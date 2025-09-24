Energy小巨蛋售完再加場！　「放話開流水席」唱片公司證實：會評估

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳男團Energy9月初於高雄巨蛋連開兩場「ALL IN全面進擊」演唱會，讓歌迷和Energy全員都意猶未盡，原本明年1月10日他們要台北小巨蛋，隨著門票開賣當日售罄，他們宣布1月11日加場的好消息。

▲Energy小巨蛋宣布加場 。（圖／相信音樂提供）



再度站上南北雙蛋開唱，再次票房告捷，Energy相當感激與開心，牛奶說：「為了這次全新的演唱會我們做了很多準備，加了很多新的橋段跟巧思，當然舞台整個是全新的設計，也希望到時候真的大家在演唱會上能夠感受到我們想要為大家帶來最有Energy的表演！」阿弟也表示：「哇，真的太感謝每一位努力搶票的朋友們，已經開始期待再一次和大家一起把所有的熱情all in，也許會改一下SOLO的歌單，答謝大家支持！讓我們high翻小巨蛋吧！」

近日因父親過世暫時告假的書偉也表示：「謝謝粉絲們的支持，這幾天辛苦團隊與四位兄弟了，再等我一下下不會太久，很快就會歸隊跟大家一起並肩作戰，拿出最好的狀態，一起為台北小巨蛋演唱會努力！」不只有完美演出，Toro也預告：「我腹肌可能真的得繼續練耶！」坤達感謝歌迷的全力支持。此外，之前在首場開賣前的直播，就提及若秒殺牛奶要開流水席，Energy和唱片公司也表示，會評估執行和可行性的情況下，以可達成的形式來下完成Energy對歌迷的承諾。

▲Energy有望辦流水席謝票 。（圖／相信音樂提供）



加場演唱會門票將於 9月27日中午12點開賣，中華電信宣布加碼提供中華電信黃金級以上VIP客戶第二場演唱會優先購票資格，凡中華電信黃金級以上VIP客戶可於9月24日11點起，透過中華電信官網或官方APP領取優先購票序號，並於9月25日12點起憑序號進入拓元售票系統「中華電信VIP專區」搶先購票，每組序號限購2張，詳洽拓元。