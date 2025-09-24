電豹女迎來核彈級新成員！ 韓援金賢姈社群辣照炸裂

記者葉文正／台北報導

台啤永豐雲豹職業籃球隊啦啦隊「浪LIVE電豹女」再度丟出震撼彈！官方正式宣布韓籍女神金賢姈加入陣容，背號「0號」的她，不僅擁有天使般的精緻臉龐，更以堪稱「魔鬼」的完美身材和自律形象征服大批粉絲。消息一出，瞬間引爆社群話題，粉絲們紛紛直呼：「新賽季必須到場支持！」、「這身材太犯規」。

▲電豹女迎來核彈級新成員！韓籍金賢姈社群辣照瘋傳。（圖／想想時間有限公司，IG）

來自韓國的金賢姈，原本在韓國已經擁有三棲啦啦隊的身份（足球、排球、棒球），被封為「最辣代表」。她以健康陽光的形象、無懈可擊的身材曲線，在網路世界累積了龐大的追隨者。不只如此，她同時活躍於健身、舞蹈、時尚與社群，堪稱「四棲女神」。如今跨海來台，正式加入電豹女，更期待她在新一季的球賽與粉絲見面。

▲韓籍金賢姈社群辣照非常多。（圖／想想時間有限公司，IG）

「真的很開心能成為電豹女的一員，我一定會盡全力。」金賢姈笑著用簡單中文表達喜悅，語氣誠懇，讓人感受到她的真心與期待。她也透露，除了加緊練習舞蹈，她這段時間正努力學習中文，希望能拉近與台灣粉絲的距離，屆時不僅能以舞台魅力征服大家。

▲電豹女新成員金賢姈。（圖／想想時間有限公司，IG）

其實，電豹女一直以「臥虎藏龍、多才多藝」聞名。不僅成員們個個擁有強大的舞蹈與編舞能力，還有人才在隊內嶄露頭角：上季制服是由紹頤親自設計，本季更交由喬喬操刀，展現出啦啦隊不同凡響的創意與專業。她們早已超越單純的應援角色，朝全方位發展。

▲韓籍金賢姈社群辣照瘋傳。（圖／想想時間有限公司，IG）

電豹女的陣容，本就星光熠熠。從笑笑、小楓、筱緹、安汝、草莓、雪寶、Nia、瑄瑄、諺諺、Yuki、紹頤、喬喬、語萱、Jasmine、思思、韓籍海莉、魚肉、安娜與練習生仔仔、奶糖、Petty，每位成員都各自擁有粉絲支持。她們的身影不只出現在球場上，更跨足各大綜藝節目與商業活動，甚至拍攝寫真集、發行單曲，打破「啦啦隊」的傳統框架，成為新一代全方位偶像。如今金賢姈的加入，更是注入一股強大的生力軍。

電豹女一向強調的，是難能可貴的「團隊情誼」。雖然外界常猜測會不會有「學姐、學妹制」，但成員們卻異口同聲表示，大家相處起來更像朋友。練習生雖會喊「姐姐」，卻沒有嚴格的階級感。隊長小楓也暖心分享：「能迎來女神級的學妹真的很興奮，我們每個人都有屬於自己的女神範，相信她很快就能融入這個歡樂的大家庭！」