原民歌后背景超狂！　「當過大咖天后和音」還拿金曲獎

記者蔡琛儀／台北報導

北流文化館四週年生日慶系列活動「烤前廣場集合」於週末登場，將慶生氛圍與中秋節結合，廣場瞬間化作烤肉派對般的歡樂場景。現場邀請原民金曲歌后姑慕‧巴紹與主持人那那大師同台，以「華語經典」為主題，演唱多首張惠妹、A-Lin、溫嵐、家家等天后歌曲，現場宛如一場大型派對。

▲北流文化館四週年生日慶系列活動「烤前廣場集合」邀請姑慕‧巴紹與那那大師同台。（圖／北流提供）

姑慕率先以〈Qrasun〉揭開序幕，帶領觀眾齊唱生日快樂歌，並直言「大家的心靈和喉嚨都要打開」。在「原住民歌手的華語金曲」單元，她與那那大師帶來〈命運〉、〈有一種悲傷〉等作品，更即興點歌互動，氣氛熱烈，她還笑說自己最喜歡張惠妹的冷門歌〈一夜情〉，當年初聽時被編曲震撼至今。

隨後的「和聲回憶殺」環節，姑慕自曝小學時聽到惠妮休士頓〈I Will Always Love You〉才立志當歌手，出道前曾為莫文蔚、黃小琥演唱會擔任和聲，直到今年摘下金曲獎最佳原住民語歌手，「當下腦中閃過好多片段，覺得一路走來的苦難，其實真的是化了妝的祝福。」

▲姑慕‧巴紹曾擔任過莫文蔚等人的和聲。（圖／北流提供）

姑慕也分享一段童年趣事：「我記得有一年回到部落過節，抬頭看到群山上的月亮又大又圓，心裡真的覺得好美，結果我就很誠懇地脫口說出『新年快樂』，旁邊的人全都笑到不行。到現在想起來還是覺得很好笑，也很溫暖。」