他還堅持要有獨立休息室，不願與他人共用，這讓部分合作過的劇組頗感頭痛，甚至傳出不願再與他合作。



更多鏡週刊報導

搶番位難擺平／大咖有大咖的玩法 周迅、趙薇爭一姐鬧出「踢凳風波」

經紀開天窗／獨家！老闆身亡沒人管 河智媛難續約樂天恐離台

後來怎麼了／獨家！百元拖鞋搭20萬香奈兒包 許純美腫了一圈街頭現身